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1980. Джерри Кук на Олимпийских играх в Москве

09:01. 11 апреля 2020 61 просмотр Нет комментариев Опубликовал:



Церемония открытия Олимпийских игр в Москве




Церемония открытия Олимпийских игр в Москве


Церемония открытия Олимпийских игр в Москве


Дик Палмер с олимпийским флагом вместо флага Великобритании во время церемонии открытия


Надя Команечи перед началом соревнований


Разминка Нади Команечи перед началом соревнований


Надя Команечи делает растяжку во время разминки перед началом соревнований


Надя Команечи во время выступления на бревне во Дворце спорта


Румынская гимнастка Надя Команечи выполняет упражнение на бревне


Надя Команечи в действии во время выполнения упражнений


Надя Команечи и тренер Бела Каройи ожидают результатов во время женских соревнований во Дворце спорта


Гимнастка Елена Давыдова выиграла золото в личном первенстве


Две гимнастки тренируются перед соревнованиями по художественной гимнастике


Александр Дитятин на московской Олимпиаде 1980 года завоевал 3 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую медаль.


Британец Стив Оветт на дистанции 800 м в финальном забеге среди мужчин на Центральном стадионе имени Ленина


Себастьян Коу получил золотую медаль Олимпиады в забеге среди мужчин на 1500 м.


Двукратный чемпион летних Олимпийских игр в Москве Мирутс Ифтер во время забега на 10000 метров


Бег с препятствиями


Спортсмены перепрыгивают через водную преграду на дистанции 3000 метров с препятствиями


Кубинец Теофил Стивенсон во время финального поединка в тяжелом весе против Петра Заева в спорткомплексе Олимпийский


Кубинец Теофил Стивенсон после победы в финальном поединке в тяжелом весе против Петра Заева в спорткомплексе Олимпийский


Советский тяжелоатлет Василий Алексеев во время соревнования


Уборка на стадионе после баскетбольного матча

Источник: https://humus.livejournal.com/7164701.html

Метки: история, Москва, Россия, спорт, фото

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