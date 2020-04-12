Матвиенко и Кравцов выступили за узаконение электронной школы как одной из основных форм обучения
09:03. 12 апреля 2020 268 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Несколько дней назад мы уже оценили огромную опасность, которую представляет перевод школьников на заочное обучение. „Катюша” провела своё исследование этого вопроса. Её публикацию мы и представляем вашему вниманию.
На наших глазах сбывается худший прогноз по темпам разрушения традиционной системы передачи знаний и классической школы.
Разработчики нечеловеческих нейростратегий по выведению распределенных по кастам «людей одной кнопки» не могли не воспользоваться коронавирусной истерией – и теперь они прямо говорят о необходимости навсегда закрепить за удаленкой статус полноценной формы обучения.
До сих пор, напомним, она отсутствовала в ФЗ «Об образовании», упоминалась лишь возможность использования в обучении дистанционных-образовательных технологий. Теперь же роль главных лоббистов узаконения дистанта на себя взяли чиновники высшего звена – министр просвещения Сергей Кравцов и «универсальный солдат» спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Вслед за добровольно-принудительным переводом всех школьников и студентов на электронное дистанционное обучение в период т.н. самоизоляции, несмотря на откровенно провальный опыт первой недели дистанта и беспредельное возмущение несчастных родителей, которых на основании их же как бы добровольных заявлений сделали ответственными за жизнь и здоровье детей, качество полученных ими знаний и обеспечение их всем необходимым для полноценного (на самом деле – априори неполноценного) образовательного процесса, «эффективные менеджеры» от образования подключили тяжелую артиллерию.
И теперь опасный для здоровья эксперимент над подрастающим поколением может стать для нас нормой.
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Форсайтщики развивают успех: Матвиенко и Кравцов выступили за узаконение электронной школы как одной из основных форм обучения
На наших глазах сбывается худший прогноз по темпам разрушения традиционной системы передачи знаний и классической школы.
Разработчики нечеловеческих нейростратегий по выведению распределенных по кастам «людей одной кнопки» не могли не воспользоваться коронавирусной истерией – и теперь они прямо говорят о необходимости навсегда закрепить за удаленкой статус полноценной формы обучения.
До сих пор, напомним, она отсутствовала в ФЗ «Об образовании», упоминалась лишь возможность использования в обучении дистанционных-образовательных технологий. Теперь же роль главных лоббистов узаконения дистанта на себя взяли чиновники высшего звена – министр просвещения Сергей Кравцов и «универсальный солдат» спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Вслед за добровольно-принудительным переводом всех школьников и студентов на электронное дистанционное обучение в период т.н. самоизоляции, несмотря на откровенно провальный опыт первой недели дистанта и беспредельное возмущение несчастных родителей, которых на основании их же как бы добровольных заявлений сделали ответственными за жизнь и здоровье детей, качество полученных ими знаний и обеспечение их всем необходимым для полноценного (на самом деле – априори неполноценного) образовательного процесса, «эффективные менеджеры» от образования подключили тяжелую артиллерию.
И теперь опасный для здоровья эксперимент над подрастающим поколением может стать для нас нормой.
«Пандемия коронавируса дала импульс движению к формированию системы школьного и вузовского образования, органично сочетающего как традиционные, так и дистанционные, цифровые технологии обучения. Будущее именно за такой системой. А она требует более точного правового, законодательного оформления уже в ближайшее время», – написала Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда.
Одновременно используя хорошо известную инструкцию по медленной варке лягушки, Валентина Ивановна поспешила всех успокоить и отметила, что традиционную школу с непосредственным общением педагога и ученика отменять не следует.
«Во всяком случае, я придерживаюсь такой позиции. Без этого не может быть полноценной социализации, интеграции ребенка в общество. Но надо понимать, что дистанционное обучение теперь уже не будет практиковаться как резервный, временный способ только в чрезвычайных ситуациях вроде нынешней. Оно имеет немало плюсов. Глупо это отрицать», – заявила спикер.
О том, сколько плюсов в «обучении» детей, уставившихся в мониторы компьютеров в своих комнатах, и кому на самом деле это необходимо в первую очередь, мы подробно рассказывали в материале «Час быка» для российского образования: разбор стратегий форсайтщиков, готовящих узаконенное рабство для «человеческого капитала».
Теперь уже не остается никаких сомнений, что все рычаги по управлению (читай – уничтожения) системы передачи знаний окончательно перешли в руки безумного банкстера Германа Грефа с трансформированным мозгом, эмиссара глобалистов – мужа главы ЦБ Набиулиной ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова, а также адептов чипирования мозгов детей Дмитрия Пескова и Павла Лукши (подробнее об их планах – опять же см. материал по ссылке выше).
Глава минпросвета Сергей Кравцов, известный как креатура Грефа, не стал долго сидеть в засаде и тут же поддержал инициативу Матвиенко.
«Ситуация, в которой мы все сегодня оказалось, и масштабы перехода на дистанционное обучение диктуют нам необходимость новых правовых основ в системе образования.
Мы поддерживаем задачу, обозначенную Валентиной Ивановной, и готовы максимально включиться в проработку законодательного урегулирования дистанционного образования.
Призываем присоединиться к этому процессу и экспертное сообщество, и заинтересованные ведомства.
Дистанционные формы обучения – важный элемент образовательного процесса, существенно расширяющий возможности учащихся», – приводит пресс-служба Минпросвещения слова Кравцова.
Расширение возможностей для полной деградации личности и раннего разрушения здоровья, для внедрения пожизненной «персональной траектории развития» для передачи биообъекту (так цифросектанты называют людей) ограниченного для отведенной ему роли набора «базовых навыков и компетенций» – да, это все при дистанте безусловно станет нашей реальностью, и именно к этому призывает Кравцов.
Мы в очередной раз понимаем, почему этот исполнительный управленец-«инноватор», во всем покорный «смотрящему» за образованием господину Грефу, занял кресло Ольги Васильевой – причем увольнение последней не сопровождалось каким-либо внятным объяснением, критикой и т.д.
Хоть Васильева и сдавала позиции трансгуманистам, но делала это не столь явно и оставляла родительскому, педагогическому и академическому сообществам какие-то надежды. Теперь же у всех нас явно прибавится проблем.
Будем называть вещи своими именами – мы находимся на пути к полному разрушению образования, особенно в контексте наших национальных традиций, нашей культуры, русской/советской школы, тесно связанный с воспитанием в человеке носителя духовно-нравственных ценностей, патриотизма, любви и уважения к великим личностям и свершениям в истории страны.
Началом конца был переход на Болонскую систему и ЕГЭ, а также знаковые слова экс-министра образования Андрея Фурсенко (ныне, между прочим – помощника Президента Владимира Путина), открыто призвавшего «воспитывать не творца, как это делала советская система, а квалифицированного потребителя». Мы очень надеялись на коренной перелом и «отмотку назад» в вопросе разрушения фундамента русской школы, но теперь очевидно, что спасение утопающих – дело рук самих граждан.
Очевидно, что предпоследний этап расчеловечивания в образовании растянется лет на 5-10, причем граждан будут якобы добровольно подталкивать к «удобному обучению на дому», «использованию всех онлайн-инноваций» и т.п.
Но с каждым годом обучение в классах, на уроках с живыми учителями будет все больше и больше ограничиваться под разными благовидными предлогами, пока в итоге не станет уделом избранной «элиты», как это официально провозглашают содомит Исак Фрумин из ВШЭ (правая рука г-на Кузьминова) и тот же цифросектант Дмитрий Песков.
В итоге «плебсу» (а это примерно 95% населения страны) придется довольствоваться записанными заранее лекциями и уроками по ограниченному кругу предметов (они уже будут называться «модулями» или еще неизвестно как) и тыканьем мышки в квадратики для выполнения примитивных тестовых заданий.
Следить за таким «образовательным процессом» будет «искусственный интеллект» – биометрические камеры и примитивные программы проверки выполненных тестов.
Однако у нас остается очень большая надежда на наш народ, на сознательность большинства граждан – прежде всего, родителей, членов семей, всех граждан консервативных взглядов, цементирующих наше общество и государство, являющихся залогом роста его демографии.
Нам всем пора организовываться и выступать с решительным протестом, пока тайна беззакония разрушителей образования не приобрела статус федеральных законов.
Естественно, все чиновники, депутаты, силовики, сотрудники спецслужб, отвечающие за безопасность и благополучие России и ее граждан, за защиту национального суверенитета и осознающие, что форсайтщики-глобалисты открыто тащат государство прямиком в бездну, приглашаются к сотрудничеству – по нашему мнению, долг каждого гражданина России сделать все, чтобы планы трансгуманистов потерпели крах.
Уважаемые соратники, давайте активнее обмениваться информацией и координироваться. Следите за общественными инициативами на ресурсах «Катюши», Общественного уполномоченного по защите семьи и Комитета по защите персональных данных.
РИА Катюша
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Источник.
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Соглашусь с автором. Дистанционное обучение в школах возможно
лишь как временная мера. Например, во время эпидемии чумы, холеры,
коронавируса и других опасных инфекционных и заразных заболеваний,
после стихийных бедствий, техногенных катастроф, после травм и т.д.
Но не на постоянной основе.