Сенатор США: Это беспредел! Минздрав США заставляет врачей завышать смертность по короняжке.

Скотт Дженсон не только сенатор США (от Миннесоты), но и практикующий медик. И вот что он сообщает:

"Я получил семи-страничную инструкцию "Vital Statistics Reporting Guidance" согласно которой, если у меня помер пациент с пневмонией, который никогда не тестировался на коронавирус, мне все равно следует записать коронавирус как причину смерти, если в его семье был кто-то с короняжкой. Это совершенно ненормальная практика! Раньше в аналогичных обстоятельствах мы никогда не писали грипп пациентам без надлежащей проверки".

Вот сама инструкция, если кто сомневается, полистайте. Я вот такой пример нашел - "у старушки 5 дней назад начался жар и кашель, к врачам она не обращалась ( примечание alexsword - уж не потому ли что опасалась диких счетов из больниц?), потом она ночью умерла во сне, и хотя тестирование на коронавирус не делалось, вероятная причина смерти определена как коронавирус, так как у кого-то в семье его обнаружили".

Это полная жесть!

Похоже "некоторым странам", как кровь из носу нужно сделать короняжку пострашнее в статистике, иначе у многих возникнут вопросы, почему какая-то зараза, которая в сотни раз слабее испанки, умудрилась угробить "самую развитую" экономику планеты за пару недель, бугога.