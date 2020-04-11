Нефтяная война проиграна!?
Что происходит в переговорах по нефти? Зачем Россия присоединилась к ОПЕК+? Что главы нефтяных компаний говорили Владимиру Путину? Кто руководит энергополитикой саудитов? Изменит ли соглашение ОПЕК+ ситуацию на рынке чёрного золота? Как РФ проиграла нефтяную войну?
Источник: https://youtu.be/eGcauPE3b9w
Мы все умрём ))
Очередная серость, высосанная из пальца, и принесённая на ЯП серости же.
Кушать подано.
Тут кушать нечего. Ничего не понятно.
Я о том же.
Это ужасно. Проиграли онлайн трубу. Теперь сидеть будет неначем.
Ужасно то, что Владимир уже без разбора несёт сюда то, что в заголовке просто дико и нелепо.
Оппозиция в России стала столь недалекой и тупой, что просто: https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1878023/pub_5ccc3fe3d31aa100b34502d6_5ccc43b9a8ac8300b34956cb/scale_1200.
По моему эта передача Касатонова в другом году записана.
Есть новые данные от уважаемого источника “Тандем Проханов-Жириновский”
выиграл вторую партию онлайн игры за нефть у США.
Путин сказал ясно, если США не придет на переговоры, то их не будет.
И сразу нефть марки “чебурашка энд компани” пошла вверх.