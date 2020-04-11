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Жители регионов должны будут запросить пропуск для поездки в Москву

22:22. 11 апреля 2020 116 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Фото: АГН «Москва» / © Софья Сандурская
Московский пропуск необходимо будет запрашивать, если совершается поездка в столицу из другого региона, сообщил в своём личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА Новости.
“Для поездки в Москву из другого региона необходимо запросить московский пропуск”, – сообщил Собянин.
Ранее сообщалось, что в Москве с 15 апреля для передвижения на всех видах личного и общественного транспорта потребуется специальный цифровой пропуск.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/51103-zhiteli-regionov-dolzhny-budut-zaprosit-propusk-dlya-poezdki-v-moskvu.html

Метки: Россия

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