Матвиенко и Кравцов выступили за узаконение электронной школы как одной из основных форм обучения

которых на основании их же как бы добровольных заявлений сделали ответственными за жизнь и здоровье детей, качество полученных ими знаний и обеспечение их всем необходимым для полноценного ( на самом деле – априори неполноценного ) образовательного процесса, «эффективные менеджеры» от образования подключили тяжелую артиллерию. И теперь опасный для здоровья эксперимент над подрастающим поколением может стать для нас нормой.

Теперь уже не остается никаких сомнений, что все рычаги по управлению (читай – уничтожения) системы передачи знаний окончательно перешлис трансформированным мозгом, эмиссара глобалистов – мужа главы ЦБ Набиулиной ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова, а также адептов чипирования мозгов детей Дмитрия Пескова и Павла Лукши (подробнее об их планах – опять же см. материал по ссылке выше).

О том, сколько плюсов в «обучении» детей, уставившихся в мониторы компьютеров в своих комнатах, и кому на самом деле это необходимо в первую очередь, мы подробно рассказывали в материале

Одновременно используя хорошо известную инструкцию по медленной варке лягушки, Валентина Ивановна поспешила всех успокоить и отметила, что традиционную школу с непосредственным общением педагога и ученика отменять не следует.

Глава минпросвета Сергей Кравцов, известный как креатура Грефа, не стал долго сидеть в засаде и тут же поддержал инициативу Матвиенко.

– приводит пресс-служба Минпросвещения слова Кравцова.

Расширение возможностей для полной деградации личности и раннего разрушения здоровья, для внедрения пожизненной «персональной траектории развития» для передачи биообъекту (так цифросектанты называют людей) ограниченного для отведенной ему роли набора «базовых навыков и компетенций» – да, это все при дистанте безусловно станет нашей реальностью, и именно к этому призывает Кравцов.



Мы в очередной раз понимаем, почему этот исполнительный управленец-«инноватор», во всем

занял кресло Ольги Васильевой – причем увольнение последней не сопровождалось каким-либо внятным объяснением, критикой и т.д.



Хоть Васильева и сдавала позиции трансгуманистам, но делала это не столь явно и оставляла родительскому, педагогическому и академическому сообществам какие-то надежды. Теперь же у всех нас явно прибавится проблем.

Будем называть вещи своими именами – мы находимся на пути к полному разрушению образования, особенно в контексте наших национальных традиций, нашей культуры, русской/советской школы, тесно связанный с воспитанием в человеке носителя духовно-нравственных ценностей, патриотизма, любви и уважения к великим личностям и свершениям в истории страны.



Началом конца был переход на Болонскую систему и ЕГЭ, а также знаковые слова экс-министра образования Андрея Фурсенко (ныне, между прочим – помощника Президента Владимира Путина), открыто призвавшего «воспитывать не творца, как это делала советская система, а квалифицированного потребителя». Мы очень надеялись на коренной перелом и «отмотку назад» в вопросе разрушения фундамента русской школы, но теперь очевидно, что спасение утопающих – дело рук самих граждан.

Очевидно, что предпоследний этап расчеловечивания в образовании растянется лет на 5-10, причем граждан будут якобы добровольно подталкивать к «удобному обучению на дому», «использованию всех онлайн-инноваций» и т.п.



Но с каждым годом обучение в классах, на уроках с живыми учителями будет все больше и больше ограничиваться под разными благовидными предлогами, пока в итоге не станет уделом избранной «элиты», как это официально провозглашают содомит Исак Фрумин из ВШЭ (правая рука г-на Кузьминова) и тот же цифросектант Дмитрий Песков.



В итоге «плебсу» (а это примерно 95% населения страны) придется довольствоваться записанными заранее лекциями и уроками по ограниченному кругу предметов (они уже будут называться «модулями» или еще неизвестно как) и тыканьем мышки в квадратики для выполнения примитивных тестовых заданий.



Следить за таким «образовательным процессом» будет «искусственный интеллект» – биометрические камеры и примитивные программы проверки выполненных тестов.

Однако у нас остается очень большая надежда на наш народ, на сознательность большинства граждан – прежде всего, родителей, членов семей, всех граждан консервативных взглядов, цементирующих наше общество и государство, являющихся залогом роста его демографии.



Нам всем пора организовываться и выступать с решительным протестом, пока тайна беззакония разрушителей образования не приобрела статус федеральных законов.



Естественно, все чиновники, депутаты, силовики, сотрудники спецслужб, отвечающие за безопасность и благополучие России и ее граждан, за защиту национального суверенитета и осознающие, что форсайтщики-глобалисты открыто тащат государство прямиком в бездну, приглашаются к сотрудничеству – по нашему мнению, долг каждого гражданина России сделать все, чтобы планы трансгуманистов потерпели крах.

Уважаемые соратники, давайте активнее обмениваться информацией и координироваться. Следите за общественными инициативами на ресурсах «Катюши»,

и





РИА Катюша



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