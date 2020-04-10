Матрица уже здесь.
17:37. 10 апреля 2020 200 просмотров 2 коммент. Опубликовал: Владимир
Что такое QR-коды для граждан? Является ли введение поголовной цифровизации ограничением свободы? Может ли цифровизация быть справедливой? В чьих интересах действует мэрия Москвы?
Источник: https://youtu.be/1V9HhufGpQc
И Владимир давно в ней.
В своей матрице.
Сбоит, правда, иногда.
Если при недостаточном финансировании экономики, при низком уровне жизни подавляющей части населения власть выделяет триллионы рублей на цифровизацию, это вызывает по крайней мере удивление. Ладно Китай, у них там денег куры не клюют, но в нищей России!.. У нас что, заняться нечем, кроме как всех оцифровать? Подозрительно это.
В Китае есть правящая партия – КПК, заботящаяся о своем народе, и народ ей верит. А у нас кому верить – продажной “Единой России”? В Китае цифруют всех чиновников, чтобы исключить коррупцию. А у нас, по планам, элита цифровизации не подлежит. Вот и подумайте, для кого и для чего это делается, тем более что руководить процессом будут извне.