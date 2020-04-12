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К 2020 году мощности возобновляемой энергетики в России достигнут 2,2 ГВт.

15:48. 12 апреля 2020 122 просмотра 11 коммент. Опубликовал:

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К 2020 году мощности возобновляемой энергетики в России достигнут 2,2 ГВт, а их выработка – 3,8 млрд кВт*ч. Об этом говорится в авторской колонке Министра энергетики РФ Александра Новака в журнале «Энергетическая политика».

По словам министра, в 2018 году в России завершено строительство генерирующих объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) суммарной мощностью более 370 МВт. Это выше показателя предыдущего года более чем в 2,5 раза. Всего с 2014 по 2018 гг. построено чуть менее 650 МВт объектов ВИЭ, из них более 555 МВт – солнечные электростанции, более 90 МВт – ветровые.

«По результатам отборов проектов мы ожидаем, что в 2019 году будет введено 890 МВт мощности ВИЭ, в 2020 году – более 900 МВт. Таким образом, к 2020 году мощности возобновляемой энергетики в России достигнут 2,2 ГВт, а их выработка – 3,8 млрд кВт*ч.», - сказал Александр Новак.

Глава Минэнерго отметил, что доля ВИЭ в мировом энергобалансе увеличивается быстрыми темпами. Согласно прогнозам, к 2035 году по сравнению с 2017 годом  доля угля  в мировом энергобалансе может снизиться с 28% до 21%, нефти – с 34% до 29%. В то же время доля ВИЭ увеличится в три раза - до 13%.  

В электроэнергетике, по мнению Александра Новака, стратегическое значение имеет вопрос привлечения системных инвестиций в модернизацию генерирующих мощностей. 

«Утверждена программа модернизации ТЭС, которая позволит в течение 10 лет, начиная с 2021 года, глубоко модернизировать до 41 ГВт, что составляет около 25 % всей тепловой генерации в ЕЭС России», - уточнил глава Минэнерго России.

Александр Новак рассказал, что на реализацию Комплексного плана в части развития объектов электросетевого хозяйства планируется направить не менее 250 млрд. рублей, чтобы обеспечить к 2024 году ввод в эксплуатацию 6 тыс. км линий электропередач и более 3,5 тыс. МВА трансформаторных мощностей.

Источник: https://www.eprussia.ru/news/base/2019/-459.htm

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11 Комментариев » Оставить комментарий


  • 34430 20420
    Серый 12 апреля 2020 в 16:03

    А также импортозамещение , диверсификация , углубление и расширение .
    25-ть миллионов новых , высокотехнологичных рабочих мест , десяток эскадрилий СУ-57 , пару тысяч Армат , Баргузины и Сарматы . Передовая наука и промышленность . И ещё чего до хрена.
    Кто то что то подобное уже раньше говорил . При чём .. не один раз.

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    0
  • 34430 20420
    Серый 12 апреля 2020 в 16:12

    Доля зеленой энергии в России не превысит 4%
    https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/11/07/815623-dolya-zelenoi-energii

    К 2035 г. доля возобновляемой энергетики в российском энергобалансе вырастет до 4%, сообщил в среду министр энергетики Александр Новак во время правительственного часа в Госдуме.

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    3
  • 2273 1675
    Игорь 12 апреля 2020 в 16:21

    Кот вот ты думаешь что оно есть хорошо станции там возобновляемые вот ГЭС это вечный двигатель практически. На иностранный капитал тут за бесценок скупают глину, электроэнергию делают металл и весь вывозят. Прибыль кому? Тому чей капитал. Недавно новую цепочку Богучаны Тайшет запустили. Ты вот думаешь что ветровая или солнечная хорошо, их себестоимость на порядок от водной отличается. Ответь на простой вопрос почему я должен покупать батареи и что то химичить, а Черный человек Абрамович с пиндосами должны за так высасывать мой Енисей. Это ты считаешь прогресс. Пока Енисей не засохнет а он засохнет от этих ГЭС и выбросов заводов, не что будет строить угарные ветряки. Короче чтоб за это дело тупо не топить купи батареи хотя бы на полкиловат мощности и кумулятор к ним. Тут честно напиши как ты по баблу влетел и лет через пять эксплуатации практически будешь в этом рубить.

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    1
    • 14059 6847
      BlackCatИгорь 12 апреля 2020 в 16:43

      ГЭС наносит ущерб климату, об этом я уже говорил.
      С учётом снижения цены на углеводороды (а цены будут снижаться, так как потребление будет сокращаться), поиск и внедрение АИЭ на новых физических принципах неизбежно.
      Лично я рассматриваю все – от ветряков и солнечных ферм до генераторов энергии, работающих на разности потенциалов между землей и воздушным пространством.
      Та же пирамида может быть использована для этих целей.
      Но основой станет сокращение потребления.
      Если сейчас вычистить тот же интернет от террабайтов информационного хлама – можно сэкономить немалое количество энергии.
      Я уже не говорю о раздутости потребления предприятий, которые давно уже затаварили рынки.
      Освещение так же прекрасно реализуется, начиная с экономии со светодиодами, и заканчивая аккумуляцией энергии той же линией освещения днём.
      Вариантов море – это огромный сектор будущей промышленности, научных изысканий и внедрения технологий.
      И та страна, которая первой пойдёт ва-банк, и развернёт разработку и производство в промышленных масштабах – та и будет следующие столетия задавать тон остальному миру.

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