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Собянин рассказал порядок получения специальных пропусков

20:26. 11 апреля 2020 83 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Фото: © Евгений Биятов / РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования пропусков для передвижения в период режима повышенной готовности, передает РИА Новости.
— С 15 апреля для поездок по столице и Подмосковью на личном и общественном транспорте нужны специальные цифровые пропуска;
— начать оформление пропусков можно будет с 13 апреля;
— ходить пешком пока можно без пропусков, но при этом соблюдая все установленные правила и ограничения
— система носит заявительный характер;
— получить пропуск может каждый желающий, заказав на портале Mos.ru, по телефону или через SMS;
— власти оставляют за собой проверить достоверность сообщаемых сведений через информационные системы, а также с помощью контроля на дорогах и транспорте;
— пропуск для передвижения в Москве будет в электронном виде — это будет специальный код, состоящий из цифр и букв;
— первые четыре знака на коде означают дату окончания срока действия, остальные 12 позволяют установить личность владельца и цель поездки;
— цифровой пропуск нужен для поездок на любом виде личного или общественного транспорта, в том числе такси и метро;
— пропуска будут выдавать по трем видам — на работу до 30 апреля, в медучреждения и по личным делам на один день;
— для поездки в столицу из другого региона нужен московский пропуск;
— пропуск по личным делам можно будет получить только два раза за неделю;
— выдача пропусков для поездок в медучреждения не ограничена;
— цифровые пропуска не требуются для жителей столицы младше 14 лет;
— при подаче заявки на пропуск для поездки на автомобиле нужно указать его номер, на общественном транспорте — сообщить номер карты “Тройка” или “Стрелка”;
— ездить без цифрового пропуска в служебных целях могут военные, правоохранители, судьи, журналисты и иные служащие;
— для поездок на работу пропуск выдается, если организация продолжает работать, а присутствие сотрудника является абсолютно необходимым;
— пропуск для работы разрешает поездку на рабочее место и обратно, а также доставку товаров курьерами. Количество таких поездок не ограничено;
— передвижение на такси допускается только при условии проверки наличия у пассажира цифрового пропуска;
— пропуск можно предъявить как в бумажном, так и в электронном виде;
— находясь в пути, жители столицы должны предъявить паспорт и цифровой пропуск по требованию должностных лиц;
Как рассказал градоначальник, по окончании действия режима вся информация о выданных пропусках будет уничтожена. Мэр отметил, что введение такой системы нужно для сохранения жизни и здоровья москвичей в условиях пандемии коронавируса.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/51100-sobyanin-rasskazal-poryadok-polucheniya-specialnyh-propuskov.html

Метки: Россия

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