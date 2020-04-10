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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 10 апреля 2020

20:53. 10 апреля 2020 100 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В районе Алеппо замечен турецкий конвой

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Шах и мат — Саудиты признали громкое поражение в «ценовой войне» с Россией

Шах и мат — Саудиты признали громкое поражение в «ценовой войне» с Россией | Русская весна

Россия была готова к последствиям выхода из ОПЕК+, но Саудовская Аравия не предусмотрела этот ход, проиграв схватку.

Перед экстренным саммитом ОПЕК+ эксперты разных стран строят теории, как стороны будут искать пути решения проблемы по выходу из кризиса. Саудиты были вынуждены признать громкое поражение в «ценовой войне» с Россией, а потому вряд ли будут и дальше играть в нее.

По мнению европейского эксперта Мамдуха Салама, Эр-Риярду придется найти справедливое решение для всех сторон:

«Саудовская Аравия, созвав экстренное заседание ОПЕК+ под давлением президента США Дональда Трампа, признала, что она проиграла ценовую войну России».

Салама отметил, что 90% всех доходов саудовского бюджета обеспечивает нефть, а потому конфронтация с Москвой обязательно обернется против самого Эр-Риярда. При этом российская экономика спокойно справится с падением цен на нефть. Для Москвы допустимы цены на нефть даже чуть ниже 20 долларов за баррель, а вот для Саудовской Аравии они должны быть на уровне 80-90 долларов как минимум.

«Москва была готова к сценарию, при котором цена на нефть под влиянием расторжения сделки ОПЕК+ составила бы минимум 30 долларов за баррель», — пояснил эксперт.

Скорее всего, Эр-Риярду придется пойти на уступки в сложившейся ситуации и таки продолжить сотрудничество с Москвой на условиях, существовавших до «ценовой войны». А значит, стороны могут прийти к соглашению на предстоящем совещании.

По факту у саудитов нет другого выхода — либо терпеть убытки, либо возвращаться к прежним правилам игры.

Читайте также: Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти, — WSJ

Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»

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Коротко по Сирии. 09.04.2020



Перекрашенный турками портрет Абдуллы Оджалана в Африне в его актуальном состоянии.





Могли бы портрет Эрдогана нарисовать.

PS. По Идлибу, продолжается все та же бодяга, что и ранее, Турция пункт о разблокировании трассы Алеппо-Латакия так и не выполнила. На фронте продолжаются спорадические обстрелы. Полагаю, операцию к югу от трассы М-4 лишь вопрос времени.




PS2. Стоит отметить, что ОЗХО выпустила доклад, где снова обвинила Асада в использовании хим.оружия в 2017 году с использованием выражения "есть основания полагать".
Впрочем, как показали утечки Викиликс, руководство ОЗХО еще до этого доклада предпринимало усилия по сокрытию фактов указывающих на постановочный характер "химических атак" и игнорировало выводы собственных экспертов, которые работали на местности. Поэтому с ОЗХО нет ничего нового – просто еще одна карманная западная структура обслуживающая пропагандистские усилия по очернению Асада.
Без полной перезагрузки руководства ОЗХО с расследованием деятельности текущего руководство, всерьез говорить об объективности или научности выводов данной структуры просто смешно.

PS3. "MEE" сообщает https://www.middleeasteye.net/news/abu-dhabi-crown-prince-mbz-assad-break-idlib-turkey-ceasefire, что в марте 2020-го года Объединенные Арабские Эмираты якобы пытались разорвать перемирие в Идлибе и предложили Асаду 3 млрд. долларов в обмен на возобновление наступления на протурецких боевиков. На переговорах Асад заломил 5 млрд. долларов, эмиратчики согласились на 3 млрд. В марте Асад должен был получить 1 млрд долларов из которых ему якобы перечислили 250 млн. долларов до того, как было объявлено перемирие.

Когда Москва узнала об этих усилиях ОАЭ, в Сирию прилетел Шойгу, который настаивал на соблюдении перемирия.
Но даже после визита Шойгу, эмиратчики пытались повлиять на Асада, чтобы тот взял деньги и возобновил наступление.
Кроме того, некогда призывавшие к свержению Асада эмиратчики, предлагали Асаду гуманитарную помощь и содействие в восстановление Сирии.

Интерес ОАЭ в наступление на боевиков в Идлибе (которые эмиратчикам уже давно не интересны), заключается в том, что это окажет давление на Турцию и ей будет труднее вести сразу две горячие кампании в Ливии и в Идлибе. По сути, руками Асада (и в обход России и Ирана), эмиратчики хотели добавить Эрдогану головной боли, тем более, что сам Асад скорее настроен решать вопрос Идлиба силовым путем, но вынужден учитывать интересы России и Ирана, у которых на отношения с Турцией свои виды.

В итоге, план эмиратчиков не удался, потому что Москва была заинтересована на текущем этапе сохранять партнерство с Турцией, что оказалось более важным, нежели трудности эмиратчиков в Ливии. Поэтому Асад в марте так и не возобновил наступление, а эмиратчики продолжают искать способы осложнить жизнь "другу Реджепу".

Интересно, насколько все эта история достоверна…

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция

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