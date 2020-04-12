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Гагарин не столько поднялся над нами, сколько поднял в космос всю эпоху

16:18. 12 апреля 2020 82 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
С Днём космонавтики, дорогие товарищи!

„Наш советский народ своим гением, своим героическим трудом создал прекрасный в мире космический корабль «Восток» и его очень умное, очень надежное оборудование. От старта и до самого приземления у меня не было никакого сомнения в успешном исходе космического полета.

Мне хочется от души поблагодарить наших ученых, инженеров, техников, всех советских рабочих, создавших такой корабль, на котором можно уверенно постигать тайны космического пространства.

Позвольте также мне поблагодарить всех товарищей и весь коллектив, подготовивший меня к космическому полету. Я убежден, что все мои друзья летчики-космонавты готовы также в любое время совершить полет вокруг нашей планеты.

Можно с уверенностью сказать, что мы на наших советских космических кораблях будем летать и по более дальним маршрутам.

Я безмерно рад, что моя любимая социалистическая Отчизна первой в мире совершила этот полет, первой в мире проникла в Космос. Первый самолет, первый спутник, первый космический корабль и первый космический полет – вот этапы большого пути нашей Советской Родины к овладению тайнами природы.

Ю.А. Гагарин




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4970697.html

Метки: история, космос, народ, Родина, советский, ссср, технологии

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