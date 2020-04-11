Главная » История, Творчество

«Святые девяностые». Часть 9. 1999. «Восхождение Юпитера»

08:59. 11 апреля 2020 60 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


25 марта. Борис Ельцин беседует с руководителем Федеральной службы безопасности России Владимиром Путиным в Кремле, в понедельник Владимир Путин был назначен секретарем Совета безопасности России


9 августа. Сергей Степашин, Борис Ельцин, Александр Волошин и Владимир Путин. Борис Ельцин распустил кабинет Сергея Степашина и назначил Владимира Путина премьер-министром


15 августа. Президент России Борис Ельцин поздравляет Владимира Путина с избранием Государственной Думой России премьер-министром


16 августа. И.о. премьер-министра России Владимир Путин во время выступления перед депутатами парламента. В понедельник нижняя палата утвердила Владимира Путина на пост премьер-министра


16 августа. Премьер-министр России Владимир Путин носит пальто, надетое президентом Узбекистана Исламом Каримовым (справа) во время его визита


9 сентября. Российский премьер-министр садится в кресло в начале заседания Кабинета министров. Вчера в результате взрыва был разрушен многоквартирный жилой дом в Москве


12 сентября. Президент США Билл Клинтон и премьер-министр России Владимир Путин отказываются отвечать на вопросы во время фотоколла в лобби отеля «Стэмфорд» в Окленде, Новая Зеландия


Борис Ельцин обменивается рукопожатием с премьер-министром Владимиром Путиным, октябрь


29 октября. Премьер-министр Владимир Путин оставляет запись в книге соболезнований в посольстве Армении в Москве


4 ноября. Премьер-министр России Владимир Путин жестом открывает заседание кабинета министров по бюджету


14 ноября. Президент России Борис Ельцин встречается с премьер-министром Владимиром Путиным в президентской резиденции Горки-9 под Москвой в рамках подготовки к предстоящему саммиту ОБСЕ в Стамбуле


16 декабря. Новый сильный человек в России, практикующий боевые искусства.


19 декабря. Владимир Путин посещает избирательный информационный центр


19 декабря. Премьер-министр Владимир Путин голосует на избирательном участке


19 декабря. Портрет Владимира Путина


31 декабря. Борис Ельцин обменивается рукопожатием с премьер-министром Владимиром Путиным во время церемонии прощания в Кремле


31 декабря. Борис Ельцин получает цветы от премьер-министра Владимира Путина во время церемонии прощания в Кремле


31 декабря. Борис Ельцин обменивается рукопожатием с премьер-министром Владимиром Путиным во время церемонии прощания в Кремле в Москве


31 декабря. Уходящий в отставку президент России Борис Ельцин пожимает руку премьер-министру и исполняющему обязанности президента Владимиру Путину, покидая свой пост в Кремле


31 декабря. Борис Ельцин позирует с Патриархом Московским и всея Руси Алексием II и премьер-министром Владимиром Путиным в Кремле


31 декабря. Исполняющий обязанности президента и премьер-министр Владимир Путин получает «ядерный чемоданчик» от ответственных офицеров в Кремле

Источник: https://humus.livejournal.com/7163779.html

Метки: история, Москва, Россия, фото

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Святые девяностые». Часть 2. 1992. Осетино-ингушский конфликт. Вып 2
«Святые девяностые». Часть 1. 1991 «Святые девяностые». Часть 2. 1992. Осетино-ингушский конфликт «Святые девяностые». Часть 3. 1992 «Святые девяностые». Часть 3. 1992...
«Святые девяностые». Часть 3. 1992. Вып.4
«Святые девяностые». Часть 1. 1991«Святые девяностые». Часть 2. 1992. Осетино-ингушский конфликт«Святые девяностые». Часть 3. 1992«Святые девяностые». Часть 3. 1992...
«Святые девяностые». Часть 3. 1992. Вып.3
«Святые девяностые». Часть 1. 1991«Святые девяностые». Часть 2. 1992. Осетино-ингушский конфликт«Святые девяностые». Часть 3. 1992«Святые девяностые». Часть 3. 1992...
«Святые девяностые». Часть 3. 1992. Вып.2
«Святые девяностые». Часть 1. 1991«Святые девяностые». Часть 2. 1992. Осетино-ингушский конфликт«Святые девяностые». Часть 3. 19921992. 2 января...
«Святые девяностые». Часть 3. 1992
«Святые девяностые». Часть 1. 1991 «Святые девяностые». Часть 2. 1992. Осетино-ингушский конфликт ...
«Святые девяностые». Часть 2. 1992. Осетино-ингушский конфликт
«Святые девяностые». Часть 1. 1991О данном конфликте01. 1992. ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)