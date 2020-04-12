Чем заниматься на самоизоляции

У самоизоляции есть и приятная сторона. Это – общение. Общение с родными, которого нам обычно так не хватает. Возможность побыть наедине с книгой. С кем ещё можно общаться, находясь в загородном доме? Об этом спецвыпуск видеоблога.

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