Собянин рассказал порядок получения специальных пропусков

— С 15 апреля для поездок по столице и Подмосковью на личном и общественном транспорте нужны специальные цифровые пропуска;

— начать оформление пропусков можно будет с 13 апреля;

— ходить пешком пока можно без пропусков, но при этом соблюдая все установленные правила и ограничения

— система носит заявительный характер;

— получить пропуск может каждый желающий, заказав на портале Mos.ru, по телефону или через SMS;

— власти оставляют за собой проверить достоверность сообщаемых сведений через информационные системы, а также с помощью контроля на дорогах и транспорте;

— пропуск для передвижения в Москве будет в электронном виде — это будет специальный код, состоящий из цифр и букв;

— первые четыре знака на коде означают дату окончания срока действия, остальные 12 позволяют установить личность владельца и цель поездки;

— цифровой пропуск нужен для поездок на любом виде личного или общественного транспорта, в том числе такси и метро;

— пропуска будут выдавать по трем видам — на работу до 30 апреля, в медучреждения и по личным делам на один день;

— для поездки в столицу из другого региона нужен московский пропуск;

— пропуск по личным делам можно будет получить только два раза за неделю;

— выдача пропусков для поездок в медучреждения не ограничена;

— цифровые пропуска не требуются для жителей столицы младше 14 лет;

— при подаче заявки на пропуск для поездки на автомобиле нужно указать его номер, на общественном транспорте — сообщить номер карты “Тройка” или “Стрелка”;

— ездить без цифрового пропуска в служебных целях могут военные, правоохранители, судьи, журналисты и иные служащие;

— для поездок на работу пропуск выдается, если организация продолжает работать, а присутствие сотрудника является абсолютно необходимым;

— пропуск для работы разрешает поездку на рабочее место и обратно, а также доставку товаров курьерами. Количество таких поездок не ограничено;

— передвижение на такси допускается только при условии проверки наличия у пассажира цифрового пропуска;

— пропуск можно предъявить как в бумажном, так и в электронном виде;