Новости Украины и Новороссии 10 апреля 2020
- 10:49 Азаров: правоохранители на Майдане выполняли свои задачи.
- 09:25 Западная Украина готовится к комендантскому часу.
- 08:03 Аваков назвал предварительные сроки завершения карантина в «незалежной».
- Вчера 23:03 Давайте выгоним грантососов.
- Вчера 22:15 “Актуальность поиска пропавших в Донбассе возрастает”, – Союз матерей без вести пропавших сыновей.
Азаров: правоохранители на Майдане выполняли свои задачи
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Западная Украина готовится к комендантскому часу
На Западной Украине продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация.
Галичина и Буковина с сотнями зараженных остаются в лидерах Украины по заболеваемости COVID-19. А ведь впереди Пасха, когда традиционно приезжают тысячи заробитчан.
В трех областях — Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской — даже хотят ввести комендантский час. Как сообщала «Русская Весна», на въездах в регионы выставили блокпосты.
В Черновицкой области на эти выходные губернатор анонсировал полный запрет людям на выход из дома и закрытие всех магазинов, включая продовольственные.
А пока власть рапортует об ограничительных мерах и массовом тестировании, люди массово жалуются на то, что местные врачи отказываются их лечить из-за боязни заразиться и не делают тесты.
На периферии в больницах по-прежнему не хватает средств защиты и лекарств, а в некоторых регионах — и тест-систем, из-за чего по несколько дней не могут поставить диагноз.
Печальная математика
Пока украинские учителя позорятся на телеуроках, ошибаясь в простейших арифметических действиях, коронавирус быстро меняет цифры на своём более страшном счётчике.
224 подтвержденных диагноза — таким был результат среды для «незалежной». Это новый антирекорд, означающий, что теперь количество больных коронавирусом на Украине увеличивается уже не менее чем на 200 человек в сутки. И это означает, что сегодня утром Минздрав назовет цифру, которая превысит 2 тысячи.
Несмотря на карантин, эпидемия распространяется по стране едва ли не в геометрической прогрессии.
Если от первого заболевшего до тысячного страна шла больше месяца, то вторая тысяча появилась всего за неделю.
И следующая неделя будет во многом определяющей: если через семь дней число зараженных украинцев будет равно 3 тысячам, то все-таки арифметическая, а если перейдёт этот рубеж и достигнет 4 тысяч, то геометрическая.
Вся эта математика, естественно, ставит под вопрос действенность жесткого карантина — ведь по мере ужесточения мер заболеваемость в стране только усиливается. Хотя понятно, что это утверждение не корректно, поскольку из-за мизерного количества тестируемых никто не знает реального числа заболевших.
Впрочем, это утверждение верно и для России, и для Донбасса, и для всего мира. Как верно и то, что чем больше проведено тестов, тем больше выявлено и тем страшнее цифры.
Впрочем, украинские власти уверены, что поступают правильно, поскольку вчера заговорили о новом ужесточении карантина. Правда, не для всех, а только для трех западных областей — Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской, — где на выходных хотят ввести комендантский час.
Почему речь идет именно об этих трех областях, непонятно, поскольку в тройку «лидеров» по заболеваемости входит только одна из них — Тернопольская. Правда, Ивано-Франковская — четвертая, зато Львовская (самая большая из этих областей!) уступает по количеству больных восьми регионам. Что тоже удивительно, кстати, поскольку из трех галицких областей только она является приграничной.
Читайте также: Американские учёные сделали неутешительный прогноз по коронавирусу
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Аваков назвал предварительные сроки завершения карантина в «незалежной»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал предварительные сроки завершения карантинных ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.
Аваков отметил, что регулярно получает информацию об уровне заболеваемости и о ситуации по регионам, но честно признался, что не знает, когда можно будет снимать ограничения.
Впрочем, в качестве предварительного срока он назвал май.
«Я не знаю, никто не знает. И если кто-то уверенно говорит, что знает — не верьте. Могу, тем не менее предположить и надеяться, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе, — к лету», — заявил министр.
Он также добавил, что карантин планируется ослаблять в несколько этапов.
«Сначала для молодежи, потом для старших… во второй половине мая… Если не сорвемся с текущей модели сопротивления вирусу, если удержим порядок и дисциплину. Если споры отложим на потом, а сейчас твердо будем держать карантин», — резюмировал он.
Читайте также: Американские учёные сделали неутешительный прогноз по коронавирусу
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Давайте выгоним грантососов
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
“Актуальность поиска пропавших в Донбассе возрастает”, – Союз матерей без вести пропавших сыновей
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Аваков назвал предварительные сроки окончания карантина, а Трамп назвал июль месяц. Что хозяин (Трамп) скажет!
Что это: лекарство или медленная отрава?
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина получит дополнительные 320 тысяч таблеток антималярийного препарата, которым будут лечить больных коронавирусом в Украине. В препарате есть действующее вещество гидроксихлорохин для симптоматического лечения больных с атипичной пневмонией.