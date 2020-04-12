Глобализация здорового человека. Лекарство от капитализма
Зачем человеческой цивилизации нужен космос? Почему вопрос его освоения стал актуален именно сейчас? Каких не берут в космонавты? Ответы на эти и другие вопросы ждут вас в фильме канала ДеньТВ. С Днём Космонавтики, друзья!
Автор фильма Дмитрий Мелёшин https://vk.com/rucosmism
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Капитализм, диктат капитала…
Но,есть и другие долее правильные состовляющиее общества….
Кто может сказать?