Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 11 апреля 2020

В последние годы гуманитарная обстановка в лагере беженцев Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе не становится лучше, а наоборот, имеет тенденцию к ухудшению.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

И это, несмотря на попытки оказать помощь со стороны международных организаций. Также непонятной остается позиция США, незаконно оккупировавших территории Сирии, на которых располагается лагерь. Она заключается в крайне выборочном допуске гуманитарных конвоев и запрете для беженцев покидать территорию места их вынужденного содержания.

Помимо этого, узники Эр-Рукбана на протяжении нескольких лет страдают от бесчинств многочисленных проамериканских вооруженных формирований, а по сути обыкновенных бандитов на зарплате Вашингтона, которые облюбовали окрестности лагеря. Среди них стоит выделить такие банды, как «Джейш Магавир ат-Тавра», «Джейш Усуд Аш-Шаркия», «Куват Шахид Ахмад Аль-Абдо». Все они гордо именуют себя как «Армия коммандос революции», или «Джейш Магавир Ас-Саура» (бывшая «Новая сирийская армия»). Официально американцы оправдывают присутствие вышеупомянутых военизированных формирований борьбой с ИГИЛ, которую по идее президент США Дональд Трамп «победил» еще в 2018 г.

На самом деле никакой борьбой с международным терроризмом в окрестностях лагеря никто давно не занимается, да и вряд ли когда-либо серьезно занимался. В действительности подконтрольные американцам боевики промышляют обыкновенным бандитизмом среди жителей Эр-Рукбана, а именно похищением людей, рабством, грабежом местного населения, изнасилованиями и убийствами.

Наиболее отличились бандиты тем, что по прибытии гуманитарных конвоев ООН на территорию лагеря они «принимали» привезенные грузы, а потом «распределяли» их среди беженцев. Однако стоит обратить внимание на то, что жителям Рукбана «распределялось» лишь четверть гуманитарной помощи ООН, остальное уходило на «нужды» проамериканских «борцов» с ИГИЛ*.

Тем не менее, в последнее время ситуация стала существенно резко ухудшаться. Помимо того, что количество гуманитарной помощи снизилось, над жителями лагеря нависла угроза массового заболевания, уже выкосившего сотню тысяч человек по всей Земле, вирусом COVID-19. И это вдобавок к уже бушующим в лагере эпидемиям, вызванным тотальной антисанитарией и нехваткой медикаментов и какого-либо медицинского обслуживания.

При этом контролирующие лагерь США через подконтрольных им бандитов всячески препятствуют доставке помощи для беженцев со стороны как официального Дамаска, так и имеющей колоссальный гуманитарный опыт России, которая, что не является секретом, помогает справляться с гуманитарными проблемами всему миру, включая такие страны, как Италия, Сербия, Армения и другие.

Казалось бы — ситуация катастрофическая, и хуже быть не может. Как оказалось, может. Лишенные возможности на постоянной основе «кормиться» с гуманитарных конвоев ООН, а также сокращения финансирования со стороны американских покровителей, обеспокоенных больше спасением своей страны от бушующей пандемии, проамериканские боевики в окрестностях лагеря решили спасать свое благополучие собственными силами. Однако что-либо делать, кроме как грабить и убивать, бандиты не умеют. Поэтому они решили поправить собственные дела старым проверенным способом — передел сфер влияния и стремительно скудеющих финансовых потоков.

Так, с начала 2020 года, по поступающей из лагеря информации, произошло как минимум 8 случаев открытого противостояния, сопряженного с применением огнестрельного оружия, между различными группировками боевиков в районе лагеря Эр-Рукбан. Причина конфликтов проста — нажиться на том, на чем ранее нажились «коллеги» по антиигиловскому цеху. При этом в результате данных боестолкновений гибнут не только члены бандгрупп.

Жертвами междоусобиц нередко становятся невинные жители лагеря беженцев. Так, по имеющейся от сбежавших из Эр-Рукбана граждан Сирии информации, 30 марта 2020 года в результате кратковременного боя между «Джейш Магавир ат-Тавра» и «Куват Шахид Ахмад Аль-Абду» погибли две женщины-беженки, которые на свою беду во время боя оказались на линии огня обезумевших боевиков. При этом, по поступающей из источников в сирийской армии информации, погибшие далеко не единственные жертвы постоянной «грызни» засевших в окрестностях лагеря беженцев боевиков, и, вероятно, не последние.

На фоне сложившейся ситуации, когда вопрос уже не здоровья, а спасения жизни запертых в Эр-Рукбане беженцев стоит как нельзя остро, международное сообщество должно оказать всю возможную помощь для запертых в лагере людей. В первую очередь она должна исходить от тех, кто как никто заинтересован в спасении своих граждан, а именно от официального правительства Сирии. При этом Дамаск на сегодняшний день обладает всеми возможностями для спасения жителей Рукбана, возвращения их в свои дома, оказания всей необходимой помощи, обеспечения их дальнейшего благополучия и спокойной мирной жизни.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.