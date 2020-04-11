Зачем ужесточать режим в Москве

Мэр объявил об ужесточении карантинных мер в Москве. С 13 апреля в столице будет введен пропускной режим, пишет Ирина Алкснис в “Вечерней Москве”.

Остается только снять шляпу перед властями, которые впечатляюще эффективно и грамотно решают задачи противоэпидемиологического характера и одновременно сохранения общественного спокойствия в нынешний крайне непростой период. Стоит напомнить хронологию событий, которые наглядно демонстрируют профессионализм государства в текущей ситуации.

К концу марта эпидемия COVID-19 на Западе приобрела характер лесного пожара. Однако в России ситуация была достаточно благополучной — настолько благополучной, что обращение Владимира Путина 25 марта к нации и объявление президентом следующей недели нерабочей было воспринято довольно многими людьми как избыточная мера.

А в следующие дни московские парки заполонили тысячи отдыхающих. Так что, когда вечером 29 марта выступил Сергей Собянин и резко ужесточил ограничения, обязав горожан сидеть по домам, абсолютным большинством москвичей это было воспринято с пониманием и поддержкой — субботне-воскресные «шашлычники» и впрямь взбесили большинство здравомыслящих людей, которые придерживались разумных мер безопасности.

Тогда мэр упомянул возможность введения пропускной системы. По неофициальным каналам потекла информация, что для них будет использована система QR-кодов. Это вызвало просто бурю негодования у множества граждан — от верующих до либералов. Но власти быстро уточнили, что пока в пропусках не видят необходимости, и недовольство быстро утихло.

Две недели столица послушно сидела по домам, что действительно оказалось верным и полезным шагом. С одной стороны, это сдерживало развитие эпидемии, а с другой — высвободило большое количество ресурсов, которые были брошены на подготовку города к прогнозируемой специалистами коронавирусной «буре».

Однако за эти две недели люди закономерно устали от сидения в четырех стенах. С каждым днем на улицах и в общественном транспорте было все больше народу. Ограничительные меры стали казаться все менее обоснованными, а предупреждения властей о грозящем наказании за нарушения правил не пугали.

И тут как раз наступил момент, ради которого и шла подготовка все последние недели — Россия в целом и Москва в частности вступили в самую острую и опасную стадию распространения COVID-19.

В столице ежедневно более тысячи заразившихся, и их количество каждый день растет. Увеличивается и число жертв коронавируса. Уже преодолен рубеж в первую сотню умерших по стране. Динамика однозначно негативная, намека на перелом нет — следующие недели станут самыми сложными.

То, что еще вчера многим москвичам, запертым по домам, казалось глупыми и бессмысленными действиями властей, сегодня стало очевидно правильным, потому что действительность подтвердила верность выбранной политики. Выступление московского мэра, анонсировавшего новый виток ужесточения противоэпидемиологических мер, включая пропускной режим, было принято большинством людей, несмотря на накопившуюся моральную усталость, с пониманием и поддержкой.

А раз решения правильны, то у нас всех и у каждого в отдельности нет иного выбора, кроме как собрать силы в кулак и продолжать соблюдать введенные правила. В конце концов, мы и не с такими испытаниями справлялись. Уж самоизоляцию как-нибудь выдержим.

Ирина Алкснис

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Источник: http://voicesevas.ru/news/51101-zachem-uzhestochat-rezhim-v-moskve.html