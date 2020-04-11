Сводки от ополчения Новороссии 11 апреля 2020

В редакцию «Русской Весны» поступил текст заявления заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.

Вооруженные формирования Украины уже давно используют практику обострения обстановки и демонстрации силы в отношении мирного населения Донбасса в преддверии и в ходе проведения заседаний Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта, что в свою очередь приводит к печальным последствиям.

В то время, когда весь мир сплотился в борьбе с общим врагом — пандемией коронавируса, который унес уже тысячи жизней, Украина резко усилила обстрелы объектов социальной инфраструктуры и жилых районов Донецкой Народной Республики.

Только за прошедшую неделю, вооружённые формирования Украины 133 раза нарушили режим прекращения огня.

Противник открывал огонь по территории нашей Республики из 122-мм артиллерии, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также применял ударные БЛА.

9 апреля, преступники 58-й омпбр, по приказу Кащенко, используя ударный БпЛА, нанесли удар по н. п. Широкая Балка. Сброс боеприпаса целенаправленно осуществлен украинскими боевиками на жилой сектор. В результате взрыва пострадали мирные граждане, которые в это время находились дома по адресу: ул. Плотинная, 166. Ранения, несовместимые с жизнью получила девушка 1995 г. р., мужчина 1960 г. р. получил проникающее ранение легкого, множественные осколочные ранения грудной клетки.

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Боевики 10-й огшбр по приказу военного преступника Зубанича обстреляли район н. п. Сосновское с применением 82-мм минометов. В результате обстрела повреждена ЛЭП из-за чего были обесточены три населенных пункта: Сосновское, Набережное и Ленинское.

10 апреля боевики 28-й омбр, по приказу Марченко, совершили очередное преступление, открыв огонь по н. п. Сигнальное с применением вооружения БМП.

В результате обстрела повреждены два жилых дома по адресам: ул. Гагарина 13 и 15. Кроме того, во дворе своего дома по адресу ул. Победы, д. 50, получил осколочные ранения мирный житель 1970 года рождения.

Кроме того, боевики из 58-й, 54-й, 28-й, 128-й, 57-й бригад наносили прицельные удары по н. п. Старомихайловка, Широкая Балка, Зайцево, Спартак, поселку шахты им. Гагарина г. Горловка, в результате которых повреждения получили десять домостроений.

Примечательно, что в ходе обстрелов территории нашей Республики гибнут и сами виновники обстрелов.

Как мы заявляли ранее, при подготовке очередной провокации, в результате разрыва мины к канале ствола 120-мм миномета «Молот» один военнослужащий 28 бригады погиб, еще трое получили ранения.

Украинские боевики продолжают активно препятствовать работе патрулей Миссии ОБСЕ с целью сокрытия вооружения и военной техники, размещенных вдоль линии соприкосновения и в населенных пунктах на оккупированной Украиной территории в нарушение Минских договоренностей. В течение недели наблюдателями СММ ОБСЕ зафиксировано размещение подразделениями ВСУ 129 единиц вооружения и военной техники, в том числе:

— в зоне ответственности 58-й омпбр: одна боевая бронированная машина в н. п. Новгородское, одна бронированная разведывательная машина в н. п. Троицкое;

— в зоне ответственности 57-й омпбр: два 120-мм миномета «Сани» и одна боевая бронированная машина в н. п. Пески;

— в зоне ответственности 28-й омбр: ЗРК «Бук» в н. п. Петропавловка; одна боевая бронированная машина в н. п. Красногоровка; две боевые бронированные машины в н. п. Невельское; один БТР и три боевые бронированные машины в н. п. Красногоровка;

— в зоне ответственности 128-й огшбр: ЗРК «Стрела-10» и семнадцать танков Т-64 в н. п. Затишное; две противотанковые 100-мм пушки МТ-12 «Рапира», три ЗРК «Оса» и пять 122-мм САУ «Гвоздика» в н. п. Калиново; десять БМП в н. п. Березовое; пять буксируемых гаубиц «Д-20» и восемь «Гиацинт-Б» в н. п. Хлебодаровка;

— в зоне ответственности 10-й огшбр: один ЗРК «Стрела-10» в н. п. Мариуполь ; две БМП-1 и одна боевая бронированная машина в н. п. Талаковка; пять БТР-80 в н. п. новогнатовка; два миномета калибром 82-мм в н. п. Пищевик.

За прошедшую неделю нами выявлены очередные факты работы мобильных групп РЭБ из состава 305-го и 20-го батальонов РЭБ в зоне ответственности 58-й, 57-й, 28-й и 128-й бригад ВФУ. Работа по подавлению каналов управления и навигации БЛА Миссии ОБСЕ осуществлялась в районе н. п. Чермалык, Водяное, Гранитное, Тарамчук, Березовое, Константиновка и Красногоровка, где наблюдатели Миссии ОБСЕ были вынуждены прекращать работу из-за угрозы потери БЛА

В районах н. п. Тарамчук и Березовое боевики 128-й огшбр вели огонь из стрелкового оружия по БЛА СММ ОБСЕ.

9 апреля с позиций 128-й огшбр ВФУ вблизи н. п. Богдановка зафиксированный очередной обстрел украинских боевиков из крупнокалиберных пулеметов по беспилотному летательному аппарату СММ ОБСЕ, который вел мониторинг обстановки в этом районе, увенчался успехом. В результате прицельного огня летательный аппарат Миссии был сбит.

Кроме того, отмечена установка подразделениями 128-й и 10-й огшбр 400 и 100 противотанковых мин в районе сельскохозяйственных полей на окраинах н. п. Богдановка и Водяное, что создает непосредственную угрозу жизни гражданских лиц и препятствует посевным работам.

Напоминаем украинским преступникам, что преступления против человечности не имеют сроков давности, и все действия украинских оккупантов не останутся безнаказанными, за каждый обстрел территории нашей Республики враг понесет заслуженное наказание.

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