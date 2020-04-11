Александр Проханов: Не хулить, а спасать!

Ещё бушует пандемия, и не виден её конец. Она движется странными зигзагами, поражая один за другим новые центры, порождая не просто болезни и смерти, но удивительные психические состояния, которые не появляются даже в период тяжелейших военных действий. Но мыслители уже задаются вопросом: каким будет мир после завершения этой беды? Все сходятся на том, что мир будет другим. Но дальше этого утверждения, очевидного и правдоподобного, мало кто идёт. Говорят о вероятности мирового фашизма, о возможности абсолютного расчленения человечества на множество мелких образований и структур. Однако верного ответа нет ни у кого, потому что сама эта пандемия, само это явление — таинственно. Не разгадана его природа, не разгаданы источники, не разгадан тот импульс, который втолкнул в земную жизнь, в биосферу, в человеческую цивилизацию этот разрушительный вирус. Поэтому будущее — многовекторно, оно не поддаётся пророчествам и прямому угадыванию.

Процесс может развиваться в самых неожиданных направлениях, даже таких, которые сегодня ещё и не проглядываются. Но человек не может не думать о будущем, ибо само человеческое мышление — это стремление в будущее.

Россия переживёт этот страшный шок, один из тех шоков, которые она время от времени переживает. А ХХ и XXI века — это сплошные русские шоки. И мне кажется, что страна выйдет из этого кризиса другой — изменённой. Надеюсь, что она выйдет народным государством, в котором измученные, обездоленные, обескураженные люди, оставив свои утлые жилища, вернувшись на пепелища своих предприятий, заводов, пажитей, заново начнут вековечную русскую работу — работу русского возрождения.

После революции и Гражданcкой войны Россия была превращена в пустыню с горами ржавых паровозов, с отсутствием дорог и предприятий. Но народ, исхлёстанный саблями, израненный, продолжавший стенать и выть по убиенным, вышел на новую — великую советскую стройку. Начал немедленно, без огромных вознаграждений, почти впроголодь, возводить грандиозные плотины, заводы, университеты, научные центры. Именно тогда, в конце 20-х годов ХХ века, появились научные направления и великие учёные, которые боролись все эти годы со страшными болезнями, со смертью, с тяжёлыми социальными недугами. Полагаю, что народ, пережив эту трагедию, перебушевав, поредев, выйдет на вековечную русскую стройку и опять начнёт возводить великие университеты, научные лаборатории, новые заводы, больницы, новую медицину и новые города. В России почти не осталось заводов. Есть множество мелких предприятий частного бизнеса: ресторанного, гостиничного, мелко-торгового, — который даёт стране доходы. Но не на этом бизнесе построена великая мировая и русская цивилизация. И в этом урок сегодняшних дней.

После воссоединения с Крымом Путин пережил период творческой остановки. Казалось, что его покидают силы, иссякает его энергия. Многие говорили о том, что он должен уйти, должен поставить на своё место более молодого, яростного человека. И мне кажется, что Путин в последующие за эпидемией дни должен воскреснуть как настоящий новый русский правитель. Повинуясь логике своего поведения, он должен завершить то огромное дело, которое начал в 2000 году, укрепив государство, оснастив его вооружением, дав ему свет алтарей, вернув народу ощущение Победы. Он должен будет завершить своё правление преобразованием внутренней жизни России. Начать великое русское очищение, великие русские труды — и тем самым закончить своё правление полновесной, гармоничной, грандиозной победой русского дела, русского начала.

Элита, которая после 1991 года разрушила грандиозную советскую цивилизацию, никуда не делась, она всё ещё здесь. Иные заперлись в своих рублёвских дворцах, поставив у входа автоматчиков. Другие разбежались на отдалённые острова. Третьи спасают свои банковские вклады. Эта элита ответственна за уничтожение великого советского вирусологического центра, который славился своими удивительными исследованиям, своей коллекцией штаммов. Эта коллекция была уничтожена и разграблена почти сразу после воцарения гайдаровских политиков. Кто были эти люди? Кто давал приказ на закрытие этих лабораторий, на уход и отъезд русских вирусологов за границу? Кто те люди, которые несколько лет назад затеяли чудовищную оптимизацию нашей медицины и втрое сократили число больниц по всей России, отчего сегодня в больницах не хватает коек, нет места для заболевших, число которых нарастает, и пик ещё впереди? Не исключаю, что на станциях метро, куда во время войны москвичи прятались от бомбардировок, будут расставлены койки, и туда станут помещать больных этим страшным недугом.

Элита должна уйти, уступить место новой элите, рождённой в мучительных трудах по возрождению Родины. Это возрождение будет проходить в мобилизационном режиме. Это не будет трудовая вольница — это будет жёсткий организм созидания. И люди, которые не справляются с этой ролью, отойдут на второй план. А те, неведомые, сидящие сегодня в своих домах и квартирах на карантинах, возглавят эту стройку. Выдержав это испытание, они превратятся в новых народных лидеров: в великих конструкторов, в управителей производства, в создателей новых систем.

Будущее скрыто туманом. В этом тумане много слёз, много горя, много истерики. Но это время Русской Мечты, которая грезит о могучем, благом, целостном, великом, богоподобном государстве. Здесь ей место. Эта мечта достигается с помощью великих русских кодов: героизма, терпения, самоотверженности, стремления к возрождению, способности действовать сообща, упования на русское чудо, упования на Россию, которая является для каждого из нас святыней, является чудотворной иконой.

На дворе — эпидемия, страхи, на дворе — либеральная критика правителей, на дворе — действия государственной власти: подчас противоречивые и неполные. Но власть остаётся. У власти есть свои центры, штабы, есть политический лидер. И любой камень, который сегодня брошен в него, это камень в нас с вами. Пусть эти камни не долетят, пусть они сваливаются в груду где-нибудь у стен Кремля. И после эпидемии на этой груде камней мы посадим наши цветы, мы заложим наши сады.

Проханов Александр Андреевич (р. 1938) — выдающийся русский советский писатель, публицист, политический и общественный деятель. Член секретариата Союза писателей России, главный редактор газеты «Завтра». Председатель и один из учредителей Изборского клуба.

Источник: https://nstarikov.ru/aleksandr-prohanov-ne-hulit-a-spasat-114629