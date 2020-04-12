Колпак для Европы: сверхсекретная российская РЛС озадачила Запад.

Источник в оборонном ведомстве России раскрыл некоторые подробности о сверхсекретной радиолокационной станции, заступившей на боевое дежурство в РФ 1 декабря 2019 года.

Командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны РФ Юрий Грехов рассказал о вводе в эксплуатацию первой РФ загоризонтной РЛС «Контейнер». По словам военного, система ежедневно отслеживает и сопровождает десятки тысяч воздушных объектов.

Источник уточнил, что «Контейнер» способен отслеживать самолеты, построенные с применением стелс-технологий, а также гиперзвуковые ракеты. Принцип работы РЛС заключается в том, что за счет отражения радиосигнала от ионосферы, как от зеркала, «Контейнер» обнаруживает воздушные объекты за горизонтом.

Система способна обнаружить воздушные объекты на удалении до 2500 километров. Западные военно-аналитические порталы уверяют, что теперь РФ в режиме реального времени видит все, что происходит на территории половины ЕС, в том числе пуски ракет. А в Польше уже назвали «Контейнер» «колпаком для Европы».

Источник: https://oko-planet.su/politik/politikarm/580786-kolpak-dlya-evropy-sverhsekretnaya-rossiyskaya-rls-ozadachila-zapad.html