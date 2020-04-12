DWN: после пандемии Германии следует искать своё будущее на Востоке.

В мире сейчас происходят глубокие изменения баланса сил, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Восток в лице России и Китая набирает силу, составляя всё большую конкуренцию США. И пандемия только ускоряет эти процессы, из-за чего Европе и в частности Германии нужно как можно скорее переосмыслить себя и задуматься над будущей стратегией или же они погибнут, считает автор статьи Мориц Эндерс.

Reuters

После пандемии Евросоюз не останется прежним, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Ему придётся «себя переосмыслить или погибнуть». И для этого важно, во-первых, провести реформу евро, избавиться от американского диктата, построить мирные отношения с Россией, а также вернуться к соблюдению принципа верховенства права, отринув тоталитаризм и авторитаризм, считает автор статьи Мориц Эндерс.

В мировой экономике и геополитике происходят глубокие изменения, продолжает издание. И их причина не в пандемии: она их разве что только ускорила. После Второй мировой войны США стали ведущей сверхдержавой и вплоть до 2000 года никто — в том числе и Советский Союз — всерьёз не оспаривали их статус. Превосходство американцев основывалось на островном положении их страны, а также экономической мощи, но с 70-ых годов они начали переносить свои производственные мощности в Азию.

В результате у США появился серьёзный конкурент в лице Китая, ведь с экономической силой приходит и политическая, продолжает автор. Теперь Белый дом делает всё возможное, чтобы сдержать экспансию Поднебесной. И этот конфликт может вылиться в раздел мира на западный и восточный блоки. Для Евросоюза и особенно для зависимой от экспорта Германии это станет большой проблемой.

С экономической точки зрения, ЕС мог бы сохранить независимость и занять своё место в клубе сверхдержав, рассуждает Эндерс. Ведь нигде в мире средний бизнес так не развит, как в союзе. Однако «тяжким бременем на шее» у европейцев лежит евро и «тянет их на дно». Но это не значит, что от него нужно полностью отказаться. Он необходим ЕС для сохранения финансового суверенитета от США, ведь Вашингтон постоянно использует доллар для продвижения своих экономических и геополитических интересов. Однако система параллельных национальных валют могла бы позволить государствам на юге ЕС вновь продавать свои товары по конкурентоспособным ценам. Для северной части Европы это бы в свою очередь послужило стимулом для инноваций и соответственно привело бы к росту производства, объясняет Эндерс.

Изменение баланса сил в мире привело к тому, что США стали уделять больше внимания Китаю. Это даёт ЕС возможность эмансипироваться от американцев, или же союз навсегда останется их вассалом. Недавние события — антироссийские санкции и конфликт с Ираном — отчётливо показали, как сильно ограничен простор для действий Европы. Ухудшают ситуацию и внутриевропейские конфликты, например, борьба Франции и Италии за влияние в Ливии, отмечает автор.

Стратегия Брюсселя должна заключаться в том, чтобы сотрудничать не только с США, но и с другими игроками. Для этого нужно использовать искусство дипломатии и в случае необходимости выступать в качестве противовеса давлению одной из сторон. Эффективность такой стратегии подтверждает пример России, которая несмотря на активное сближение с Китаем, всё успешнее отстаивает свои национальные интересы.

Инспирированный США переворот на Украине в 2014 году помешал созданию единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, пишет автор. Возникший из-за этого конфликт с Россией выгоден американцам, но не европейцам. Создать же надёжную архитектуру безопасности в Европе без Москвы невозможно. К тому же отстранять Россию от этого процесса было бы неразумным, ведь это тоже европейская страна. «И особенно мы немцы не должны забывать, что Советский Союз принёс наибольшие жертвы для того, чтобы освободить мир от ига национал-социализма, — напоминает автор. — Настало время строить не только немецко-французскую, но и немецко-российскую дружбу. Она может стать опорой для мира в Европе».