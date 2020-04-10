В Москве введут пропускной режим

В связи с увеличением числа заболевших и умерших (кривая очевидно начинает серьезно идти вверх), Собянин официально анонсировал введение пропускного режима в Москве со следующей недели. Нарушителей будут штрафовать.Также с 13 по 19 апреля будет остановлена работа большинства организаций и предприятий Москвы, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры.Также будут приостановлены большинство строительных работ.Собянин официально признал, что ситуация в столе ухудшается и предринятые ранее меры оказались недостаточно эффективны.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5781337.html