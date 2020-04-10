О коронавирусе в Беларуси. Справляется ли Лукашенко?
17:00. 10 апреля 2020 183 просмотра 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Андрей Аркадьевич Иванов с позиции теории управления о сегодняшних глобальных планах смены общественного уклада. С акцентом на действия президента Белоруссии.
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Вакцинация для сокращения населения планеты. Принята по решению ВОЗ.
Премьер-министр Мишустин подписал Постановление Правительства № 417, являющее собой логичное продолжение, мягко говоря, весьма спорных с т.з. конституционности поправок в 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
И что там?
создан мощнейший эгрегор короновируса, подпитываемый страхами и безалаберностью,с явной целью и воплотившийся в реальность благодаря СМИ,которых, кроме рейтинга и наполняемости аудитории, ничто человеческое не интересует! И противостоять ему малому числу здравомыслящих людей очень тяжело, даже таким,как Александр Григорьевич (локомотив целой страны); присоединяйтесь, узнавайте правду, анализируйте,наблюдайте, укрепляйте здоровье душевное и физическое своё и своих близких,которые способны к вам прислушаться – только так мы сможем ослабить и загнать к первоисточнику эгрегор коронопсихоза, и тогда наши лекари,доктора(от слов лекi-(бел.:лекарства), лечить и дока-) справятся с уже пораженными! но не врачи – от слова врать!!!