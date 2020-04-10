Главная » Здоровье, Мировоззрение, Политика

В Москве введут пропускной режим

20:28. 10 апреля 2020 108 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


В связи с увеличением числа заболевших и умерших (кривая очевидно начинает серьезно идти вверх), Собянин официально анонсировал введение пропускного режима в Москве со следующей недели. Нарушителей будут штрафовать.
Также с 13 по 19 апреля будет остановлена работа большинства организаций и предприятий Москвы, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры.
Также будут приостановлены большинство строительных работ.
Собянин официально признал, что ситуация в столе ухудшается и предринятые ранее меры оказались недостаточно эффективны.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5781337.html

Метки: коронавирус, Москва, собянин

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 06 августа 2017
...многокилометровые заторы, где специально затягивают пропускной режим. К оглавлению | Источник: ...colonelcassad.livejournal.com На Донбассе введут единую школьную форму (ФОТО)... их неприемлемыми и бездоказательными. Москва неоднократно заявляла, что непричастна...
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ 2012 - 2018 г.г. (542 проекта)
... пути на участке Москва — Крюково (Москва — Зеленоград) Октябрьской.... Целью является увеличение пропускной способности международного транспортного коридора... а железнодорожную часть введут в строй в ... военного управления в режим постоянного боевого дежурства,...
Новости Украины и Новороссии 27 февраля 2017
...о том, что Москва пока не получала официальных..., контрольно-проверочные и пропускные мероприятия осуществляются в летний... противном случае Республики введут на действующих на территории...Украине, столкнув киевский режим с фашиствующими радикалами и...
Бэкграунд, выпуск-315 за 31 августа 2013
...мамой. Того и гляди введут принудительную кастрацию для всех...все-таки. Когда-то пропускная способность украинских портов составляла ...Порт переходит на четырехдневный режим работы, коллектив лихорадят слухи...кремлевском дворце съездов в Москве на бис, затмевая ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)