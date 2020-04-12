Агент либеральных СМИ: московская активистка намеренно нарушила режим самоизоляции.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в многих регионах нашей страны введен режим самоизоляции. Людям рекомендовано не выходить из дома без крайней на то необходимости. Нередко находятся такие персонажи, которые, наплевав на безопасность и здоровье окружающих, пренебрегают всеми рекомендациями. Казалось бы, СМИ должны критиковать злостных нарушителей. Однако у либеральных изданий иное мнение на этот счет.

Так, на днях отбитая на голову активистка намеренно попёрлась «протестовать против стройки на Патриарших». Сквер по понятным причинам закрыт для посещения, поэтому полицейские попросили даму удалиться, а получив отказ вывели ее за территорию парка под руки.

В итоге ряд либеральных информационных помоек активно начали создавать женщине образ жертвы «полицейского произвола». Однако, как выяснилось, это была самая настоящая провокация, в чем призналась сама активистка.

По ее словам, она длительное время разгуливала по закрытому скверу, тем самым провоцируя полицейских.

«Я пошла гулять с собакой на пруды – вход туда якобы перекрыт, но там есть лазейка»,- заявила она.

Очевидно, что либеральные СМИ нужно штрафовать за такие фейки, а нарушителей режима самоизоляции - за провокации. Их цирковые представления дорого могут обойтись людям.

Источник: https://oko-planet.su/politik/newsday/580811-agent-liberalnyh-smi-moskovskaya-aktivistka-namerenno-narushila-rezhim-samoizolyacii.html