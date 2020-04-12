Главная » Видео, Славянский Календарь

Славянские календари. Юлия Тотьмянина. Часть 1

16:16. 12 апреля 2020 63 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Славянский мир был очень многомерен.

Автор-сказительница – Юлия Тотьмянина
Часть 2 – https://youtu.be/mnaU9tepe1U

Предки могли вести счёт сразу нескольким календарям одновременно. Если сейчас один календарь для всех, где только 12 месяцев по 28, 30 и 31 день, то раньше были календари, исчислявшие и по 40, 28, 10, 9, 7 и даже по одному дню. Понимание времени у славян почти стёрто из памяти современников. Необходимо восстановить пазлы о фрактальном времени и разобраться, как наши предки взаимодействовали с самой основой бытия – со Временем. Вместе с исследователем календарей и культур, автором Концепции объёмного времени «Tzolahao» Тотьмяниной Юлией, мы обсудим более 10-ти вариантов славянских календарей.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

#календари #славяне #веды #дар #славяно #славянский #стоит #верить #история #древней #славянская #культура #славянское #радио #юлия #тотьмянина #елена #андреева #древние #загадки #коляды #арийские #меры #времени #ведические #руси #какому

#Календари #Славяне #Веды #ЮлияТотьмянина #ЕленаАндреева #ДревниеСлавяне #ЗагадкиИстории #КолядыДар #СлавяноАрийскиеВеды #СлавянскийКалендарьИСлавянскиеМерыВремени #Ведические #КакомуКалендарюСтоитВерить #ИсторияДревнейРуси #СлавянскаяКультура #СлавянскиеМеры #СлавянскоеРадио

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=btrQnrOc0Ac

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Календарь. Обзорный материал.
... основу был взят действующий календарь жрецов Египта. Юлий Цезарь его несколько изменил..., и в Юлианском календаре месяца получили славянские названия, древний Славянский календарь не перестал существовать...
Пантеон Богов - Славянский календарь
...книге" пантеон славянских богов легко укладывается в сезонный календарь, отражающий основные...это март, начало весны и славянского земледельческого календаря. Далее, по часовой стрелке... (Гнатюк Валентин Сергеевич и Юлия Валерьевна) Источник http://via-midgard...
Древний Славянский календарь - Коляды Даръ лето 7521
... основу был взят действующий календарь жрецов Египта. Юлий Цезарь его несколько изменил... русские летописцы использовали даты старого, славянского календаря, а приглашенные греки-летописцы использовали...
Календарные системы Европы
... этого «нового» календаря был взят действующий календарь жрецов Египта. Юлий Цезарь его несколько... русские летописцы использовали даты старого, славянского календаря, а приглашённые греки-летописцы использовали...
История Славянского летоисчисления
... н. э. по указу Императора Юлия Цезаря, была введена «новая» календарная... месяцев, другую — для чётных. Древний Славянский календарь, также как и скандинавский или... (июль — лат. Julius — в честь Юлия Цезаря; август — лат. Augustus — в...
Единство времени и календарей. Юлия Тотьмянина
... этой передаче Юлия познакомит нас с некоторыми календарями, в том числе славянским. Также... #вселенная #течет #путешествие #космос #прошедшее #календари #юлия #тотьмянина #алексей #орлов#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)