Сенатор США: Это беспредел! Минздрав США заставляет врачей завышать смертность по короняжке.
В продолжение темы Как именно ВОЗ раздувает коронавирусный хайп? Хайли-лайкли - теперь в статистике!
Не кто-то, а действующий сенатор США публично обвинил Минздрав США (CDC), что тот заставляет врачей систематически завышать смертность от коронавируса.
Скотт Дженсон не только сенатор США (от Миннесоты), но и практикующий медик. И вот что он сообщает:
"Я получил семи-страничную инструкцию "Vital Statistics Reporting Guidance" согласно которой, если у меня помер пациент с пневмонией, который никогда не тестировался на коронавирус, мне все равно следует записать коронавирус как причину смерти, если в его семье был кто-то с короняжкой. Это совершенно ненормальная практика! Раньше в аналогичных обстоятельствах мы никогда не писали грипп пациентам без надлежащей проверки".
Вот сама инструкция, если кто сомневается, полистайте. Я вот такой пример нашел - "у старушки 5 дней назад начался жар и кашель, к врачам она не обращалась (примечание alexsword - уж не потому ли что опасалась диких счетов из больниц?), потом она ночью умерла во сне, и хотя тестирование на коронавирус не делалось, вероятная причина смерти определена как коронавирус, так как у кого-то в семье его обнаружили".
Это полная жесть!
Похоже "некоторым странам", как кровь из носу нужно сделать короняжку пострашнее в статистике, иначе у многих возникнут вопросы, почему какая-то зараза, которая в сотни раз слабее испанки, умудрилась угробить "самую развитую" экономику планеты за пару недель, бугога.
Источник: https://oko-planet.su/politik/newsday/580599-senator-ssha-eto-bespredel-minzdrav-ssha-zastavlyaet-vrachey-zavyshat-smertnost-po-koronyazhke.html
Была бы поставлена цель ,а учитывая ,что все СМИ принадлежат одной команде паразитов ,все возможно-и сбить Башни аллюминиевой банкой самолета и весь мир мгновенно поверил и первый, кто дозвонился со словами “ВЕРИМ” стал временно другом.И то, что ИГИЛ -это бандиты собрались и решили идти громить государства -вот сами по себе.Теперь вот вирус пригласил к игре многих и не все справились с правилами игры.Занятные они -виртуальные войны онлайн ,следующие выйдут на арену зомби.Но войны с бомбами удалось пока избежать же,почти мирно поделят рынки и активы,убирая слабых и неугодных.
Цель то проста – обвалить экономику.
Перезагрузить.
Но вот незадача – Китай и Россия ждали этого и «уперлись», не желая «падать» со всем остальным миром.
У них сейчас зубы скрипят от того, что эти две страны шлют помощь всему миру.
А самолёт в США из России – это явный сигнал к тому, что Трамп выбор сделал.
Далее будет игра.
Типичная, внешне наигранная в противостоянии, но фактически в одни ворота.
Без Росиии и Китая Трамп не выстоит.
Помните наши диалоги пол года назад?
Тогда Вы улыбались, читая о том, что напоминаю сейчас)