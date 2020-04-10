«Святые девяностые». Часть 9. 1999. Вып.2



02. Конопля на Северном Урале



06. Гарри Каспаров с газетой "Уолл Стрит джорнал"; он корреспондент этой газеты



07. Жилье для бездомных в Кемерово. Март



12. Мэр Москвы Юрий Лужков на фестивале воздушных змеев. 12 июня



13. Тюрьма в Кемерово. Вход в тюрьму



14. Тюрьма в Кемерово. Заключенные



15. Тюрьма в Кемерово. Заключенный проходит медицинский осмотр



17. Тюрьма в Кемерово. Заключенный



18. Тюрьма в Кемерово. Прогулочный дворик



19. Персонал организации «Врачи без границ» за работой



20. RENAULT представляет MEGANE в Москве



Источник: https://humus.livejournal.com/7162606.html