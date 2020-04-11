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Нефтяная война проиграна!?

21:22. 11 апреля 2020 198 просмотров 7 коммент. Опубликовал:

Что происходит в переговорах по нефти? Зачем Россия присоединилась к ОПЕК+? Что главы нефтяных компаний говорили Владимиру Путину? Кто руководит энергополитикой саудитов? Изменит ли соглашение ОПЕК+ ситуацию на рынке чёрного золота? Как РФ проиграла нефтяную войну?

Источник: https://youtu.be/eGcauPE3b9w

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