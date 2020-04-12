К 2020 году мощности возобновляемой энергетики в России достигнут 2,2 ГВт, а их выработка – 3,8 млрд кВт*ч. Об этом говорится в авторской колонке Министра энергетики РФ Александра Новака в журнале «Энергетическая политика».

По словам министра, в 2018 году в России завершено строительство генерирующих объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) суммарной мощностью более 370 МВт. Это выше показателя предыдущего года более чем в 2,5 раза. Всего с 2014 по 2018 гг. построено чуть менее 650 МВт объектов ВИЭ, из них более 555 МВт – солнечные электростанции, более 90 МВт – ветровые.

«По результатам отборов проектов мы ожидаем, что в 2019 году будет введено 890 МВт мощности ВИЭ, в 2020 году – более 900 МВт. Таким образом, к 2020 году мощности возобновляемой энергетики в России достигнут 2,2 ГВт, а их выработка – 3,8 млрд кВт*ч.», - сказал Александр Новак.

Глава Минэнерго отметил, что доля ВИЭ в мировом энергобалансе увеличивается быстрыми темпами. Согласно прогнозам, к 2035 году по сравнению с 2017 годом доля угля в мировом энергобалансе может снизиться с 28% до 21%, нефти – с 34% до 29%. В то же время доля ВИЭ увеличится в три раза - до 13%.

В электроэнергетике, по мнению Александра Новака, стратегическое значение имеет вопрос привлечения системных инвестиций в модернизацию генерирующих мощностей.

«Утверждена программа модернизации ТЭС, которая позволит в течение 10 лет, начиная с 2021 года, глубоко модернизировать до 41 ГВт, что составляет около 25 % всей тепловой генерации в ЕЭС России», - уточнил глава Минэнерго России.

Александр Новак рассказал, что на реализацию Комплексного плана в части развития объектов электросетевого хозяйства планируется направить не менее 250 млрд. рублей, чтобы обеспечить к 2024 году ввод в эксплуатацию 6 тыс. км линий электропередач и более 3,5 тыс. МВА трансформаторных мощностей.

Источник: https://www.eprussia.ru/news/base/2019/-459.htm