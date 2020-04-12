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Матвиенко и Кравцов выступили за узаконение электронной школы как одной из основных форм обучения

09:03. 12 апреля 2020 268 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Матвиенко и Кравцов выступили за узаконение электронной школы как одной из основных форм обученияНесколько дней назад мы уже оценили огромную опасность, которую представляет перевод школьников на заочное обучение. „Катюша” провела своё исследование этого вопроса. Её публикацию мы и представляем вашему вниманию.
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Форсайтщики развивают успех: Матвиенко и Кравцов выступили за узаконение электронной школы как одной из основных форм обучения

На наших глазах сбывается худший прогноз по темпам разрушения традиционной системы передачи знаний и классической школы.

Разработчики нечеловеческих нейростратегий по выведению распределенных по кастам «людей одной кнопки» не могли не воспользоваться коронавирусной истерией – и теперь они прямо говорят о необходимости навсегда закрепить за удаленкой статус полноценной формы обучения.

До сих пор, напомним, она отсутствовала в ФЗ «Об образовании», упоминалась лишь возможность использования в обучении дистанционных-образовательных технологий. Теперь же роль главных лоббистов узаконения дистанта на себя взяли чиновники высшего звена – министр просвещения Сергей Кравцов и «универсальный солдат» спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Вслед за добровольно-принудительным переводом всех школьников и студентов на электронное дистанционное обучение в период т.н. самоизоляции, несмотря на откровенно провальный опыт первой недели дистанта и беспредельное возмущение несчастных родителей, которых на основании их же как бы добровольных заявлений сделали ответственными за жизнь и здоровье детей, качество полученных ими знаний и обеспечение их всем необходимым для полноценного (на самом деле – априори неполноценного) образовательного процесса, «эффективные менеджеры» от образования подключили тяжелую артиллерию.

И теперь опасный для здоровья эксперимент над подрастающим поколением может стать для нас нормой.

«Пандемия коронавируса дала импульс движению к формированию системы школьного и вузовского образования, органично сочетающего как традиционные, так и дистанционные, цифровые технологии обучения. Будущее именно за такой системой. А она требует более точного правового, законодательного оформления уже в ближайшее время», – написала Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда.

Одновременно используя хорошо известную инструкцию по медленной варке лягушки, Валентина Ивановна поспешила всех успокоить и отметила, что традиционную школу с непосредственным общением педагога и ученика отменять не следует.

«Во всяком случае, я придерживаюсь такой позиции. Без этого не может быть полноценной социализации, интеграции ребенка в общество. Но надо понимать, что дистанционное обучение теперь уже не будет практиковаться как резервный, временный способ только в чрезвычайных ситуациях вроде нынешней. Оно имеет немало плюсов. Глупо это отрицать», – заявила спикер.

О том, сколько плюсов в «обучении» детей, уставившихся в мониторы компьютеров в своих комнатах, и кому на самом деле это необходимо в первую очередь, мы подробно рассказывали в материале «Час быка» для российского образования: разбор стратегий форсайтщиков, готовящих узаконенное рабство для «человеческого капитала».

Теперь уже не остается никаких сомнений, что все рычаги по управлению (читай – уничтожения) системы передачи знаний окончательно перешли в руки безумного банкстера Германа Грефа с трансформированным мозгом, эмиссара глобалистов – мужа главы ЦБ Набиулиной ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова, а также адептов чипирования мозгов детей Дмитрия Пескова и Павла Лукши (подробнее об их планах – опять же см. материал по ссылке выше).

Глава минпросвета Сергей Кравцов, известный как креатура Грефа, не стал долго сидеть в засаде и тут же поддержал инициативу Матвиенко.

«Ситуация, в которой мы все сегодня оказалось, и масштабы перехода на дистанционное обучение диктуют нам необходимость новых правовых основ в системе образования.

Мы поддерживаем задачу, обозначенную Валентиной Ивановной, и готовы максимально включиться в проработку законодательного урегулирования дистанционного образования.

Призываем присоединиться к этому процессу и экспертное сообщество, и заинтересованные ведомства.

Дистанционные формы обучения – важный элемент образовательного процесса, существенно расширяющий возможности учащихся», – приводит пресс-служба Минпросвещения слова Кравцова.

Расширение возможностей для полной деградации личности и раннего разрушения здоровья, для внедрения пожизненной «персональной траектории развития» для передачи биообъекту (так цифросектанты называют людей) ограниченного для отведенной ему роли набора «базовых навыков и компетенций» – да, это все при дистанте безусловно станет нашей реальностью, и именно к этому призывает Кравцов.

Мы в очередной раз понимаем, почему этот исполнительный управленец-«инноватор», во всем покорный «смотрящему» за образованием господину Грефу, занял кресло Ольги Васильевой – причем увольнение последней не сопровождалось каким-либо внятным объяснением, критикой и т.д.

Хоть Васильева и сдавала позиции трансгуманистам, но делала это не столь явно и оставляла родительскому, педагогическому и академическому сообществам какие-то надежды. Теперь же у всех нас явно прибавится проблем.

Будем называть вещи своими именами – мы находимся на пути к полному разрушению образования, особенно в контексте наших национальных традиций, нашей культуры, русской/советской школы, тесно связанный с воспитанием в человеке носителя духовно-нравственных ценностей, патриотизма, любви и уважения к великим личностям и свершениям в истории страны.

Началом конца был переход на Болонскую систему и ЕГЭ, а также знаковые слова экс-министра образования Андрея Фурсенко (ныне, между прочим – помощника Президента Владимира Путина), открыто призвавшего «воспитывать не творца, как это делала советская система, а квалифицированного потребителя». Мы очень надеялись на коренной перелом и «отмотку назад» в вопросе разрушения фундамента русской школы, но теперь очевидно, что спасение утопающих – дело рук самих граждан.

Очевидно, что предпоследний этап расчеловечивания в образовании растянется лет на 5-10, причем граждан будут якобы добровольно подталкивать к «удобному обучению на дому», «использованию всех онлайн-инноваций» и т.п.

Но с каждым годом обучение в классах, на уроках с живыми учителями будет все больше и больше ограничиваться под разными благовидными предлогами, пока в итоге не станет уделом избранной «элиты», как это официально провозглашают содомит Исак Фрумин из ВШЭ (правая рука г-на Кузьминова) и тот же цифросектант Дмитрий Песков.

В итоге «плебсу» (а это примерно 95% населения страны) придется довольствоваться записанными заранее лекциями и уроками по ограниченному кругу предметов (они уже будут называться «модулями» или еще неизвестно как) и тыканьем мышки в квадратики для выполнения примитивных тестовых заданий.

Следить за таким «образовательным процессом» будет «искусственный интеллект» – биометрические камеры и примитивные программы проверки выполненных тестов.

Однако у нас остается очень большая надежда на наш народ, на сознательность большинства граждан – прежде всего, родителей, членов семей, всех граждан консервативных взглядов, цементирующих наше общество и государство, являющихся залогом роста его демографии.

Нам всем пора организовываться и выступать с решительным протестом, пока тайна беззакония разрушителей образования не приобрела статус федеральных законов.

Естественно, все чиновники, депутаты, силовики, сотрудники спецслужб, отвечающие за безопасность и благополучие России и ее граждан, за защиту национального суверенитета и осознающие, что форсайтщики-глобалисты открыто тащат государство прямиком в бездну, приглашаются к сотрудничеству – по нашему мнению, долг каждого гражданина России сделать все, чтобы планы трансгуманистов потерпели крах.

Уважаемые соратники, давайте активнее обмениваться информацией и координироваться. Следите за общественными инициативами на ресурсах «Катюши», Общественного уполномоченного по защите семьи и Комитета по защите персональных данных.


РИА Катюша


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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4969637.html

Метки: будущее, власть, глобализация, дети, закон, образование, общество, система, технологии, школа

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 9480 8290
    Руса 12 апреля 2020 в 11:20

    Соглашусь с автором. Дистанционное обучение в школах возможно
    лишь как временная мера. Например, во время эпидемии чумы, холеры,
    коронавируса и других опасных инфекционных и заразных заболеваний,
    после стихийных бедствий, техногенных катастроф, после травм и т.д.
    Но не на постоянной основе.

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