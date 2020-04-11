В ФНБ денег нет.
14:10. 11 апреля 2020 280 просмотров 14 коммент. Опубликовал: Владимир
Как проходила сделка по Сбербанку? Какой был Сберегательный Банк в советское время? Чему учат в экономических ВУЗах? Почему ЦБ в прошедшем году был убыточен? Что произойдёт при возникновении убытка у Центрального Банка? Куда уйдут деньги от продажи Сбербанка? Для чего создавался ФНБ?
Источник: https://youtu.be/B37HuZt7i6A
Владимир не рад национализации Сбербанка?
Не удивительно.
Кыця, складывается ощущение, что тебя кто-то таки стукнул башкой о поребрик. Сбербанк никто не национализировал. Просто тупо узаконили спизженные бабки. А для мявкающего лохората сказали о покупке у себя же своего же банка. Сея афёра сделана с целью продолжения распизжевания народных средств.
Распизжевание спизженного это так непорядочно.
Россия березки тополя, как дорога ты для солдата
Яно, ты пра нейкі салдата пішаш? Выпадкова не пра таго салдата, які залез у дупло да зайке, і там крэсіва спыздiл?
У себя?
Вы больны, если не понимаете разницу между коммерческим банком и госструктурой.
К чему ваш цирк?
Раньше вой стоял – мол все у олигархов, сейчас национализировали – снова вой?
В очередной раз Вы продемонстрировали свою гнилую сущность.
Божок деревянный умнее – он хотя бы молчит, и не несёт всякую чушь, в отличие от Вам подобных.
Буккакэтушка…Что за агрессия..Возьми себя в руки.В прямом смысле слова.Ну…знаешь ли.От кого годно ожидал,но не от тебя.Это же не спор о процентах Сбербанка.Ты обиделся что-ли,нерусский эзотерический человек?У тебя святая эрекция по утрам на просвященных людей…Можно сказать что у тебя встает только на иконы.Ты почему так реагируешь….На простых смертных….Минус тебе в карму.Злыдень ты.Не наш ты.Сожжем тебя при первом удобном случае.
И Вам не сгореть.
Я же остаюсь собой.
Кто Вам сказал, что я святой?
Оставаться идиотом-…это эволюционно правильный шаг.Мне никто не говорил…Сужу по комментам.Просто пример…”Да ты п..ор невые…ый”…”Каждый делает свои суждения по мере своего развития”…Святой ответ…Гомосексуализма не вычеркивает…Но..что такое гомосексуализм и “святость”….Тысячелетия эти отморози идут рука об руку.
Остаюсь собой.
Видя изменения и в своём мировоззрении и в окружающих.
Когда есть цель – нужны средства.
Тем, кто сомневается – вера.
Тем, кто знает – понимание.
А на ЯП просто цирк с кучкой тех, кто считая себя умными, прикидываются глупыми.
К чему мне тратить на них время?
А причём тут: “Я же остаюсь собой.”?)))
Дичь!
Такое можно втирать только отмороженным кретинам.
Крылья слона,копыта змеи…..
Кретину пох.
Борись Рыбка, борись со своими бесами. В тебе есть чистое и светлое начало.
Фонд национального благосостояния (ФНБ) создавался для улучшения пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации. Нда. Годы и годы из страны выводились деньги в этот самый ФНБ под предлогом “улучшения пенсионного обеспечения”, а в результате на пенсии денег не оказалось. Каждого потенциального пенсионера обокрали на миллион рублей, отняли у него 5 лет жизни, а денежки из ФНБ – тю-тю. Круто!
Давайте подтверждение Ваших слов о ФНБ.
В частности о том, что пенсии не получат надбавки за счёт ФНБ.
https://www.interfax.ru/business/702269
Вам так нравится выставлять себя недалёким лгуном, сродни Серому и Владимиру, или просто за компанию с ними дичаете?