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«Святые девяностые». Часть 9. 1999. Вып.2

09:06. 10 апреля 2020 170 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


02. Конопля на Северном Урале


06. Гарри Каспаров с газетой "Уолл Стрит джорнал"; он корреспондент этой газеты


07. Жилье для бездомных в Кемерово. Март


12. Мэр Москвы Юрий Лужков на фестивале воздушных змеев. 12 июня


13. Тюрьма в Кемерово. Вход в тюрьму


14. Тюрьма в Кемерово. Заключенные


15. Тюрьма в Кемерово. Заключенный проходит медицинский осмотр


17. Тюрьма в Кемерово. Заключенный


18. Тюрьма в Кемерово. Прогулочный дворик


19. Персонал организации «Врачи без границ» за работой


20. RENAULT представляет MEGANE в Москве

Источник: https://humus.livejournal.com/7162606.html

Метки: история, кемерово, Москва, Россия, фото

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