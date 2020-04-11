В условиях общественной паники (которая, к сожалению, имеет место быть в период самоизоляции) многие люди не понимают и хотят узнать, в чём разница между самоизоляцией, карантином и режимом ЧС. И в этот момент они получают массовую рассылку в социальных сетях, в которой аноним говорит о том, что якобы в случае введении режима ЧС именно государство должно платить по кредитам, а гражданин по своим долговым обязательствам не должен нести никакой ответственности. И тут же делается вывод: режим ЧС не вводится именно потому, чтобы государство не несло этих материальных затрат.

Так ли это? Эти и другие вопросы мы решили задать практикующему судебному юристу Кириллу Александровичу Чернявскому.

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Источник: РИА ФАН Нужно ли платить по кредитам на карантине. Николай Стариков. ФАН-ТВ В связи с пандемией коронавируса многие сегодня задаются вопросом: можно ли теперь не платить по кредитам, долгам, за услуги ЖКХ? Распространение вируса по миру признано форс-мажором, но не дает гражданам права массово не исполнять взятые на себя обязательства. Какие подводные камни в юридическом плане ждут россиян, какую помощь ждать от государства в это непростое время? В передаче «По-Стариковски» мы побеседуем с юристом Кириллом Чернявским. Автор: Сергей Петров

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Источник: https://nstarikov.ru/nuzhno-li-platit-po-kreditam-na-karantine-114662