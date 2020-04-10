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Сенатор США: Это беспредел! Минздрав США заставляет врачей завышать смертность по короняжке.

20:47. 10 апреля 2020 106 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

В продолжение темы Как именно ВОЗ раздувает коронавирусный хайп? Хайли-лайкли - теперь в статистике!

Не кто-то, а действующий сенатор США публично обвинил Минздрав США (CDC), что тот заставляет врачей систематически завышать смертность от коронавируса.

 

 

Скотт Дженсон не только сенатор США (от Миннесоты), но и практикующий медик.  И вот что он сообщает:

"Я получил семи-страничную инструкцию "Vital Statistics Reporting Guidance" согласно которой, если у меня помер пациент с пневмонией, который никогда не тестировался на коронавирус, мне все равно следует записать коронавирус как причину смерти, если в его семье был кто-то с короняжкой. Это совершенно ненормальная практика!   Раньше в аналогичных обстоятельствах мы никогда не писали грипп пациентам без надлежащей проверки".

Вот сама инструкция, если кто сомневается, полистайте.  Я вот такой пример нашел - "у старушки 5 дней назад начался жар и кашель, к врачам она не обращалась (примечание alexsword - уж не потому ли что опасалась диких счетов из больниц?), потом она ночью умерла во сне, и хотя тестирование на коронавирус не делалось, вероятная причина смерти определена как коронавирус, так как у кого-то в семье его обнаружили".

Это полная жесть!

 

Похоже "некоторым странам", как кровь из носу нужно сделать короняжку пострашнее в статистике, иначе у многих возникнут вопросы, почему какая-то зараза, которая в сотни раз слабее испанки, умудрилась угробить "самую развитую" экономику планеты за пару недель, бугога.

 

 

 

 

 
Авторство: 
Авторская работа / переводика

 

 

Использованные источники: 
Инструкция минздрава США
OutragedPatriot
 

 

 

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US HHS Document to Doctors on How to Certify COVID-19 Deaths including Related Deaths | Death | Pneumonia
US HHS Document to Doctors on How to Certify COVID-19 Deaths including Related Deaths - via Dr. and MN State Senator Scott Jensen
HHS Document Released Instructing MN Senator To Overcount COVID-19 Deaths(VIDEO) | Outraged Patriot
HHS Document Released Instructing MN Senator To Overcount COVID-19 Deaths(VIDEO) | Outraged Patriot

 

 

 

 

 

Источник: https://oko-planet.su/politik/newsday/580599-senator-ssha-eto-bespredel-minzdrav-ssha-zastavlyaet-vrachey-zavyshat-smertnost-po-koronyazhke.html

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 8001 6427
    марина 10 апреля 2020 в 21:32

    Была бы поставлена цель ,а учитывая ,что все СМИ принадлежат одной команде паразитов ,все возможно-и сбить Башни аллюминиевой банкой самолета и весь мир мгновенно поверил и первый, кто дозвонился со словами “ВЕРИМ” стал временно другом.И то, что ИГИЛ -это бандиты собрались и решили идти громить государства -вот сами по себе.Теперь вот вирус пригласил к игре многих и не все справились с правилами игры.Занятные они -виртуальные войны онлайн ,следующие выйдут на арену зомби.Но войны с бомбами удалось пока избежать же,почти мирно поделят рынки и активы,убирая слабых и неугодных.

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    1
    • 13885 6781
      BlackCatмарина 10 апреля 2020 в 21:38

      Цель то проста – обвалить экономику.
      Перезагрузить.
      Но вот незадача – Китай и Россия ждали этого и «уперлись», не желая «падать» со всем остальным миром.
      У них сейчас зубы скрипят от того, что эти две страны шлют помощь всему миру.
      А самолёт в США из России – это явный сигнал к тому, что Трамп выбор сделал.
      Далее будет игра.
      Типичная, внешне наигранная в противостоянии, но фактически в одни ворота.
      Без Росиии и Китая Трамп не выстоит.
      Помните наши диалоги пол года назад?
      Тогда Вы улыбались, читая о том, что напоминаю сейчас)

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