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Сербы благодарят Россию за помощь

19:22. 10 апреля 2020 161 просмотр Один комментарий Опубликовал:

Неделю назад Россия отправила в Сербию военных медиков и оборудование для борьбы с коронавирусом. В знак поддержки сербского народа российские зрители проекта «Время – вперёд!» прислали в нашу редакцию десятки видеообращений, которые мы перевели на сербский язык и опубликовали на страницах нашего сербского канала ( https://www.youtube.com/watch?v=N6PuH… ) . Сотни сербов написали свои слова признательности в адрес русских братьев в комментариях, а многие без всякой нашей просьбы прислали ответные видеообращения. С радостью публикуем их далее с переводом на русский язык.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9E4oPecC-A4

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