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Глобализация здорового человека. Лекарство от капитализма

18:53. 12 апреля 2020 153 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Зачем человеческой цивилизации нужен космос? Почему вопрос его освоения стал актуален именно сейчас? Каких не берут в космонавты? Ответы на эти и другие вопросы ждут вас в фильме канала ДеньТВ. С Днём Космонавтики, друзья!
Автор фильма Дмитрий Мелёшин https://vk.com/rucosmism

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#ДеньТВ #ДеньКосмонавтики #космос #Гагарин #СССР

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QeS7ZeaCyeA

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