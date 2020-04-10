Неужели между Трампом и Путиным началось потепление?

По мере того, как «Корона-апокалипсис» превращает нашу жизнь в хаос, становится все более очевидным, что отношения между Китаем и Соединенными Штатами меняются, причем не в лучшую сторону. На всех уровнях государственной машины мы наблюдаем явный рост враждебности в риторике между двумя странами.

Президент Трамп назвал COVID-19 «китайским вирусом», а китайцы отреагировали обвинениями в адрес США, которые якобы распространили этот искусственно синтезированный вирус в Ухане еще в октябре прошлого года. Все это недвусмысленно указывает на серьезные перемены в двусторонних отношениях. Эксперт новостного онлайн-ресурса The Duran Александр Меркурис уже на протяжении нескольких месяцев говорит, что Соединенные Штаты и Китай готовятся к разводу, и что этот развод является одной из стратегических целей Трампа.

Недавно он изменил свою прежнюю оценку и стал вместо развода говорить уже о новой холодной войне, и я склонен с ним согласиться. Мы видим внезапный и резкий всплеск антикитайской риторики в таких пропагандистских органах ЦРУ как New York Times и Washington Post. Обе стороны фактически обвиняют друг друга в нападении с применением биологического оружия, и это очень серьезно, если принять во внимание нынешнюю концепцию США в отношении использования ядерных вооружений.

Я не хочу никого напугать этим заявлением, поскольку вероятность того, что произойдет нечто подобное, крайне мала. Однако, я хотел бы, чтобы все задумались о том, какова цель этой агрессивной риторики. Лично я полагаю, что она является оправданием для эскалации враждебной пропаганды внутри страны в качестве легенды для прикрытия истинных причин того, что обе страны готовы «забрать свои игрушки и разойтись по домам».

На фоне этого фундаментального сдвига в отношениях между США и Китаем я хотел бы обратить ваше внимание на недавний телефонный разговор между Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным. Дело в том, что, на мой взгляд, этот факт проливает свет на целый ряд существенных изменений политического ландшафта, как внутри страны, так и на международном уровне.

Вот первое из этих изменений: Путин и Трамп разговаривали(!), и при этом американскую прессу пресса США не хватил апоплексический удар. Не было театральных представлений на CNN с участием таких фигур как Рэйчел Мэддоу и Джейк Тэппер. Даже спикер Палаты представителей Нэнси Пелосси не ринулась к микрофону, чтобы в очередной раз заклеймить Трампа. А куда делся Адам Шифф, борец за импичмент Трампа? Похоже, ушел в самовольную отлучку.

А ведь вполне можно было бы подумать, что они попытаются растерзать Трампа из-за разговора с Путиным в такой момент. Ведь повод для этого есть, и аргументов хватает. «Как этот президент смеет тратить свое время на разговоры с Путиным, когда тысячи людей умирают в Нью-Йорке?!»

Возможно, дело в том, что Трамп получил от Путина помощь – огромный транспортный самолет, полный необходимого медицинского оборудования. А ведь сегодня жизнь всех этих людей тоже находится под угрозой из-за пандемии COVID-19. Смею предположить, что здесь обнаружился предел их бесчестности – когда жизнь находится в опасности, они все же оставляют в стороне свои мелочные распри и токсичные политические маневры.

Правда, не исключено, что они просто приберегают эту тему для главных ток-шоу уикенда. Однако, отсутствие реакции даже после твитов Трампа о масштабных сокращениях добычи нефти в России и Саудовской Аравии, говорит о многом.

В то время как Россия изначально отвергла эту идею, Саудовская Аравия призвала к проведению нового заседания ОПЕК сразу после того, как Трамп «раскрыл карты». Похоже, Мохаммед бин-Салман понял сигнал: «Вы сокращаете добычу, или я вас уничтожу. А Россия пусть делает то, что делает».

Простая истина состоит в том, что Трамп и Путин легко достигли соглашения об оказании помощи США, так же как это было в Италии, сразу после разговора между преьмер-министром Италии Джузеппе Конте и Владимиром Путиным.

Заблаговременные меры против «корона-апокалипсиса», принятые Путиным, поставили его и Россию в сильную позицию, позволив даже оказывать помощь другим. Несмотря на то, что Трамп и Евросоюз обращались с ним и его страной безобразно, Москва ни минуты не колебалась. В обоих случаях помощь была в пути уже в течение 24 часов после телефонного разговора.

С моей точки зрения, это очень важно. Это показывает, что происходит, когда приоритеты политиков смещаются к тому, что на самом деле имеет первостепенное значение, то есть к человеческой жизни, вместо идеологии и личной власти.

Эта небольшая политическая победа, как Путина, так и Трампа, подчеркивает безумие их критиков и недоброжелателей на Западе. И это будет иметь большое значение для Трампа лично. При всех своих недостатках, он является истинным патриотом Америки. Он ценит жизни американцев, и любой, кто помогает ему сегодня спасти сограждан, будет пользоваться его доверием в будущем.

Это, разумеется, не означает, что его действия всегда являются наилучшими для интересов американского народа, но Трамп действует исходя из своего представления о них. Он не слишком печется обо всех остальных? Скорее всего, так и есть. Мы можем сколь угодно цинично судить о мотивах, движущих Трампом или Путиным, но это не может повлиять на конечный вывод, если провести беспристрастный анализ.

А вывод таков: Путин – это человек, с которым Трамп может договариваться.

С другой стороны, обвинения, выдвигаемые Вашингтоном против Китая, говорят о том, что отношения с Пекином развиваются в совершенно ином направлении. С точки зрения Трампа, независимо от того, правильная она или нет, Китай скрыл информацию о вспышке COVID-19, а затем пригрозил прекратить поставки прекурсоров для производства медицинских препаратов.

А это означает, что для Трампа Китай перемещается из списка тех, с кем можно заключать соглашения, в список тех, с кем надо разобраться.

Однако, остается открытым еще один важный вопрос: является ли сам Трамп тем человеком, с которым Путин может или, что еще важнее, должен иметь дело. Будущее покажет. Кроме того, телефонный разговор, который обеспечил медицинскую помощь для США, касался и других вопросов, а именно нефтедобычи и цен на нефть, а также обеспокоенности Трампа за судьбу нефтегазовой индустрии США.

Трамп придает огромное значение энергетической независимости США. Возможно, он наконец поймет, что его политика «энергетического доминирования» с треском провалилась. Однако, судя по тому, как его администрация сейчас действует в отношении Венесуэлы, это вызывает большие сомнения. Решение о приобретении российским государством доли «Роснефти» в венесуэльских энергетических активах является сигналом о том, что Москва не бросит Николаса Мадуро на произвол судьбы, несмотря на продолжающееся давление со стороны Соединенных Штатов.

И в то же время, если Трампу удастся убедить Путина согласиться на какую-то форму сокращения добычи, которая поможет спасти американскую сланцевую отрасль, оказавшуюся в тяжелейшем положении, это можно будет считать победой. Большой вопрос заключается в том, что Путин получит взамен. Ведь совершенно очевидно, что он ни в коем случае не отдаст Трампу эту победу просто так, без значительной ответной уступки.

Имеется целый ряд неразрешенных проблем, которые могли бы стать предметом предстоящей сделки. Большинство из них так или иначе связаны с санкциями, с которыми Трамп, благодаря CAATSA, мало что может поделать, поскольку этот закон предусматривает, что снятие или ослабление санкций находится под полным контролем Конгресса.

Мы узнаем об этом в ближайшие дни, но Трампу предстоит принять решение о том, кто обладает большей возможностью помочь ему спасти американскую нефтедобывающую индустрию, Россия или Саудовская Аравия. Саудиты, возможно, окончательно перестанут быть союзниками Соединенных Штатов, если они не смогут контролировать арабских производителей нефти, и, если уж на то пошло, защищать Израиль.

В конечном итоге, Путин – гораздо лучший выбор на обоих фронтах, поскольку лично он и Россия, как известно, в состоянии выполнять свои обещания. Между тем, наследный принц Мохаммед бин-Салман проявил свою некомпетентность и неспособность сдерживать «ось сопротивления» и мобилизовать другие арабские государства на эффективные меры против этой оси, для прикрытия стратегического ухода США из ближневосточного региона, как того хотел Трамп.

Учитывая это, а также грядущие перевыборы Трампа, дающие ему новые возможности, этот недавний звонок в Москву, возможно, был первым шагом в серии переговоров, которые, в конечном итоге, приведут к грандиозной сделке на Ближнем Востоке, причем выглядеть эта сделка будет совершенно иначе, чем предполагалось на протяжении нескольких последних лет.

Источник: https://www.strategic-culture.org/news/2020/04/05/has-the-trump-putin-thaw-finally-begun/