Российская компания начала поиск генетического «иммунитета» к коронавирусу.

Также Genotek разрабатывает тесты на COVID-19.

Специализирующаяся на генетических исследованиях российская биотехнологическая компания Genotek планирует начать делать тесты на коронавирус COVID-19, а также уже начала исследование генетических факторов устойчивости к этому вирусу. Об этом компания сообщила в рассылке своим клиентам 7 апреля.

Genotek в 2011 г. основали выпускники МГУ: Артем Елмуратов, директор по развитию компании, Кирилл Петренко (механико-математический факультет) и Валерий Ильинский, гендиректор (биологический). У Genotek есть собственная лаборатория, которую компания считает крупнейшей частной генетической лабораторией в России. Среди инвесторов Genotek, по данным Forbes, – RuStarsVentures, экс-руководитель администрации президента России Александр Волошин, гендиректор «Русагро» Максим Басов, «Фармстандарт». Они вместе с основателями были совладельцами компании в 2019 г., следовало из данных кипрского реестра. Финансовые показатели Genotek не раскрывает.

Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/04/08/827435-rossiiskaya-kompaniya-nachala-poisk-geneticheskogo-immuniteta-k-koronavirusu