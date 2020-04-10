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Матрица уже здесь.

17:37. 10 апреля 2020 200 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Что такое QR-коды для граждан? Является ли введение поголовной цифровизации ограничением свободы? Может ли цифровизация быть справедливой? В чьих интересах действует мэрия Москвы?

Источник: https://youtu.be/1V9HhufGpQc

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 13885 6781
    BlackCat 10 апреля 2020 в 19:54

    И Владимир давно в ней.
    В своей матрице.
    Сбоит, правда, иногда.

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    -2
  • 3256 2640
    Антон 10 апреля 2020 в 21:13

    Если при недостаточном финансировании экономики, при низком уровне жизни подавляющей части населения власть выделяет триллионы рублей на цифровизацию, это вызывает по крайней мере удивление. Ладно Китай, у них там денег куры не клюют, но в нищей России!.. У нас что, заняться нечем, кроме как всех оцифровать? Подозрительно это.

    В Китае есть правящая партия – КПК, заботящаяся о своем народе, и народ ей верит. А у нас кому верить – продажной “Единой России”? В Китае цифруют всех чиновников, чтобы исключить коррупцию. А у нас, по планам, элита цифровизации не подлежит. Вот и подумайте, для кого и для чего это делается, тем более что руководить процессом будут извне.

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    1

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