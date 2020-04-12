Готово: как выглядит новейшая «коронавирусная» больница в Новой Москве (ФОТО, ВИДЕО)
На 98 процентов завершено возведение, отделка и оснащение новейшего инфекционного центра в Вороновском, Новая Москва.
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Чиновник уточнил, что уже с 12 апреля специалисты начнут установку медицинского оборудование: томографов, аппаратов ИВЛ.
Со следующей недели, по словам Бочкарёва, медицинскому персоналу будет передана часть зданий.
Общая площадь нового инфекционного центра составит 70 тысяч квадратных метров. Вместимость — 500 мест, 250 из них придется на отделение реанимации.
На фото можно увидеть, как выглядят палаты и коридоры внутри. Предусмотрены специальные окна, через которые инфекционным больным передают еду, лекарства и, если разрешается, передачи от родственников.
Примечательно, что в больнице есть детское отделение, операционное и даже родильное отделение.
Больница расположена вдали от крупных жилых массивов, а ближайшие частные жилые дома находятся в 250 метрах от будущей больницы — то есть в два с половиной раза дальше, чем этого требуют правила санитарной зоны.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1586673171
Досье на всемирный мухлёж с вирусом COVID-19. Для тех, кто ещё верит в адекватность карантинных мер
Факты о COVID-19
«Единственным средством борьбы с чумой является честность».
Альбер Камю, «Чума» (1947)
По последним данным Итальянского национального института здравоохранения ISS, средний возраст умерших с положительным тестированием в Италии в настоящее время составляет около 81 года. 10% умерших старше 90 лет. 90% умерших старше 70 лет.
80% умерших страдали от двух или более хронических заболеваний. 50% умерших страдали от трех или более хронических заболеваний. Хронические заболевания включают, в частности, сердечно-сосудистые проблемы, диабет, респираторные заболевания и рак.
Менее 1% умерших были здоровыми людьми, то есть людьми без хронических заболеваний. Только около 30% умерших составляют женщины.
Более того, Итальянский институт здоровья проводит различие между теми, кто умер от коронавируса, и теми, кто умер с коронавирусом. Во многих случаях ещё не ясно, умерли ли люди от вируса или от их ранее существовавших хронических заболеваний, или от комбинации того и другого.
Двое итальянцев, умерших в возрасте до 40 лет (оба 39 лет), были больными раком и диабетом с дополнительными осложнениями. В этих случаях точная причина смерти ещё не была ясна.
Северная Италия имеет одну из старейших популяций и худшее качество воздуха в Европе, что уже приводило к росту числа респираторных заболеваний и смертности в прошлом и, вероятно, является дополнительным фактором риска в нынешней эпидемии.
Приблизительно двенадцать «положительных» умерших в Швейцарии также были пациентами высокого риска с хроническими заболеваниями, средним возрастом 80 лет и максимальным возрастом 90 лет, чья точная причина смерти, то есть от вируса или от их ранее существовавших болезней, пока не известно.
Согласно китайскому исследованию, используемые во всём мире наборы для тестирования на вирусы могут давать ложноположительный результат. В этих случаях люди, возможно, заразились не новым коронавирусом, но одним из множества существующих коронавирусов человека, которые являются частью ежегодных (и в настоящее время продолжающихся) эпидемий ОРВИ.
Ежегодно от гриппа умирает в среднем до 8 000 в Италии и до 60 000 в США; нормальная общая смертность в Италии составляет до 2000 смертей в день; среднее число случаев пневмонии в год превышает 120 000 человек.
Зимний смог (NO2) в Северной Италии в феврале 2020 года (ЕКА)
2020-03-17
Профиль смертности остаётся загадочным с вирусологической точки зрения, потому что, в отличие от вирусов гриппа, дети защищены, а мужчины поражаются примерно в два раза чаще, чем женщины. С другой стороны, этот профиль соответствует естественной смертности, которая близка к нулю для детей и почти в два раза выше для мужчин в возрасте 75 лет, чем для женщин того же возраста.
Более молодой умерший с положительным результатом теста почти всегда имел тяжелые сопутствующие заболевания. Например, 21-летний испанский футбольный тренер умер с положительным результатом, что получило огласку. Тем не менее, врачи диагностировали лейкоз, типичные осложнения которого включают тяжелую пневмонию.
Итальянский профессор иммунологии Серджио Романьани из Университета Флоренции приходит к выводу в исследовании, проведенном на 3000 человек, что от 50 до 75% тестируемых людей всех возрастов остаются полностью бессимптомными – значительно больше, чем предполагалось ранее.
Заполняемость отделений интенсивной терапии Северной Италии в зимние месяцы обычно составляет от 85 до 90%. Некоторые или многие из пациентов уже могут быть положительными на тестирование. Однако количество дополнительных неожиданных случаев пневмонии пока не известно.
Врач больницы в испанском городе Малага пишет в Твиттере, что люди в настоящее время чаще умирают от паники и системного коллапса, чем от вируса. Больницу заполняют люди с простудой, гриппом и, возможно, Covid-19, врачи потеряли контроль.
2020-03-18
Новое эпидемиологическое исследование приходит к выводу, что смертность от Covid-19 даже в китайском городе Ухань была всего от 0,04% до 0,12% и, таким образом, ниже, чем у сезонного гриппа, уровень смертности которого составляет около 0,1%. В качестве причины завышенной смертности от Covid-19, исследователи подозревают, что первоначально в Ухани было зарегистрировано лишь небольшое количество случаев, так как заболевание было, вероятно, бессимптомным или легким у многих людей.
Китайские исследователи утверждают, что экстремальный зимний смог в городе Ухань, возможно, сыграл определяющую роль в возникновении пневмонии. Летом 2019 года в Ухани уже проходили публичные акции протеста из-за низкого качества воздуха.
Новые спутниковые снимки показывают, как в Северной Италии самый высокий уровень загрязнения воздуха в Европе, и как это загрязнение воздуха было значительно уменьшено в результате карантина.
Производитель тестового набора Covid-19 заявляет, что его следует использовать только для исследовательских целей, а не для диагностических целей, так как он ещё не был клинически подтвержден.
Информационный лист набора для тестирования вируса Covid19
2020-03-19
Итальянский национальный институт здравоохранения ISS опубликовал новый отчет о смертельных случаях с положительным результатом теста:
Средний возраст составляет 80,5 года (79,5 года для мужчин, 83,7 года для женщин).
10% умерших были старше 90 лет; 90% умерших были старше 70 лет.
Максимум 0,8% умерших не имели ранее существовавших хронических заболеваний.
Приблизительно у 75% умерших было два или более ранее существовавших заболевания, у 50% было три и более ранее существовавших заболевания, в частности болезни сердца, диабет и рак.
Пятеро умерших были в возрасте от 31 до 39 лет, у всех из них были серьезные сопутствующие заболевания (например, рак или болезнь сердца).
Национальный институт здравоохранения ещё не определил, от чего в конечном итоге умерли обследованные пациенты, и в общих чертах назвал их Covid19-позитивными смертями.
В сообщении итальянской газеты Corriere della Sera отмечается, что отделения интенсивной терапии Италии уже рухнули под волной гриппа в 2017/2018 гг. Им пришлось отложить операции, отозвать медсестер из отпуска и закончились донорства крови.
Немецкий вирусолог Хендрик Стрик утверждает, что Covid-19 вряд ли увеличит общую смертность в Германии, которая обычно составляет около 2500 человек в день. Стрик упоминает случай 78-летнего мужчины с сопутствующими заболеваниями, который умер от сердечной недостаточности, впоследствии дал положительный результат на Covid19 и, таким образом, был включен в статистику смертей Covid-19.
По словам профессора Стэнфорда Джона Йоаннидиса, новый коронавирус может быть не более опасным, чем некоторые распространенные коронавирусы, даже у пожилых людей. Йоаннидис утверждает, что нет надежных медицинских данных, обосновывающих принятые в настоящее время меры.
2020-03-20
Согласно последнему европейскому мониторинговому отчету, общая смертность во всех странах (включая Италию) и во всех возрастных группах до сих пор остается в пределах или даже ниже нормального диапазона.
Согласно последним немецким статистическим данным, средний возраст смертельных исходов с положительной реакцией составляет около 83 лет, большинство из них с уже существующими заболеваниями, которые могут быть возможной причиной смерти.
Канадское исследование 2006 года, упомянутое профессором Стэнфорда Джоном Йоаннидисом, показало, что коронавирусы ОРВИ могут также вызывать смертность до 6% в группах риска, таких как постояльцы лечебных учреждений, и что наборы для тестирования на вирусы изначально ошибочно указывали на инфекцию коронавирусами SARS.
2020-03-21
Испания сообщает только о трех смертельных случаях в возрасте до 65 лет с положительным тестом (из общего числа около 1000). Их предшествующее состояние здоровья и фактическая причина смерти ещё не известны.
Согласно итальянским новостным сообщениям, 90% умерших с положительным результатом в регионе Ломбардия умерли вне отделений интенсивной терапии, в основном на дому или в отделениях общего ухода. Их причина смерти и возможная роль карантинных мер в их смерти остаются неясными. Только 260 из 2168 человек с положительным тестом умерли в отделениях интенсивной терапии.
The Japan Times спрашивает: «Япония ожидала взрыва коронавируса. Где он?» Несмотря на то, что Япония одной из первых получила положительные результаты тестов и не установила никаких ограничений, она является одной из наименее пострадавших стран. Цитата: «Даже если Япония, возможно, не считает всех инфицированных, больницы не заполняются, а случаев пневмонии не наблюдается».
Итальянские исследователи утверждают, что экстремальный смог в Северной Италии, худший в Европе, может быть причиной в нынешней вспышки пневмонии, как и в Ухане.
В своем новом интервью профессор Сучарит Бхакди, всемирно известный эксперт по медицинской микробиологии, говорит, что обвинять только один новый коронавирус в смертельных исходах — это «неправильно» и «опасно вводить в заблуждение», так как существуют другие более важные факторы, в частности, существующие сопутствующие заболевания и плохое качество воздуха в городах Китая и Северной Италии. Профессор Бхакди описывает обсуждаемые или навязанные в настоящее время меры как «гротескные», «бесполезные», «самоубийственные» и «коллективное самоубийство», которые сократят продолжительность жизни пожилых людей и не должны приниматься обществом.
Италия Положительная смертность от предшествующих болезней (ISS / Bloomberg)
2020-03-22
Относительно ситуации в Италии: большинство крупных СМИ ложно сообщают, что в Италии от коронавируса умирает до 800 человек в день. На самом деле президент Службы гражданской защиты Италии подчеркивает, что это смертельные случаи «с коронавирусом, а не от коронавируса» (минута 03:30 пресс-конференции). Другими словами, эти люди умерли, имея положительный результат теста.
Как показали профессора Иоаннидис и Бхакди, в таких странах, как Южная Корея и Япония, в которых не было введено никаких ограничительных мер, наблюдалась практически нулевая избыточная смертность в связи с Covid-19, в то время как на круизном корабле «Алмазная принцесса» наблюдался экстраполированный показатель смертности на уровне или ниже уровня сезонного гриппа…
https://cont.ws/@oo4706/1635978
Вячеслав, Вы или глупый, или совсем мораль потеряли.
Вирус данный снижает эффективность работы иммунной системы, и все остальное, что сдерживал ранее организм, атакует его и приводит к смерти.
Вы сами готовы переболеть им, чтобы доказать, что вирус – фейк?
Здоровье крепкое?
Патологий нет?
ВИЧ – тоже, свиной грипп – тоже, птичий грипп – тоже , сезонный грипп -тоже , плохое питание – тоже , авитаминоз – тоже снижают эфф. работу иммуной системы. Объективность должна присутствовать.
Объективно данный вирус куда опаснее эффективностью своего распространения.
У него покрытие куда более серьезное, и статистика болеющих в мире об этом ясно говорит.
Не буду Вам напоминать , что такое статистика. А объективно, субъективно – как СМИ начитаетесь , так и воспримете. До сих пор нигде не увидел процент ушедших по бледнолицым и индейцам. А СМИ сами знаете, в чьих руках.
Понимаю планы тех, кто изначально решил воспользоваться последствиями коронавируса.
И понимаю то, что нужно делать, чтобы этого не случилось.
“Чтобы изменить условия игры, нужно сыграть по правилам, чтобы стать победителем…”
Помните?
Понимаете ? И что ? , И ничё.
Кроме того, что я, с учетом эзотерики, чувствую то, что Вы потом в новостях читаете.
Так что наблюдайте.
Молодцы.