Главная » Политика, События Настоящего, События прошлого, Экономика

В ФНБ денег нет.

14:10. 11 апреля 2020 280 просмотров 14 коммент. Опубликовал:

Как проходила сделка по Сбербанку? Какой был Сберегательный Банк в советское время? Чему учат в экономических ВУЗах? Почему ЦБ в прошедшем году был убыточен? Что произойдёт при возникновении убытка у Центрального Банка? Куда уйдут деньги от продажи Сбербанка? Для чего создавался ФНБ? 

Источник: https://youtu.be/B37HuZt7i6A

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
калькулятор против Путина — 2, или почему cкоро будет нечего считать
...стыдно возвращать. Оставшаяся треть денег просто разбазаривается на имитацию бурной...% ВВП. Сегодня таких денег нет. Совокупно средства ФНБ и Резервного фонда составляют... Резервного фонда. Половина этих денег приходится на необеспеченные потребительские ссуды...
Украина на грани дефолта. Самопровозглашенное Правительство Яценюка рискует не дожить до президентских выборов
...аналог российского Резервного Фонда и ФНБ. Это средства Нацбанка Украины...млрд. из состава средств ФНБ на приобретение новых размещений украинских... Бюджетному кодексу, и формируется ФНБ) в черную дыру, в...уже в мае-июне - денег нет уже сегодня.  Отказ от ...
Четыре триллиона с вагоном миллиардов: На что пойдут резервы ФНБ?
...стратегический резерв — Фонд национального благосостояния (ФНБ). Президент России В. В. ...предложений уже был — не хватало денег. Но это уже внутренняя «...их по существу-то и нет… Кто-то что-то ...именно проекты получат финансирование из ФНБ. Но ждать от них ...
Куда стремимся ? "Великое " будущее страны
... услышим главное либеральное: «Денег нет!», потому что почти нет иностранных инвестиций, поэтому строить... непотопляемого Дмитрия Анатольевича. Того, который: «Денег нет! Но вы держитесь». Того, который... рублей. А в 2021 году ФНБ вырастет до 14, 180 триллиона...
"Какие прорывы и рывки, если мы ничего не производим?"
... нацпроекты, на которые денег то ли нет, то ли они ...– вот они должны дать денег на развитие и реализацию. А... Там ситуация такая, что денег-то ни на какие проекты... на то, ни на другое денег нет. Мало того – я не... три года мы в ФНБ должны из бюджета перекачать ...
В таком государстве легко сойти с ума
...и никакой Резервный фонд и ФНБ не помогут. С горем пополам...и личной заинтересованностью на лице: «Денег нет, но вы держитесь». И в...признается: «У нас очень много денег». И выдает многомиллионные премии. ...о том, что у нас нет идеологии, мы ищем патриотическую ...

14 Комментариев » Оставить комментарий


  • 13950 6810
    BlackCat 11 апреля 2020 в 16:11

    Владимир не рад национализации Сбербанка?
    Не удивительно.

    Ответить
       
    • 11450 6924
      XAPAOHBlackCat 11 апреля 2020 в 16:39

      Кыця, складывается ощущение, что тебя кто-то таки стукнул башкой о поребрик. Сбербанк никто не национализировал. Просто тупо узаконили спизженные бабки. А для мявкающего лохората сказали о покупке у себя же своего же банка. Сея афёра сделана с целью продолжения распизжевания народных средств.

      Ответить
      4
      • 3761 2657
        чужойXAPAOH 11 апреля 2020 в 16:48

        Распизжевание спизженного это так непорядочно.
        Россия березки тополя, как дорога ты для солдата

        Ответить
        1
      • 13950 6810
        BlackCatXAPAOH 11 апреля 2020 в 18:20

        У себя?
        Вы больны, если не понимаете разницу между коммерческим банком и госструктурой.
        К чему ваш цирк?
        Раньше вой стоял – мол все у олигархов, сейчас национализировали – снова вой?
        В очередной раз Вы продемонстрировали свою гнилую сущность.
        Божок деревянный умнее – он хотя бы молчит, и не несёт всякую чушь, в отличие от Вам подобных.

        Ответить
           
        • 15920 12070
          ЪBlackCat 11 апреля 2020 в 18:35

          Буккакэтушка…Что за агрессия..Возьми себя в руки.В прямом смысле слова.Ну…знаешь ли.От кого годно ожидал,но не от тебя.Это же не спор о процентах Сбербанка.Ты обиделся что-ли,нерусский эзотерический человек?У тебя святая эрекция по утрам на просвященных людей…Можно сказать что у тебя встает только на иконы.Ты почему так реагируешь….На простых смертных….Минус тебе в карму.Злыдень ты.Не наш ты.Сожжем тебя при первом удобном случае.

          Ответить
          1
          • 13950 6810
            BlackCatЪ 11 апреля 2020 в 18:55

            И Вам не сгореть.
            Я же остаюсь собой.
            Кто Вам сказал, что я святой?

            Ответить
               
          • 15920 12070
            ЪBlackCat 11 апреля 2020 в 19:03

            Оставаться идиотом-…это эволюционно правильный шаг.Мне никто не говорил…Сужу по комментам.Просто пример…”Да ты п..ор невые…ый”…”Каждый делает свои суждения по мере своего развития”…Святой ответ…Гомосексуализма не вычеркивает…Но..что такое гомосексуализм и “святость”….Тысячелетия эти отморози идут рука об руку.

            Ответить
               
          • 13950 6810
            BlackCatЪ 11 апреля 2020 в 19:08

            Остаюсь собой.
            Видя изменения и в своём мировоззрении и в окружающих.
            Когда есть цель – нужны средства.
            Тем, кто сомневается – вера.
            Тем, кто знает – понимание.
            А на ЯП просто цирк с кучкой тех, кто считая себя умными, прикидываются глупыми.
            К чему мне тратить на них время?

            Ответить
               
          • 2799 2291
            КБ АлександрBlackCat 11 апреля 2020 в 19:16

            А причём тут: “Я же остаюсь собой.”?)))

            Ответить
               
  • 15457 471
    Русофил 11 апреля 2020 в 16:24

    Дичь!
    Такое можно втирать только отмороженным кретинам.
    Крылья слона,копыта змеи…..
    Кретину пох.

    Ответить
       
  • 3297 2665
    Антон 11 апреля 2020 в 17:49

    Фонд национального благосостояния (ФНБ) создавался для улучшения пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации. Нда. Годы и годы из страны выводились деньги в этот самый ФНБ под предлогом “улучшения пенсионного обеспечения”, а в результате на пенсии денег не оказалось. Каждого потенциального пенсионера обокрали на миллион рублей, отняли у него 5 лет жизни, а денежки из ФНБ – тю-тю. Круто!

    Ответить
    1

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)