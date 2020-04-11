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Не факт! Стратостаты – на полпути к космосу

21:19. 11 апреля 2020 95 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Программа «НЕ ФАКТ!» отправляется в стратосферу, чтобы узнать, что искали США и СССР на высоте 20 километров в начале прошлого века. Именно тогда впервые появились стратостаты, без которых сегодня невозможно представить многие научные исследования. Ведущий Андрей Бурковский своими руками запустит высотный зонд, а также выяснит, кто пытался отправить человека в небо почти 100 лет назад. Он расскажет об истории покорения стратосферы Советским Союзом и разберется в причинах, которые заставили мировые державы свернуть сразу ряд перспективных проектов в этой области.

Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tosa_AlVO9U

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