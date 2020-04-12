Будет ли в России дефолт? Олег Комолов // Простые числа
23:11. 12 апреля 2020 159 просмотров 5 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Человек становится тем, что он есть, благодаря делу, которое он делает своим.
Красно-коричневые сперва коммунизм обещали а теперь дефолт обещают
Надо же им хоть что то обещать.
Землю крестьянам,воду матросам
А подводу подводникам!
Хорошо бы был. Все равно денег нет.