Новости Украины и Новороссии 10 апреля 2020

На Западной Украине продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация.

Галичина и Буковина с сотнями зараженных остаются в лидерах Украины по заболеваемости COVID-19. А ведь впереди Пасха, когда традиционно приезжают тысячи заробитчан.

В трех областях — Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской — даже хотят ввести комендантский час. Как сообщала «Русская Весна», на въездах в регионы выставили блокпосты.

В Черновицкой области на эти выходные губернатор анонсировал полный запрет людям на выход из дома и закрытие всех магазинов, включая продовольственные.

А пока власть рапортует об ограничительных мерах и массовом тестировании, люди массово жалуются на то, что местные врачи отказываются их лечить из-за боязни заразиться и не делают тесты.

На периферии в больницах по-прежнему не хватает средств защиты и лекарств, а в некоторых регионах — и тест-систем, из-за чего по несколько дней не могут поставить диагноз.

Печальная математика

Пока украинские учителя позорятся на телеуроках, ошибаясь в простейших арифметических действиях, коронавирус быстро меняет цифры на своём более страшном счётчике.

224 подтвержденных диагноза — таким был результат среды для «незалежной». Это новый антирекорд, означающий, что теперь количество больных коронавирусом на Украине увеличивается уже не менее чем на 200 человек в сутки. И это означает, что сегодня утром Минздрав назовет цифру, которая превысит 2 тысячи.

Несмотря на карантин, эпидемия распространяется по стране едва ли не в геометрической прогрессии.

Если от первого заболевшего до тысячного страна шла больше месяца, то вторая тысяча появилась всего за неделю.

И следующая неделя будет во многом определяющей: если через семь дней число зараженных украинцев будет равно 3 тысячам, то все-таки арифметическая, а если перейдёт этот рубеж и достигнет 4 тысяч, то геометрическая.

Вся эта математика, естественно, ставит под вопрос действенность жесткого карантина — ведь по мере ужесточения мер заболеваемость в стране только усиливается. Хотя понятно, что это утверждение не корректно, поскольку из-за мизерного количества тестируемых никто не знает реального числа заболевших.

Впрочем, это утверждение верно и для России, и для Донбасса, и для всего мира. Как верно и то, что чем больше проведено тестов, тем больше выявлено и тем страшнее цифры.

Впрочем, украинские власти уверены, что поступают правильно, поскольку вчера заговорили о новом ужесточении карантина. Правда, не для всех, а только для трех западных областей — Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской, — где на выходных хотят ввести комендантский час.

Почему речь идет именно об этих трех областях, непонятно, поскольку в тройку «лидеров» по заболеваемости входит только одна из них — Тернопольская. Правда, Ивано-Франковская — четвертая, зато Львовская (самая большая из этих областей!) уступает по количеству больных восьми регионам. Что тоже удивительно, кстати, поскольку из трех галицких областей только она является приграничной.

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