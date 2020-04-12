“Проклятые” олигархи помогают в борьбе с коронавирусом

А где КПРФ и прочие борцуны за народное счастье?

"Проклятые" олигархи, молча, без суеты и феерического пиара помогают государству и людям не на словах , а на деле.А замечательные, верные своим вождям коммунисты и прочие борцуны за свободу и права человека, из кожи вон лезут, лопатой набрасывают дерьмо на вентилятор, злобствуют и фиглярничают на фоне всеобщей беды.Кто из этой коблы хоть как-то помог выстоять, выжить, сплотиться в один кулак, в сжатые воедино миллионы пальцев, как это было в Китае? Зюганов, Платошкин , Грудинин , Спицын, Прилепин, Навальный, Явлинский, наконец? Где эти профессиональные дамочки-плакальщицы и прочие страдальцы за Рассею-матушку? Нет, продолжают корчиться и бесноваться, пытаясь сорвать копеечку на несчастье.Список будет обновляться два раза в неделю. На сегодняшний день:Компания планирует выделить более полутора миллиардов рублей на программу помощи людям во время эпидемии. Во-первых, деньги будут перечислены в фонд поддержки курьеров и водителей «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еды» и «Яндекс.Лавки». А во-вторых, компания уже направила 250 миллионов рублей в собственный проект «Помощь рядом». Средства пойдут на оплату поездок и доставок, которые необходимы для работы медицинских и социальных служб.выделил 270 млн рублей на поддержку центра оказания помощи социально незащищённым людям на базе службы «Милосердие». Также более 200 млн рублей направлено на закупку 30 аппаратов ИВЛ;— в Омской области компания «Газпромнефть» обеспечит топливом медицинские и социальные службы региона, а в сети АЗС «Газпромнефти» сотрудникам скорой помощи и МЧС бесплатно предложат кофе;— бизнесменпожертвовал 1,3 млрд рублей на закупку медицинского оборудования, в том числе аппаратов ИВЛ и компьютерных томографов, а также масок, перчаток, антисептиков и защитной одежды для врачей и медсестёр;— акционеры холдинга USM, принадлежащегои его партнёрам, направят 2 млрд рублей оперативному штабу по противодействию коронавирусу;— руководство компаниинаправит 33 млн рублей медицинским учреждениям Мирнинского района Якутии, где расположены главные алмазные рудники;— Владелецпроспонсирует поставку оборудования и средств защиты в больницы городов, где расположены крупнейшие заводы компании. Автомобили скорой помощи и аппараты искусственной вентиляции легких получат в Череповце, Кировске, Апатитах, Балаково и Волхове. В эти же города компания уже завезла полторы тысячи экспресс-тестов на выявления вируса и планирует доставить еще десять тысяч в ближайшее время.— поддержку медикам решили оказать абитуриенты кулинарной школы Novikov School. Повара бесплатно кормят врачей трёх столичных больниц;— около 1 млрд рублей направиладля проведения мероприятий, связанных с оказанием медицинской помощи и развёртыванием производства защитных средств;передала полицейским Альметьевского района Татарстана 1,1 тыс. респираторов 3М VFLEX 9162V, а в марте поставила сотрудникам МВД юго-востока республики медицинские маски. Это четвёртая поставка с начала эпидемии;— нефтеперерабатывающий комплексналадил производство антисептиков по рецептуре, соответствующей рекомендациям ВОЗ;— Сделать тесты на коронавирус доступными регионам также поможет группа компаний. Компании группы Виктора Вексельберга присутствуют в 36 субъектах России. Все они в ближайшее время получат наборы реагентов для проведения экспресс-тестов по выявлению COVID-19. Работают они эффективно, с точностью более 99 %. Всего «Ренова» предоставит более 50 тысяч наборов. Первая партия наборов уже доставлена в Саратовскую область;выделяет 100 млн рублей на приобретение медицинского оборудования, средств защиты и дезинфекции для больниц и медицинского персонала;профинансирует строительство трёх инфекционных больниц в Иркутской области: в городах Братске, Тайшете и Шелехове. Больницы будут рассчитаны на 160 мест. Также в область переданы три реанимобиля;— с 31 мартареализует программу помощи заёмщикам, которые пострадали от эпидемии коронавирусной инфекции:— соцсети, а также образовательные сервисы GeekBrains и Skillbox будут предоставлены Министерству высшего образования и науки и Министерству просвещения в качестве платформ для дистанционного обучения студентов и школьников;выделит 1 млрд рублей на поддержку среднего и малого бизнеса;— крупнейший в Россиивыделят 1 млрд рублей;передаст годовую прибыль компании А1 в размере 1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом;— бизнесменпожертвовал 1 млрд рублей на поддержку некоммерческого сектора;заявил о готовности запустить производство антисептиков из природного газа;— Мусорный операторбизнесмена Игоря Чайки будет обеспечивать одиноких пенсионеров и инвалидов в регионах, где работает предприятие.- Миллиардеррешил предоставить гостиничный фонд группы «Сафмар» для нужд Москвы. Речь идет о разворачивании госпиталей на базе отелей и размещении на карантин людей из зоны риска или штатных сотрудников, которые вынуждены работать круглосуточно. К числу активов «Сафмара», например, принадлежат отели «Националь», «Мариот Тверская», «Хилтон Ленинградская» и «Рэдиссон Блу Олимпийский».- На днях президентобъявил, что передаст 1 млрд руб. на борьбу с последствиями эпидемии.тоже решил проявить содействие в борьбе с коронавирусом. Он запустил новый социальный проект «Вместе победим!», в рамках которого игроки, тренерский штаб и руководство клуба пожертвовали личные средства в помощь городской больнице святого великомученика Георгия. На выделенные средства в учреждении Санкт-Петербурга закупят медицинское оборудование и средства защиты.Кроме того, «Зенит» позаботится и о ветеранах клуба, которые старше 65 лет. В рамках все того же проекта «Вместе победим!» клуб запустит бесконтактную доставку продуктовых наборов. Осуществлять ее будут каждую неделю до отмены карантина.объявила акцию в помощь медикам России, борющимся с коронавирусом. Врачи и медсестры, но только работающие в инфекционных центрах, получат возможность оформить специальную карту лояльности. В отличие от обычной, на нее начисляется до 20 % стоимости покупок, вместо привычных 0,5–2,0 %. Акция действует в 65 регионах страны.PlayriхЭта компания – один из десяти крупнейших мировых разработчиков мобильных игр. И не говорите, что не играли в ее Gardenscapes. На борьбу с коронавирусом в России основатели компании, братья Игорь и Дмитрий Бухманы, выделят 100 миллионов рублей. В первую очередь поддержку окажут регионам, в которых находятся офисы разработчика. На предоставленные средства будут приобретены аппараты искусственной вентиляции легких, рентгеновские аппараты и другое необходимое медицинское оборудование, а также защитные маски и дезинфицирующие средства.Несколько крупных производителей тепличных овощей, входящих в ассоциацию «Теплицы России», выделят пенсионерам Москвы и Московской области овощи со своих предприятий. Сделают они это безвозмездно и в больших объемах – предприятия готовы отгружать до 70 тонн огурцов и помидоров в сутки. Идею поддержали «Агрокультура групп», «Долина овощей», «Мое лето» и «Овощевод».

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10023580.html