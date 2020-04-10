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Конференция ОПЕК+. Чего не расскажут СМИ. Борис Марцинкевич

22:04. 10 апреля 2020 122 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Что и почему происходит сейчас на рынке нефти. Чего хотят наиболее заметные члены ОПЕК+. Каков будет наиболее вероятный итог прошедшей 9 апреля конференции. Об этом и многом другом рассказывает в своей авторской программе главный редактор портала “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0KqRFr9Qovk

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