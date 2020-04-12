Белрусинфо 11.04.2020

Формально это сделала районная власть. Район, если не ошибаюсь, Прага-6. Там, уже несколько лет, большинство Муниципального собрания составляет “особо крутые” антирусские. И в пределах своих законных возможностей, а законные возможности эти довольно велики. Они стараются выразить свои чувства и то, что им заменяет мысль.

Но дело не только в них. Во-первых, интересно то, что думают об этом их избиратели. Насколько я знаю, массовые протесты против сноса памятника состояли из жителей других районов Праги. Не Праги-6. То есть очевидно, что жители этого района разделяют мнение тех, кого избрали и поэтому вопросу. А во-вторых, самое главное. Чехи долгое время старались, чтобы весь мир забыл их роль во Второй части Мировой войны. Ещё до Первой части этой войны, именно Чехия была главным арсеналом Австрии. В период затишья, с конца 1918 года, Чехия стала одним из главных в мире экспортёров оружия и располагала второй после Франции, по общему объёму производства, оборонной промышленностью. А после оккупации Чехии. Окончательно это случилось, если не ошибаюсь 15 марта 1939 года или 13 марта. Не помню точно. Чешская оборонная промышленность продолжила работу на Германию. Правда там формально владельцами многих заводов стали немцы. Добрая половина заводов вошла в оборонный холдинг формально принадлежавший самому Гёрингу. Но формально. Там по прежнему большую часть заработка получали чехи.

О том какова была мощность этих предприятий. Приведу один пример. С начал 1945 года советские войска вышли на рубежи перекрывающие основные пути сообщения между Чехией и Германией. И четыре месяца до начала мая 1045 года, когда Германское центральное правительство рухнуло, Чехи работали на склады. Мол заказ уже оплачен, мы его и выполним. А заказывали на условиях самовывоза вот сами и вывозите. Так вот, когда началась война Израиля за независимость против пяти сопредельных арабских стран и легиона добровольцев навербованных в остальных арабских странах под командованием английского генерала. Тогда все арабские страны были формально или фактически владениями Британии и Франции….