«Святые девяностые». Часть 9. 1999. «Восхождение Юпитера»



25 марта. Борис Ельцин беседует с руководителем Федеральной службы безопасности России Владимиром Путиным в Кремле, в понедельник Владимир Путин был назначен секретарем Совета безопасности России



9 августа. Сергей Степашин, Борис Ельцин, Александр Волошин и Владимир Путин. Борис Ельцин распустил кабинет Сергея Степашина и назначил Владимира Путина премьер-министром



15 августа. Президент России Борис Ельцин поздравляет Владимира Путина с избранием Государственной Думой России премьер-министром



16 августа. И.о. премьер-министра России Владимир Путин во время выступления перед депутатами парламента. В понедельник нижняя палата утвердила Владимира Путина на пост премьер-министра



16 августа. Премьер-министр России Владимир Путин носит пальто, надетое президентом Узбекистана Исламом Каримовым (справа) во время его визита



9 сентября. Российский премьер-министр садится в кресло в начале заседания Кабинета министров. Вчера в результате взрыва был разрушен многоквартирный жилой дом в Москве



12 сентября. Президент США Билл Клинтон и премьер-министр России Владимир Путин отказываются отвечать на вопросы во время фотоколла в лобби отеля «Стэмфорд» в Окленде, Новая Зеландия



Борис Ельцин обменивается рукопожатием с премьер-министром Владимиром Путиным, октябрь



29 октября. Премьер-министр Владимир Путин оставляет запись в книге соболезнований в посольстве Армении в Москве



4 ноября. Премьер-министр России Владимир Путин жестом открывает заседание кабинета министров по бюджету



14 ноября. Президент России Борис Ельцин встречается с премьер-министром Владимиром Путиным в президентской резиденции Горки-9 под Москвой в рамках подготовки к предстоящему саммиту ОБСЕ в Стамбуле



16 декабря. Новый сильный человек в России, практикующий боевые искусства.



19 декабря. Владимир Путин посещает избирательный информационный центр



19 декабря. Премьер-министр Владимир Путин голосует на избирательном участке



19 декабря. Портрет Владимира Путина



31 декабря. Борис Ельцин обменивается рукопожатием с премьер-министром Владимиром Путиным во время церемонии прощания в Кремле



31 декабря. Борис Ельцин получает цветы от премьер-министра Владимира Путина во время церемонии прощания в Кремле



31 декабря. Борис Ельцин обменивается рукопожатием с премьер-министром Владимиром Путиным во время церемонии прощания в Кремле в Москве



31 декабря. Уходящий в отставку президент России Борис Ельцин пожимает руку премьер-министру и исполняющему обязанности президента Владимиру Путину, покидая свой пост в Кремле



31 декабря. Борис Ельцин позирует с Патриархом Московским и всея Руси Алексием II и премьер-министром Владимиром Путиным в Кремле



31 декабря. Исполняющий обязанности президента и премьер-министр Владимир Путин получает «ядерный чемоданчик» от ответственных офицеров в Кремле



Источник: https://humus.livejournal.com/7163779.html