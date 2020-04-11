Главная » Видео, Мировоззрение

Новая реальность. Что происходит в Москве

22:14. 11 апреля 2020 116 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Как живёт сейчас Москва и чего ждать остальным регионам. Какие недоработки и перегибы в принятных мерах наиболее очевидны сейчас и к чему они могут привести. Об этом и многом другом беседуют ведущий Андрей Фефелов и председатель движения “Гражданская солидарность” Георгий Фёдоров.

Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/

#ДеньТВ #Москва #экономика #бизнес #новости

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=i_ThiujClSs

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Разбор статьи Д. Медведева „Новая реальность: Россия и глобальные вызовы”
...России Дмитрий Медведев в статье «Новая реальность: Россия и глобальные вызовы», опубликованной...полное и безраздельное доминирование, а Москве — утрату суверенитета;о своей ... поэтому мы всегда анализировали то, что происходит в Америке, и понимаем важность...
Глава 7. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
...прослушки» американского посольства в Москве. Именно под прикрытием Генерала.... Теперь о том, что происходит сегодня на наших глазах....ткань во имя нового понимания и новой философии, а...жёстко освещала всю происходящую реальность. Любые проявляющиеся фрагменты ...
Глава 14. ЕГО ШАХ И МАТ СИСТЕМЕ!!! Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
... ещё сильна и всё то, что происходило от её вменения конкретным людям... приехал из Харькова в Москву, где начался новый виток жизни и испытаний... которых время принималось как объективная реальность. Объективной реальностью являются процессы, протекающие в...
Что мешает сторонникам КОБ и сочувствующим им изменять себя и окружающий мир?
..., показывать те грани реальности, которые закрыты от ..., в частности получения новых знаний на собственном опыте...Всемогущество · Осведомлённость обо всём, что происходит · Участие в жизни своих творений...нынешних «концептуалов» в Москве и других городах. Многие...
Глава 10. Определенное время, которого нет! (То, что умышленно скрывалось от людей...)
...фокус мысли при обнаружении новых аномальных проявлений этой реальности. Книги, при воспоминании... образования сторонних насекомых. В Москве были зафиксированы случаи исчезновения белка..., так «оказалось», что практически всё это происходило ВНЕ воли и желания...
Глава 4. Что и каким образом
...УЗНАВ ничего «нового», обретёт принципиально НОВЫЕ ЗНАНИЯ. Настало...Белая церковь (Украина), Мневники (Москва). Генотип 44 («золотой миллиард...говорит о том, что происходит блокировка действия Генератора... Вот Вам пример реальности, которая превзошла фантастику ...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3768 2664
    чужой 11 апреля 2020 в 22:21

    Лучше бы в эпидемию доставляли домой туалетную бумагу. Газета сейчас не в моде.
    А в Москву приехали китайцы помогать. Как за 10 тысяч – уже не справляются.
    В Минске уже не берут , нет мест. Заразились более 300 медперсонала.
    Это предел.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)