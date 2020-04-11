1980. Джерри Кук на Олимпийских играх в Москве
09:01. 11 апреля 2020 61 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Церемония открытия Олимпийских игр в Москве
Церемония открытия Олимпийских игр в Москве
Церемония открытия Олимпийских игр в Москве
Дик Палмер с олимпийским флагом вместо флага Великобритании во время церемонии открытия
Надя Команечи перед началом соревнований
Разминка Нади Команечи перед началом соревнований
Надя Команечи делает растяжку во время разминки перед началом соревнований
Надя Команечи во время выступления на бревне во Дворце спорта
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Надя Команечи в действии во время выполнения упражнений
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