Не факт! Стратостаты – на полпути к космосу

Программа «НЕ ФАКТ!» отправляется в стратосферу, чтобы узнать, что искали США и СССР на высоте 20 километров в начале прошлого века. Именно тогда впервые появились стратостаты, без которых сегодня невозможно представить многие научные исследования. Ведущий Андрей Бурковский своими руками запустит высотный зонд, а также выяснит, кто пытался отправить человека в небо почти 100 лет назад. Он расскажет об истории покорения стратосферы Советским Союзом и разберется в причинах, которые заставили мировые державы свернуть сразу ряд перспективных проектов в этой области.



Подробности на https://tvzvezda.ru





Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tosa_AlVO9U