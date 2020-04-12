Чем заниматься на самоизоляции
У самоизоляции есть и приятная сторона. Это – общение. Общение с родными, которого нам обычно так не хватает. Возможность побыть наедине с книгой. С кем ещё можно общаться, находясь в загородном доме? Об этом спецвыпуск видеоблога.
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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
- Британская монархия, эпидемия и восторги либералов
- Когда отмечать День Победы над Японией
- «Гумпомощь» Вашингтону и отказ вывозить своих
- Биологическое оружие, Лукашенко и уроки истории
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- Генезис Второй мировой — геополитика «царя горы»
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Источник: https://nstarikov.ru/chem-zanimatsja-na-samoizoljacii-114671
Степаныч, чужой и кот просто обожают дойку… Чем же они отличаются от коров?
Особо – ничем… Вот только когда эту троицу доят, она синхронно улыбается…