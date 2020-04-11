Нужно ли платить по кредитам на карантине
В условиях общественной паники (которая, к сожалению, имеет место быть в период самоизоляции) многие люди не понимают и хотят узнать, в чём разница между самоизоляцией, карантином и режимом ЧС. И в этот момент они получают массовую рассылку в социальных сетях, в которой аноним говорит о том, что якобы в случае введении режима ЧС именно государство должно платить по кредитам, а гражданин по своим долговым обязательствам не должен нести никакой ответственности. И тут же делается вывод: режим ЧС не вводится именно потому, чтобы государство не несло этих материальных затрат.
Так ли это? Эти и другие вопросы мы решили задать практикующему судебному юристу Кириллу Александровичу Чернявскому.
Источник: РИА ФАН
Нужно ли платить по кредитам на карантине. Николай Стариков. ФАН-ТВ
В связи с пандемией коронавируса многие сегодня задаются вопросом: можно ли теперь не платить по кредитам, долгам, за услуги ЖКХ?
Распространение вируса по миру признано форс-мажором, но не дает гражданам права массово не исполнять взятые на себя обязательства.
Какие подводные камни в юридическом плане ждут россиян, какую помощь ждать от государства в это непростое время? В передаче «По-Стариковски» мы побеседуем с юристом Кириллом Чернявским.
Автор: Сергей Петров
P.S. Предыдущие выпуски программы:
- Коронавирус и дистанционное обучение
- Когда закончится пандемия коронавируса?
- К чему приведет ограничение зрителей на футбольных матчах?
- Свобода слова – есть ли она для российских журналистов за рубежом
- За что арестовывают журналистов за рубежом? Николай Стариков и Алексей Тимофеев. ФАН-ТВ
- Трамп снова стал президентом США
- Центробанк, Сбербанк и правительство — в чем суть сделки
- Центробанк, Сбербанк и правительство — в чем суть сделки
- Николай Стариков попытался разобраться в происхождении COVID-19
- Коронавирус: вирус естественного или искусственного происхождения?
Источник: https://nstarikov.ru/nuzhno-li-platit-po-kreditam-na-karantine-114662