«Святые девяностые». Часть 9. 1999. Вып.2
06. Гарри Каспаров с газетой "Уолл Стрит джорнал"; он корреспондент этой газеты
07. Жилье для бездомных в Кемерово. Март
12. Мэр Москвы Юрий Лужков на фестивале воздушных змеев. 12 июня
13. Тюрьма в Кемерово. Вход в тюрьму
14. Тюрьма в Кемерово. Заключенные
15. Тюрьма в Кемерово. Заключенный проходит медицинский осмотр
17. Тюрьма в Кемерово. Заключенный
18. Тюрьма в Кемерово. Прогулочный дворик
19. Персонал организации «Врачи без границ» за работой
20. RENAULT представляет MEGANE в Москве