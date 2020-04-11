Главная » Аналитика, Здоровье, Новые технологии, События Настоящего

Российская компания начала поиск генетического «иммунитета» к коронавирусу.

09:05. 11 апреля 2020 51 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

original-olo

Также Genotek разрабатывает тесты на COVID-19.

Специализирующаяся на генетических исследованиях российская биотехнологическая компания Genotek планирует начать делать тесты на коронавирус COVID-19, а также уже начала исследование генетических факторов устойчивости к этому вирусу. Об этом компания сообщила в рассылке своим клиентам 7 апреля.

Genotek в 2011 г. основали выпускники МГУ: Артем Елмуратов, директор по развитию компании, Кирилл Петренко (механико-математический факультет) и Валерий Ильинский, гендиректор (биологический). У Genotek есть собственная лаборатория, которую компания считает крупнейшей частной генетической лабораторией в России. Среди инвесторов Genotek, по данным Forbes, – RuStarsVentures, экс-руководитель администрации президента России Александр Волошин, гендиректор «Русагро» Максим Басов, «Фармстандарт». Они вместе с основателями были совладельцами компании в 2019 г., следовало из данных кипрского реестра. Финансовые показатели Genotek не раскрывает.

 

Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/04/08/827435-rossiiskaya-kompaniya-nachala-poisk-geneticheskogo-immuniteta-k-koronavirusu

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Крушение самолёта в Египте
....com Российские специалисты приступили к поиску следов ... завершено, продолжается процедура генетической идентификации», — сказал он... и параметрический. Вчера началась расшифровка данных самописцев, ... Египте самолета А321 российской компании «Когалымавиа». Об ...
Новости Украины и Новороссии 25 апреля 2016
... Ежедневно прививая стране генетически модифицированные постулаты, культуру... временем вокруг Данилюка начал разгораться новый скандал...» обманом присвоил деньги российской компании. Деньги, как выяснилось...вообще большие проблемы по поиску работы», – подчеркнул...
Экономика «Русской мечты»
...международных и даже российских компаний), обеспечивающую мгновенное...всего, надо начать форсированную дедолларизацию экономики... технологий, занимающееся поиском новых технологических разработок...или могут использоваться генетически модифицированные продукты,...
Новости Украины и Новороссии 24 декабря 2015
...отношении живых свиней, их генетического материала, свинины и сырых...положением, куда пригласило представителей российской компании. «В 2008 году был... они и сами в поиске свободных ушей для их.... Руководство республик уже начало борьбу с этим социальным...
Обзор ситуации с ГМО в мире: слияние Monsanto и Bayer
... всплеску онкологических заболеваний, генетических уродств и аллергических реакций... интерес к усыновлению российских детей? Ответ простой...гибла – это облегчало поиск партизан вьетконга. Сейчас ... посев часть урожая, компания начала судиться, выигрывая один...
Monsanto: паразиты несут ГМО в Европу
... всплеску онкологических заболеваний, генетических уродств и аллергических реакций... интерес к усыновлению российских детей? Ответ простой...гибла – это облегчало поиск партизан вьетконга. Сейчас ... посев часть урожая, компания начала судиться, выигрывая один...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)