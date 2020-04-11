В ФНБ денег нет.

Как проходила сделка по Сбербанку? Какой был Сберегательный Банк в советское время? Чему учат в экономических ВУЗах? Почему ЦБ в прошедшем году был убыточен? Что произойдёт при возникновении убытка у Центрального Банка? Куда уйдут деньги от продажи Сбербанка? Для чего создавался ФНБ?

Источник: https://youtu.be/B37HuZt7i6A