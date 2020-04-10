Ноосферный консерватизм (2)

Консерватизм – это, как правило, защита границ и утверждения о-граниченности. Такой консерватизм – это консерватизм статических границ, т.е. таких, которые наш опыт определяет как неизменные. Когда научное познание в своем развитии пришло к пониманию динамичности границ природных объектов, видимости их статичности, то в динамику пришли понятия, теряя в этом движении не только первоначальный смысл, но и меру изменения. В этом процессе нити, связывающие понятия с действительностью, становились все тоньше и тоньше. Как результат, потерялась бытийная основа понятий, которая давала возможность сравнения, и мир погрузился в абсолютизацию релятивизма.

Человек, представляя собою объект, имеющий границы, познавая и преобразовывая среду обитания, действует в мире таких же дискретных образований, имеющих свои малоподвижные границы . Это создает границы его понятий, способов деятельности, внутренней жизни. Но именно наличие границ создает условия возникновения мышления, как способности к системной инверсии, а также сознания, как способности отображения этой инверсии, и самосознания, как способности фиксации этого отображения.

Но такой консерватизм служит сохранению, а не развитию, он следует за процессом, а не определяет его. Такой консерватизм игнорирует или не замечает ту реальную тысячелетнюю и более функцию человечества, которую оно выполняет в биосфере, ту функцию, которая сделала человечество мощной геологической силой.



А эта функция человечества в биосфере – наиболее консервативная, поскольку она связана с алгоритмами существования живого вещества и предшествовала тому моменту, когда предок человека взял предмет и превратил его в орудие труда, превратившись тем самым в человека.

Хочет человек или нет, но удовлетворяя свои потребности, он реализует свою геохимическую роль в биосфере. Каждый шаг в развитии – это шаг в расширение границ этой геохимической роли. Поэтому преодоление границ, их расширение – это суть человеческой деятельности, причем наиболее консервативная. Поэтому консерватизм должен воспринять эту функцию, как традицию, как особую ценность бытия человечества.

Но человечество проявляет эту функцию в Биосфере, как системе, имеющей границы, свою структуру – биогеоценозы и свои консервативные, т.е. сохраняющиеся неизменными, условия существования – условия гомеостаза.

Ноосферный консерватизм – это консерватизм конкретного общества и человека как вида, обладающего сознанием, и являющегося частью живого вещества биосферы, а потому берущий за основу самую консервативную функцию человека – его геохимическую роль в биосфере.



В этой функции снимаются национальные, религиозные и иные отличия, потому что эта функции – универсальное свойство человека, не зависящее ни от его национальности, ни от его представления о Боге, ни от географического места бытия человека – её он выполняет, преследуя свои, казалось бы, личные цели.



Эта функция свойственна любой человеческой общности в любой исторический момент. Она – интернациональна и надисторична, внерелигиозна и надпартийна, она – системообразующая для других функций и критерий для оценки различных традиций и ценностей. И только наука могла ее определить, придав ей такое качество, которое непосредственно связано с жизнью природного целого – Биосферы. Поэтому ноосферный консерватизм и интернационален, и национален, он – отражение целого и особого, биосферы и ее природных систем.

Ноосферный консерватизм – это консерватизм в одновременной защите и преодолении границ. И это – следствие консервативной биогеохимической роли человека в биосфере.



С одной стороны, человек, как существо с определенным набором свойств и требований, выполняя свою геохимическую функцию, определяет и фиксирует исторические границы своей функциональности (онтологические, космологические, антропологические, социокультурные), а с другой, – сама функция требует расширение границ деятельности человека, т.е. преодолении границ применимости этой функции, а это ведет к расширению границ во вне и углублению их внутри человека.

Это, с одной стороны, взгляд на общество как на конкретное целое, т.е. имеющее свою историю и свои особенности, что выражается в традиции, которая всегда конкретна, а с другой, – упор на те традиции и ценности, которые в данный исторический момент наиболее соответствуют реализации биогеохимический функции человека, способствуют движению границ макрокосмоса и микрокосмоса человека.

Ноосферный консерватизм – это не столько как удержать и сохранить границы, это не отстаивание тех или иных конкретных границ. Ноосферный консерватизм – это как, опираясь на удержанные границы, их раздвинуть, а тем самым их преодолеть, выйти за предыдущие границы, помня о преемственности и своей геохимической роли в биосфере, помня о том, что человечество – часть живого вещества.

Ноосферный консерватизм – это понимание человеческого «Я», как динамической границы, движение которой не снимает ограниченность человека, но и не разрушает эту границу, которая устойчива в своем проявлении пока существует сознание человека.

Ноосферный консерватизм – это понимание традиции, как динамического пространства для творчества и жизни в таком суперорганизме, как биосфера, имеющем свою структуру и законы функционирования.

Ноосферный консерватизм – это не просто признание связи социального объекта со своим прошлым, с исторической традицией, понимание того, что история не бывает абстрактной, а всегда конкретна, это не просто виденье сегодняшнего состояния и всей его истории, а осознание того, что история не развивается по линейной модели, что она есть история общества, как живого организма, в котором в свернутом состоянии представлена вся его предыдущая жизнь, подобно тому, как в колебаниях естественных природных систем – фликкер шумах – отпечатана вся их история.

Ноосферный консерватизм – это не только и не столько признание всеобщими тех ценностей и идеалов, которые уже реализованы и оформлены в различных проявлениях социальной действительности, сколько признание развития и его меры ведущей ценностью человека, выводящего и продвигающего его по пути творчества, а потому такой ценностью, которая организует, структурирует и систематизирует другие ценности.

Ноосферный консерватизм – это понимание того, что традиции и историческая обусловленность не препятствуют развитию, но являются источником смысла движения общества и способом сохранения его идентичности, понимание того, что традиции – это не только традиции и ценности семьи, сословия и т.д., но это и традиции научной мысли, а потому реальное развитие возможно только с опорой на совокупную традицию, воспринимающую как целое, как организм не только общество, но и биосферу – как сферу деятельности человека.



Только такая преемственность с историческим прошлым является необходимым условием гармоничного, т.е. с соблюдением меры целого, развития человека, общества и биосферы.

В отличие от традиционного консерватизма ноосферный консерватизм имеет социальный идеал, который напрямую связан с геохимической ролью человека в биосфере. То общество, которое, с одной стороны, выполняет эту роль человечества, как части живого вещества, а с другой, – перестраивая биосферу, опирается на ее природные структуры – биогеоценозы, учитывает их в своей практической и социальной деятельности, является социальным идеалом нооконсерватизма.

Именно в следовании природной организации биосферы, ее структуре ноосферный консерватизм видит разрешение национального вопроса. Биосферные губернии – это административные образования, границы которых совпадают с границами одного или нескольких биогеоценозов – природных клеток биосферы, имеющих устойчивые, неизменные на протяжении тысячелетий границы. Это – перевод национального вопроса на природную основу, снятие противоречий через неразрывность природной ткани биосферы.

Ноосферный консерватизм – это когда совместное выше индивидуального, кооперативное частного, поскольку жизнеспособное целое не распадается на части, снимая внутри себя противоречия частного в интересах общего, а если и распадается, не умирая, то всегда возникает целое, сохраняющее преемственность от предыдущего состояния.



Поэтому ноосферный консерватизм поддерживает традицию общины, артели, кооператива, народного предприятия, общего дела по отношению к частному деланию, но, вместе с тем, подчеркивает важность творчества личности и ее сотворчества с обществом. Он приветствует структурную и духовную сопричастность человека жизни всего общества.



Поэтому, с одной стороны, ноосферный консерватизм на этом этапе развития стремится к гражданской собственности и государственной собственности, как делегированной гражданской, а с другой, – поддерживает такие нравственные и моральные принципы, как взаимовыручка, товарищество, коллективизм, которые есть проявление несилового, коррелятивного свойства целого.

Ноосферный консерватизм – это представление об обществе как сложном многоклеточном техноорганизме [6], который, как и всякий организм, имеет эволюцию смысла своего существования: от выживания и размножения, до целеполагания по отношению к среде своего обитания и самому себе, поэтому нооконсерватизм воспринимает государство как необходимую и эволюционирующую структуру, благодаря которой общество реализует свое целеполагание.



Снижение уровня целеполагания общества до выживания и размножения есть следствие его механистического понимания, а, следовательно, деградации целого, избыточности его сложной структуры – государства, его функций, что в условиях кризиса ведет к распаду целого.



Для ноосферного консерватизма восхождение к сложности общества – это эволюция в планировании: чем сложнее организм, тем он учитывает в своем движении больше параметров, а потому может осуществлять планирование на долгосрочную перспективу.



Упрощение сложности общества, его атомизация – это путь к первейшим реакциям, связанным с выживанием, которые при резком изменении внешних условий просто вызывают смерть общественного организма или его разделение на самостоятельные части, которые будут стремиться к самосохранению независимо друг от друга.



Чем сложнее организм, тем больше планирование превращается в проектирование, которое представляет собой алгоритмы преобразования среды и себя для достижения состояния, при котором намеченные функции организма выполняются наиболее эффективно.



Поэтому ноосферный консерватизм поддерживает те проекты преобразования общества и биосферы, которые, с одной стороны, связаны с расширением области реализацией геохимической функции человечества, с увеличением ее эффективности, а с другой, – не связаны с разрушением клеток биосферы – биогеоценозов.



Более того, ноосферный консерватизм прямо связан с созданием условий для биосферного районирования, развитием не просто административных образований, имеющих произвольные границы, а с управлением и развитием клеток биосферы – биогеоценозов. Эффективность такого управления возможна тогда, когда возникнут биосферные губернии, и административные границы территориальных образований совпадут с границами биогеоценозов.



Как следствие неизменности геохимической функции человечества ноосферный консерватизм поддерживает проекты океанической и космической экспансии, перевод биосферной функции в космическую, как продолжение своей геохимической роли во Вселенной, связанной с планетарным и галактическим космобиохимическим оборотом.



Этот оборот веществ и сложных органический соединений происходит через влияние на планеты звездных систем космических и галактических лучей, через прохождение планетарных систем газопылевых облаков, метеориты и астероиды, переносящие различные вещества, в том числе и биомолекулы. Выполнение этой космической функции человечества требует либо бессмертия носителей разума, либо таких технических систем, которые могли бы выполнять эту функцию без участия человека.

Поэтому ноосферный консерватизм, как русский консерватизм XXI века, – это не только сильная центральная власть, народоправство на местах и развитая социальная защита, но и взгляд на общество, с одной стороны, как целое, подобное организму, с другой, – как часть такого сложного целого как Биосфера.



Если сравнивать с функционированием организма, то центральная власть – это центральная нервная система, традиции – эпигенетические изменения в геноме, иерархия ценностей – р-адические структуры человека и общества [7], социальная защищенность – общая иммунная система, а народоправство – относительная самостоятельность и развитая обратная связь подсистем организма для поддержания его гомеостаза.

Поскольку каждый организм вырабатывает свои механизмы защиты, без которых он уязвим и может стать добычей другого организма, постольку ноосферный консерватизм на этом этапе развития человечества и его глобальной структуры поддерживает как государственную систему защиты от внешних угроз, так и от внутренней деградации и распада.

Но ноосферный консерватизм – это представление Биосферы как живого суперорганизма, в котором племена, занимая определенную территорию, превращаясь в этносы и создавая государства, взаимодействуя между собой, желают они того или нет, выполняют определенную функцию в биосфере.



Средства защиты социальных организмом и уничтожения конкурентов и противников в борьбе за ограниченные ресурсы дошли до такого качественного состояния, что могут уничтожить не только соперника, но и все человечество, изменив кардинально биогеохимический лик биосферы.



В этих условиях определяющим становится такое свойство Целого-Биосферы как коррелятивное взаимодействие, которое проявляется во внешней политике в виде стремления к кооперации этносов для дальнейшего совместного существования.



Через такую кооперацию будет развиваться новая глобализация, которая, в конечном итоге, создаст планетарные структуры управления, отвечающие природной структуре Биосферы, консервативным механизмам согласования поведения частей в целом, и в снятом виде содержащие всю историю человечества, определяя, тем самым, траекторию развития объединенного человечества. Можно сказать, что ноосферный консерватизм – это консерватизм общей судьбы – судьбы кооперированного человечества, как части биосферы.

Ноосферный консерватизм – это мера прошлого в созидании будущего, это такие способы развития общества, которые, не разрушая до основания ткань социальных отношений, устремляют общество к такому его идеалу, который, с одной стороны, не противоречит представлению об обществе и биосфере, как организме, а с другой, – раскрывает творческий потенциал человека в преобразовании общества и биосферы таким образом, чтобы не запустились механизмы саморегуляции биосферы, направленные на восстановление гомеостаза, нарушенного действиями человека.

Ноосферный консерватизм – антипод неоконсерватизма

Неоконсерватизм – это превращения в традицию либерального социального дарвинизма, а вместе с ним принятие соответствующего ему рационализма и механистического взгляда на научно-технический прогресс – технологического детерминизма, более того, это распространение своеобразной веры в рациональную науку, которая может решить все существующие проблемы, это поддержка рационалистического взгляда на общество и природу как новой религии.



В этом смысле неоконсерватизм является не продолжателем традиции консерватизма XVIII и XIX веков, а политическим течением, превратившим в консерватизм представления, ставшие основой Французской революции, и в традицию капиталистический способ производства и социальные отношения, ему отвечающие.



Так он стал прямым защитником интересов капитала и рыночной системы, представляемой им как наиболее эффективного средства искоренения всякой нестабильности.



Для неоконсерватизма научное знание и его воплощение в технологиях – это не проявления геохимической функции человечества, а основной источник богатства и власти. Он не поднимается до осмысления и представления биосферы как целого, частью которого является человеческое общество со своей структурой и человек со всеми его чувствами, желаниями и мыслями, а потому видит в развивающихся интеллектуальных технологиях и телекоммуникационных системам лишь средство управления обществом для удержания власти в интересах капитала и рыночной системы.



Пытаясь приспособить традиционные ценности к условиям постиндустриального общества, включить достижения рационалистической науки, ставшие уже её традицией, в обоснование своих взглядов, неоконсерватизм стал поборником и инициатором неизбежности социально-экономических перемен, но только проводимыми «сверху» и, в конечном итоге, в интересах капитала и для сохранения его власти.

В отличие от неоконсерватизма ноосферный консерватизм рассматривает человеческое общество как часть суперорганизма биосферы, как сложный, эволюционно сформировавшийся многоклеточный техноорганизм, имеющий свою, обусловленную историческим развитием, структуру, схожую со структурой биологического организма.

Ноосферный консерватизм — это не отказ от рационализма и не простое ему следование, а его расширение, включение в рассмотрение трансцендентного и абсолютного, бесконечно малого и бесконечно большого. Это понимание того, что формальная логика, ставшая основой рационального мышления, – есть отражение мнимой статичности границ объектов и явлений нашего мира, что целое существует благодаря мере разрешения противоречий, обеспечивающих движение и развитие этого целого.

В отличие от неоконсерватизма нооконсерватизм уходит своими корнями в представление о научно-техническом прогрессе, как закономерном этапе развития живого вещества, как процессе, превратившем часть этого живого вещества в мощную геологическую силу, которая переводит биосферу в ее новое состояние ноосферу.



То есть такое состояние, в котором выполнение человечеством его геохимической функции идет в согласии со структурой биосферы и ее гомеостазом, в котором научно-технические цели определяются не состоянием удобства и комфорта отдельного человека или класса, диктуются не движением капитала, не интересами замкнутой касты «научного сообщества», а служат, в первую очередь, жизни человечества как части Биосферы, как субъекта космической эволюции.

Поскольку ноосферный консерватизм видит в научно-технической революции проявление геохимической функции человечества, то он определяет противоречие между человеком и машиной не так, как его видит рационалистическое мышление.



Для нооконсерватизма это – противоречие симбиоза человека и орудия труда – техноклетки, а не внешней и часто враждебной по отношению к человеку технической среды, это – противоречие целого, существующего в другом целом.



Для ноосферного консерватизма развитие технологий — это не технологическая сингулярность трансгуманизма, в которой исчезает смысл техноразнообразия, а использование традиций современных технологий с целью открыть биосферосовместимое техноразнообразие, это такое развитие глобальных информационных систем, которое:



служит созданию новой сетевой организации цивилизации и новых инструментов коллективного сетевого сбалансированного управления совместной жизнью, социализации каждого человека, самоорганизации общества;



отвечает требованиям кооперирования государств с различными традициями в системах управления;



обеспечивает единое пространство мультизадачного сбалансированного использования объединенных ресурсов и процессов, а также контроль над финансовыми потоками, с одной стороны, разделяя их на внешние и внутренние, а с другой, – обеспечивая эти потоки цифровыми технологиями и инструментами;



имеет возможности информационного управления материальными и энергетическими потоками общества и биогеоценоза;



обеспечивает непрерывное трансформирование системы в реальном времени, поддерживая высокую адаптивность к растущей динамике внешних угроз;



создает среду коллективного конвергентного проектирования;



имеет единые правила сетевого эволюционного развития и, в тоже время, региональную и историческую государственную специфику



Ноосферный консерватизм не просто поддерживает техническое развитие, он требует его согласование с условиями существования биосферы, с ее структурой и особенностями, с тем, чтобы развиваемые технологии обеспечивали переход биосферы в ноосферу, создавали условия для управления биотическим круговоротом, а так же биогеоценозами и биосферой, их биогеохимическими, энергетическими, электромагнитными и иными процессами.



Он стремится к такой мере развития, которая, обеспечивая усовершенствование техноклетки, следует из приоритета сохранения биосферы, как целого, и ее структуры.



Тем самым ноосферный консерватизм делает достижения науки своей основой, но науки о целом, науки о мере разрешения противоречий целого, науки, стремящейся преодолеть противостояние целого и части, сознания и материи, науки действительно органистической, воспринимающей не только человека, но и биосферу, вселенную, как организмы, а потому целеполагающей конкретным наукам и их приложениям: физике, математике, биологии и т.д., дающей ориентиры и образы технологиям и социальным образованиям – техноорганизмам.

Поэтому ноосферный консерватизм требует такого развития промышленности и компьютерных технологий, такой новой индустриализации, которая бы отвечала самым консервативным основам существования человека – его геохимической функции в суперорганизме биосферы, была бы направлена на создание систем управления биогеоценозами, реального местного народоправства, делала бы каждого сопричастным, пусть пока и опосредовано, всем процессам в обществе.



Эта новая индустриализация должна руководствоваться не «здесь и сейчас», не уничтожать романтику будущего, а быть направленной на решение задач близкого и дальнего будущего, связанного с расширением геохимической функции человечества, с его океанической и космической экспансией, устремлять новые поколения к неизведанному, неоткрытому, вырабатывая у них через воспитание эпигенетическую склонность к творчеству.

Именно поэтому ноосферный консерватизм относится к воспитанию, как к наиважнейшей функции общества и семьи, как к исторически консервативному и быстрому способу приспособления к изменяющимся условиям среды обитания, как определенному эпигенетическому творчеству [8], которое позволяет передавать потомкам склонность к тем или иным алгоритмам поведения.



Такое понимание воспитания позволяет видеть в себе жизнь и устремления своих предков, ощущать себя связующим звеном прошлого и настоящего и, более того, представлять себя, как путь из прошлого в будущее, определяющий возможности своих потомков не на одно поколение.

Ноосферный консерватизм воспринимает жизнь как ценность и самоценность, но не абсолютизирует и фетишизирует ее, как это делает либерализм, для которого смерть – это небытие, обесценивание всех усилий неолибералов по концентрации богатства и достижению успеха. Для ноосферного консерватизма «.. не мы живем, но живет в нас общая мировая жизнь. Мы — только всплески на общем море бытия, только струи единого и всемирного потока, только волны неизмеримого океана Вселенной».[9]

В отличие от классического консерватизма ноосферный консерватизм не против переустройства общества, если оно есть следствие его развития, таких технологических достижений, которые делают новые отношения между людьми как в обществе, так и на производстве реализуемыми. Ноосферный консерватизм лишь противостоит умозрительным, преждевременным и скоротечным революциям.



Он против революции, когда ее воспринимают как коренную ломку системы на протяжении одного поколения, потому что нет ни в истории общества, ни в истории эволюции организмов таких революционных изменений, которые бы одномоментно меняли все стороны жизнедеятельности организма и общества.



Даже титанические попытки создания таких обществ приводили к тому, что исторически мгновенно либо такое общество умирало, раздираемое внутренними противоречиями, либо погибало в столкновении с устоявшимися социальными организмами, либо шел частичный откат к прошлым структурам и отношениям.

Более того, ноосферный консерватизм требует принципиальных изменений там и тогда, где и когда созревают необходимые условия для изменчивости, но требует таких изменений, которые не противоречат основам жизни, связанным с выполнением человеком своей биогеохимической роли в биосфере, с сохранением природной структуры биосферы – структуры определяемой живым веществом, частью которого является человечество.

Если традиционный консерватизм есть отражение форм жизни, ее разнообразия, иерархичности, преемственности, воспроизводства, а потому многолик, как сама жизнь, то ноосферный консерватизм наполняет содержанием эти формы, связывает их в единое целое, задавая смыслы существования и движения, становясь не только здоровым, но и разумным консерватизмом.

Заключение

Разворачивающаяся на наших глазах деглобализация, разрушение рационалистической модели объединения человечества дает исторический шанс консерватизму стать глобальным явлением, а России – центром ноосферного, планетарного консерватизма, поскольку в России есть все условия для его формирования, как глобального политико-научного направления – это учение о биосфере и ноосфере и основы социальной политики государства, озвученные Президентом России: «Здоровый консерватизм предполагает использование всего лучшего, нового, перспективного для обеспечения поступательного развития…для того чтобы общество существовало, нужно поддерживать элементарные вещи, которые человечеством выработаны в течение столетий: это бережное отношение к материнству и детству, это бережное отношение к своей собственной истории, к её достижениям, бережное отношение к нашим традициям и традиционным религиям.» [10]

Консерватизм, преобразованный учением о биосфере и ноосфере, сделавший своим системообразующим началом консервативные свойства биосферы и человеческой деятельности в ней, обращенный к духовным и организационным основам русской цивилизации и устремленный к обществу, живущему с опорой на них, становится ноосферным консерватизмом.

Консерватизм, направленный на сохранение биосферы и ее структуры, – ноосферен, поскольку он направлен на сохранение среды выполнения биогеохимической роли человека.

Консерватизм, направленный на сохранение семьи, – ноосферен, поскольку он направлен на сохранение таких исторических эпигенетических изменений, которые связаны с выполнением биогеохимической роли человека.

Консерватизм, направленный на сохранение разнообразия этносов, – ноосферен, поскольку только разнообразие отвечает разнообразной структуре биосферы, ее природного ландшафта, эффективному выполнению этносом его биогеохимической роли.

Консерватизм, направленный на сохранение и развитие языков, – ноосферен, поскольку каждый язык – это отражение функции и роли этноса в биосфере.

Консерватизм, направленный на сохранение архетипов общества, – ноосферен, поскольку он направлен на сохранение социогенетических процессов, связанных с выполнением биогеохимической роли этноса, существующего на определенной биосферной территории, объединяющий различные, но совершенно конкретные биогеоценозы.

Консерватизм, устремленный к кооперации, – ноосферен, поскольку отражает целостность биосферы и коррелятивные свойства любого целого, которые более фундаментальны, чем силовое взаимодействие, и благодаря которым целое проявляет себя в движении своих частей.

Консерватизм, стремящийся к социальной справедливости, – ноосферен, поскольку отражает меру движения частей в целом, т.е. такое их взаимное движение, которое, обеспечивая развитие целого, не приводит к его деградации и разрушению.

Консерватизм, направленный на сохранение исторической правды, – ноосферен, поскольку соответствует реальным природным механизмам сохранения устойчивости целостных систем и согласованного их развития.

Консерватизм, направленный на воспитание патриотизма, – ноосферен, поскольку любовь к Родине – это определенное эпигенетическое изменение, которое способствует выполнению этносом своей биогеохимической функции на территории его проживания.

Консерватизм, направленный на расширение и углубление научного взгляда на мир, – ноосферен, поскольку он способствует расширению границ деятельности человека, переходу биосферы в ноосферу.

Консерватизм, направленный на системность знаний, – ноосферен, поскольку только системность знаний отражает системность природы, что влияет на эффективность биогеохимической функции человека.

Консерватизм, направленный на идейность знаний, – ноосферен, поскольку отражает внутреннюю структуру мира, расширяя системность знаний.

Консерватизм, направленный на обеспечение всеобщего и доступного образования, – ноосферен, поскольку расширяет область перехода биосферы в ноосферу и удерживает ее от сужения.

Консерватизм, устремленный в космос океанический и космос звездный, – ноосферен, поскольку расширяет область проявления геохимической функции человечества, переводит ее на новый иерархический уровень, ставит перед кооперированным человечеством более сложные задачи по управлению иерархией взаимосвязанных космических целых.

Ноосферный консерватизм – эта та свеча, которую мы, русские, должны зажечь для мира, как единого дома, чтобы ее было видно всем и она светила «всем в доме» (Мф 5.14-16)

В.Ю. Татур



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