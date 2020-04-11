Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей
Совершенно справедливо обращает внимание на заголовок Сергей Будков. Скажем, в Советском Союзе чисто теоретически Сбербанк (Сберкасса) мог бы быть лишь переподчинён, но никак не „продан-куплен”.
Получается, что всего лишь обыденный заголовок очень многое раскрывает из структуры и организации нашей действительности (страдательности? :) ).
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«Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела до тех, кто будет устанавливать там законы». (цитата предположительно одного из Ротшильдов). Стоит только задуматься над написанном в заголовке:
Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей. ЦБ (Центральный банк), правительство, Сбербанк – а в сущности, что это за структуры? Кто все эти люди? Чего, и у кого они купили? Кем и как они управляются?
Если рассматривать эти вопросы учитывая, что финансы / экономика / деньги являются четвертым приоритетом Обобщенных средств управления – и деньги, это предельно обобщённый вид информации экономического характера, то можно сделать вывод о том, что и правительство, и ЦБ, и Сбербанк являются составными частями некой общей структуры, решающей определенные задачи, и вопрос только в том, кем и как эта структура управляется.
Детально обо всем этом и не только – изложено в книге «ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ» под авторством Величко М.В., Ефимова В.А., Зазнобина В.М.
Спасибо тем, кто в 90-х скандировал за развал СССР.
так кто у кого купил или за что деньги народные ушли кому-то и кто этот “кто-то” ,что нами управляет.Вы ведь утверждаете в отличии от многих здесь ,что ЦБ подчинен правительству или все-таки ФРС.Это ,как с Абрамовичем ?чтобы у Роснефти был контрольный пакет ,мы заплатили народными деньгами жуткую кучу млрд тем ,кто определил Абрамовича своим представителем на отобранных бесплатно у России ресурсах нефти -общего когда-то достояния.Так национализация при помощи выкупа у этого кого-то -это достояние сегодня справедливости или опять оплата дани этому кому-то.Почему прямо не сказать,что в 1991 нас просто захватили мирно,потому что народ не хрена не понимал,а элита сдалась за деньги.Да и сегодня ,нас призывают просто верить,не обьясняя,а мы рисуем то ,во что хотим верить.И еще злимся на Серых (они конечно предатели и компрадоры),что они рушат наш веру ,но насколько наша элита лучше Серых и не она ли их содержит в т.ч.
Авантюра века или острая необходимость?