Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 10 апреля 2020

Россия была готова к последствиям выхода из ОПЕК+, но Саудовская Аравия не предусмотрела этот ход, проиграв схватку.

Перед экстренным саммитом ОПЕК+ эксперты разных стран строят теории, как стороны будут искать пути решения проблемы по выходу из кризиса. Саудиты были вынуждены признать громкое поражение в «ценовой войне» с Россией, а потому вряд ли будут и дальше играть в нее.

По мнению европейского эксперта Мамдуха Салама, Эр-Риярду придется найти справедливое решение для всех сторон:

«Саудовская Аравия, созвав экстренное заседание ОПЕК+ под давлением президента США Дональда Трампа, признала, что она проиграла ценовую войну России».

Салама отметил, что 90% всех доходов саудовского бюджета обеспечивает нефть, а потому конфронтация с Москвой обязательно обернется против самого Эр-Риярда. При этом российская экономика спокойно справится с падением цен на нефть. Для Москвы допустимы цены на нефть даже чуть ниже 20 долларов за баррель, а вот для Саудовской Аравии они должны быть на уровне 80-90 долларов как минимум.

«Москва была готова к сценарию, при котором цена на нефть под влиянием расторжения сделки ОПЕК+ составила бы минимум 30 долларов за баррель», — пояснил эксперт.

Скорее всего, Эр-Риярду придется пойти на уступки в сложившейся ситуации и таки продолжить сотрудничество с Москвой на условиях, существовавших до «ценовой войны». А значит, стороны могут прийти к соглашению на предстоящем совещании.

По факту у саудитов нет другого выхода — либо терпеть убытки, либо возвращаться к прежним правилам игры.

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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»