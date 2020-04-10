Сербы благодарят Россию за помощь
Неделю назад Россия отправила в Сербию военных медиков и оборудование для борьбы с коронавирусом. В знак поддержки сербского народа российские зрители проекта «Время – вперёд!» прислали в нашу редакцию десятки видеообращений, которые мы перевели на сербский язык и опубликовали на страницах нашего сербского канала ( https://www.youtube.com/watch?v=N6PuH… ) . Сотни сербов написали свои слова признательности в адрес русских братьев в комментариях, а многие без всякой нашей просьбы прислали ответные видеообращения. С радостью публикуем их далее с переводом на русский язык.
Сербия – та страна, народ которой ещё не потерял то, что почти потеряли мы.