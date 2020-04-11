Новая реальность. Что происходит в Москве

Как живёт сейчас Москва и чего ждать остальным регионам. Какие недоработки и перегибы в принятных мерах наиболее очевидны сейчас и к чему они могут привести. Об этом и многом другом беседуют ведущий Андрей Фефелов и председатель движения “Гражданская солидарность” Георгий Фёдоров.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=i_ThiujClSs