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Коронавирус – замена глобальной войне

21:09. 11 апреля 2020 181 просмотр Один комментарий Опубликовал:
Источник: planet-today.ru

Каждый общемировой кризис во все века оканчивался глобальными войнами, которые позволяли обнулить, как сложившиеся международные отношения, так и затормаживающуюся экономику. Сегодня на смену новой мировой войне пришла другая война – борьба с неизвестным врагом коронавирусом. Но цели и задачи у войны остались те же, что и раньше. В этом уверен политолог Николай Стариков.

«Я никого не хочу пугать, но до сих пор человечество не находило никакого выхода из сложных ситуаций, кроме глобальной войны, уничтожения рынков, экономик, части людей и т.д.» — говорит политолог. И обращает внимание на то, что сложившаяся сегодня ситуация отчетливо придерживается все тех же целей.

В качестве примера Николай Стариков приводит пример перенаселения таких стран, как Китай и Индия. Но перенаселение, говорит политолог, не самая главная проблема: «Естественный процесс повышения жизненного уровня, развития экономики, что в Индии, что в Китае, приведет к увеличению долголетия. Собственно говоря, китайские граждане и так долголетием отличаются. 

Если три миллиарда пенсионеров появятся вдруг в странах, какой должна быть экономика государств и сколько миллиардов людей должно участвовать в активной экономической жизни? Их должно уже быть не три миллиарда, а как минимум миллиардов пять или шесть».

При этом просто достаточного количества рабочей силы будет недостаточно для усиления экономики. Ведь их ещё нужно обеспечить достаточным количеством рабочих мест, а производимая ими продукция должна иметь положительный уровень спроса на рынке, чтобы их работа приносила желаемое усиление экономики.

«Нет выхода из того экономического уклада, в который современный капитализм загнал человечество. И на вопрос что делать с миллиардами людей, которые через некоторое время станут или уже стали пенсионерами мировая экономика и политика ответить не может», — отмечает Стариков.

И тогда по миру резко начинает разбредаться тот самый коронавирус, который отчасти волшебным образом начинает «решать» демографический вопрос: «И в этот момент появляется вирус, который изменяет экономический уклад, угрожает людям пожилого возраста, кладет на бок всю мировую экономику и экономики отдельных государств. И все это происходит за несколько недель при полном непротивлении правительств национальных государств, которые делают все, чтобы экономический кризис усилился. И все это делается под предлогом борьбы с эпидемией».

Обложка: Рисунок Алексей Меринов

Источник: https://nstarikov.ru/koronavirus-zamena-globalnoj-vojne-114650

Метки: чит.клуб

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 0 0
    ghf 11 апреля 2020 в 22:40

    Сильная аналитика!Но очень виртуозно как бы не обидеть преступников. Коронавирус выпущен мировым еврейским кагалом для кардинального убийства и сокращения численности народов неевреев ослабления их, создания в них хаоса неминуемой смерти, с тем чтобы они своими руками разрушили свое государство,убивая друг друга, а затем предлагая ростовщически кредитную свою еврейскую якобы помощь, захватить природные ресурсы, национальные богатства, разрушить и уничтожить культуру, превратив народы неевреев из наций в этносброд рабов потребителей без своей истории и имени, без своего Я!

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