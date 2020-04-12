Готово: как выглядит новейшая «коронавирусная» больница в Новой Москве (ФОТО, ВИДЕО)

На 98 процентов завершено возведение, отделка и оснащение новейшего инфекционного центра в Вороновском, Новая Москва.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Чиновник уточнил, что уже с 12 апреля специалисты начнут установку медицинского оборудование: томографов, аппаратов ИВЛ.

Со следующей недели, по словам Бочкарёва, медицинскому персоналу будет передана часть зданий.

Общая площадь нового инфекционного центра составит 70 тысяч квадратных метров. Вместимость — 500 мест, 250 из них придется на отделение реанимации.

На фото можно увидеть, как выглядят палаты и коридоры внутри. Предусмотрены специальные окна, через которые инфекционным больным передают еду, лекарства и, если разрешается, передачи от родственников.

Примечательно, что в больнице есть детское отделение, операционное и даже родильное отделение.

Больница расположена вдали от крупных жилых массивов, а ближайшие частные жилые дома находятся в 250 метрах от будущей больницы — то есть в два с половиной раза дальше, чем этого требуют правила санитарной зоны.

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