Совершенно справедливо обращает внимание на заголовок Сергей Будков. Скажем, в Советском Союзе чисто теоретически Сбербанк (Сберкасса) мог бы быть лишь переподчинён, но никак не „продан-куплен”.



Получается, что всего лишь обыденный заголовок очень многое раскрывает из структуры и организации нашей действительности (страдательности? :) ).

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«Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела до тех, кто будет устанавливать там законы». (цитата предположительно одного из Ротшильдов). Стоит только задуматься над написанном в заголовке:



Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей. ЦБ (Центральный банк), правительство, Сбербанк – а в сущности, что это за структуры? Кто все эти люди? Чего, и у кого они купили? Кем и как они управляются?





Если рассматривать эти вопросы учитывая, что финансы / экономика / деньги являются четвертым приоритетом Обобщенных средств управления – и деньги, это предельно обобщённый вид информации экономического характера, то можно сделать вывод о том, что и правительство, и ЦБ, и Сбербанк являются составными частями некой общей структуры, решающей определенные задачи, и вопрос только в том, кем и как эта структура управляется.



Детально обо всем этом и не только – изложено в книге «ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ» под авторством Величко М.В., Ефимова В.А., Зазнобина В.М.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4968344.html