Открытым текстом 10.04.2020

Самоизоляция или смерть ковидиотов

Соединённые Государства Америки выходят на всё новые рекорды. Увы, такие, от каких лучше держаться подальше. Теперь там не только число заражённых новым коронавирусом наибольшее в мире. Но и умирает почти две тысячи ежедневно.

Кое-где под временные кладбища предлагают переоборудовать городские парки. Это к вашему сведению, дорогие COVID-диссиденты. Те, кто, как в СГА, ещё недавно успокаивали, что смертность от коронавируса сопоставима с гриппом и это всего лишь заговор фармацевтов. Теперь эти же ковидиоты перестали отрицать серьёзность болезни, но одностайно заговорили, что миру нужен только популяционный иммунитет. Те, кто переболеют и выживут, выработают антитела, и болезнь ослабнет естественным путём. По нему пошли поначалу и в СГА, и в Британии.

Глава правительства Британии перевезен из своей резиденции в клинику, где находится в палате интенсивной терапии.

Открытым текстом напомню: интенсивную терапию чаще называют реанимацией — там врачи могут перенести любую жизненно важную функцию организма на плечи техники. Джонсону вроде бы уже давали подышать кислородом. Но на его примере видна главная проблема выработки массового иммунитета: не предсказать, чей организм выдержит нагрузку вирусом, а чей сломается — и в каком месте.

Не зря наш президент в среду не только перечислил дополнительные меры поддержки тем, чьё благосостояние подвергается ударам вследствие самоизоляции, не только призвал вновь запускать предприятия, чьей работой можно преодолеть осложнения от разрыва технологических цепочек, но и открытым текстом обратился к каждому из нас. Кто может — воздерживайтесь от контактов. Чтобы по ходу выработки того самого популяционного иммунитета число осложнений, требующих медицинской поддержки, оставалось в пределах возможностей системы здравоохранения, чтобы каждый, чей организм засбоит, мог не просто надеяться, а твёрдо рассчитывать на помощь.

И это главное, что отличает государство от системы изымания налогов. Помощь и забота в трудную минуту. Коронавирус чётко провёл границу: где заботятся о своих гражданах и где ставят на них биологические эксперименты. Как на крысах в лабораториях.

На кону выживание американской империи

Соединённые Государства Америки готовят иск к Китайской Народной Республике. На сотни триллионов долларов. Мол, китайское руководство скрыло от остального мира свойства и размах эпидемии, а потому другие не смогли заблаговременно подготовиться.

Доказательство сокрытия общеизвестное: хайли лайкли. Дословно: “в высшей степени похоже”. По смыслу — “не имеем доказательств, но ведь они не нужны, когда МЫ что-то утверждаем”.

Скрипалей помните? А вот на Китай где сядешь, там и слезешь. Поэтому готовят запасного обвиняемого. Понятно — Российскую Федерацию.

В западных СМИ появляются рассуждения, что новый коронавирус и впрямь сконструирован искусственно. При этом уверяют, что достаточными навыками генных манипуляций располагают не СГА, десятилетиями лидирующие в данной сфере, а только Китай да РФ.

Открытым текстом напоминаю: только вокруг нас — в республиках былой России — за последние четверть века созданы десятки военных биологических лабораторий СГА. Нас уверяли, что они для блага граждан и придут на помощь при эпидемии.

И? Пришли на помощь?

А тогда для чего построены?

Подумайте!

Но важнее, что нас с Китаем обвиняют уже сейчас. Когда о вирусе мы каждый день узнаём новое. То есть он не изучен толком.

Тогда зачем шумиха?

Всё просто. Мировой кризис развернулся уже в полный рост. По прогнозам экономистов, снесёт чуть ли не половину мирового хозяйства. Выживает сильнейший! Европе вновь предоставят план Маршалла — обмен самостоятельности на доллар. Свои долги миру Соединенные Государства Америки реструктуризируют через прощение своих займов. И вот оно — перерождение империи!

Но на пути у прекрасного плана стоят несколько стран. Среди них сильнейшие РФ и Китай. И их надо будет сносить. Мы на время Второй Великой депрессии должны стать “осью зла” для большинства мира. Отсюда безумные вбросы про нашу с китайцами причастность к созданию заразы.

На кону само выживание американской империи. Против тех, кто может ему помешать, будут применять всё возможное. Помните об этом всякий раз, когда увидите очередное заведомо нелепое обвинение России или Китая в стрррррашном кррррровавом бесчеловечии. Ничего личного — только бизнес…

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-10-04-2020/