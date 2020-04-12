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Чем заниматься на самоизоляции

09:05. 12 апреля 2020 111 просмотров Один комментарий Опубликовал:

У самоизоляции есть и приятная сторона. Это – общение. Общение с родными, которого нам обычно так не хватает. Возможность побыть наедине с книгой. С кем ещё можно общаться, находясь в загородном доме? Об этом спецвыпуск видеоблога.

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/chem-zanimatsja-na-samoizoljacii-114671

Метки: блог, Видео

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 29310 25542
    Вячеслав 12 апреля 2020 в 10:13

    Степаныч, чужой и кот просто обожают дойку… Чем же они отличаются от коров?
    Особо – ничем… Вот только когда эту троицу доят, она синхронно улыбается…

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