Итоги ОПЕК+
9 апреля страны-экспортеры нефти вернулись к обсуждению прорвалившегося диалога в рамках ОПЕК+, в итоге Россия и Саудовская Аравия снизят-таки добычу на 23% до одинакового уровня — 8,5 млн баррелей в сутки (б/с), ограничения будут действовать до 2022 года. Штаты, сланцевых производителей которых хотела "покарать" РФ мартовским демаршем, в сделке не участвуют, Дональд Трамп ограничится "естественным" уменьшением добычи, что показывает порядок вещей и кто в доме хозяин. Почему же Россия не шла на сокращение в начале марта, требуя и от США аналогичных мер, а теперь резко изменила свое мнение и согласилась на все?
Страны ОПЕК+ сократят добычу примерно на 22%. Затем предлагается уменьшить объем сокращения добычи до 8 млн б/с до конца 2020 года и до 6 млн б/с до апреля 2021 года. Стоит упомянуть, что изначально камнем преткновения было сокращение на 1,5 млн б/с дополнительно к действующей квоте в 1,7 млн. Из которых на Россию приходилось бы 300 тыс. дополнительно к уже имеющимся 300 тыс.
Новые условия не нравятся не только России, например, смиренно принять их внезапно отказалась Мексика (ей предложили снизить добычу от уровня 1,75 млн баррелей в сутки по новому соглашению). Представитель южного соседа США министр энергетики Росио Нале, как описали журналисты, "с гневом покинула конференцию". В мужском клубе, где властвует – а последние события на это указывают со всей красноречивостью – женоненавистник, мечтающий построить стену с Мексикой, Дональд Трамп, помехой этот всплеск негодования не станет. Уже к утру Мексика одумалась, тем более основная нагрузка по снижению добычи все равно ложится на Саудовскую Аравию и Россию. Хотя и здесь все не слишком справедливо – "Коммерсант" пишет, что цифры одинаковы только формально, однако для Москвы это реальное падение добычи, тогда как для Эр-Рияда объемы лишь немногим снизятся к уровню марта.
Между тем, пока рынок отреагировал сдержанно – Brent от 36,3 доллара за баррель опустились только к 32 долларам, рубль подает слабые признаки жизни, эксперты прогнозируют вероятный диапазон 73,7-76,4 рублей за доллар.
Обещать не значит жениться
Что же мешало пойти на сделку раньше? Калачев считает, что политические заявления, что Россия не пойдет на уменьшение объемов нефти, если США тоже не начнут сокращать свою добычу, было изначально бессмысленно, ведь для Штатов нефть не основная статья доходов, и отрасль не является государственной, как у саудитов или полугосударственной, как в России. Если американским нефтяникам навязать сокращение, то придется компенсировать убытки, а правительство США на это никогда бы не пошло (особенно в нынешних условиях). Якобы особенности "другого" рынка понимала и российская сторона, но тогда зачем все это было?
Эксперт Финансового университета Игорь Юшков, напротив, считает, что выполнение соглашения о сокращении объемов добычи нефти возможно только при условии, что все страны, в том числе и США, возьмут на себя обязательства, иначе нереально сократить добычу до 20 млн баррелей в сутки, ведь это практически вся добыча России и Саудовской Аравии.
"Поэтому ничего не останется от нашей добычи в этом случае, так что сокращение возможно при соглашении остальных стран участвовать в договоре, но это еще никто не подтвердил. Сегодняшний результат можно трактовать как предварительные позиции, последнее слово остается за Соединенными Штатами", – сказал Юшков в беседе с Накануне.RU.
Хотя Белый дом не может диктовать условия своим нефтяникам, сколько добывать и насколько сокращать добычу, все же есть некоторые регуляторы, которые могли бы воздействовать на отрасль, так как и самим производителям нефти цена за баррель нужна высокая.
"И техасский регулятор, и Трамп продвигают идею, что США будет косвенно участвовать в соглашении о сокращении добычи, потому что добыча внутри Соединенных Штатов при таких ценах и так сокращается, – говорит Юшков. – То есть они обязательства на себя брать не будут, но вносят вклад тем, что по экономическим причинам у американских компаний добыча падает".
Но обещать не значит жениться, Россия все же так самоотверженно требовала от Дональда Трампа "ответственности", как будто на руках оказались хорошие карты. В итоге же, что казалось завидной смелостью, обернулось непродуманной глупостью? Мы хотели, чтобы США участвовали в сделке, но согласились, чтобы не участвовали, санкции снять с нас в связи с соглашением ОПЕК+ никто не собирается, так как по мнению Трампа "это же разные вещи". При этом саудиты находятся под полным влиянием США при принятии решений по соглашению (как всегда, впрочем). Трамп собирается организовать отдельную встречу США, Канады и Бразилии. Теперь еще и назначает европейских "псов", которые создадут на базе Брюсселя комитет по соблюдению соглашения. Вишенка на торте – Трамп забирает у России и Венесуэлу с самыми большими запасами нефти в мире.
"Он предлагает Саудовской Аравии инвестиции в европейские и американские нефтяные компании (возможно, и на территории Венесуэлы) и выходит на саммит G20 хозяином положения. В принципе он держит Россию за одно место и демонстрирует, кто на самом деле энергетическая сверхдержава (хорошо помнит речь Путина в Мюнхене в 2007 году). Трамп, избирающийся на второй срок, это страшный сон для путинской России…"
Неравный бой на арене ОПЕК России и США и последующее падение цен на нашу нефть стали приквелом к коронавирусной катастрофе, разгоревшейся в мире, и итоги срыва нефтяной сделки, которые и так ничем хорошим не могли обернуться, усугубили глубину кризиса, наступающего в России из-за "президентских каникул".
Но что нам мешает, то нам и поможет, решил Путин, и послал самолет с гуманитарной помощью – Трамп красивый жест оценил и ответил с великодушием короля и хозяина положения, согласился возобновить переговоры. В итоге гора родила мышь – российский демарш закончился полной капитуляцией, печенеги и половцы ликуют.
"Соглашение подписано на условиях саудитов, не сделавших даже символических уступок. Мудрость кремлевских стратегов зашкаливает: отказавшись подписать соглашение по-хорошему, ввязались в противоборство, в результате которого не только признали все требования саудовцев, но еще и понесли колоссальные убытки и практически потеряли западноевропейские рынки", – пишет в своем телеграм-канале российский публицист и социолог Борис Кагарлицкий.
В условиях изменяющегося у нас на глазах мира, становится ясно, что не трубопроводом единым сыта бывает страна, и пусть балансы и платежи будут в относительном порядке, сырьевой державе во время глобального экономического кризиса, вызванного эпидемией, так и придется "терпеть" экономический буллинг от США, затягивать пояса и вспоминать лучшие времена, когда мы были грозой половцев и печенегов.
Источник: https://www.nakanune.ru/articles/115993/
Что же вы автор не удосужились опубликовать статью целиком? Ведь тогда и смысл статьи меняется, а так мнение только одного эксперта и то не самое удачное. Получается, что мысль статьи вырвана из контекста.
наоборот ,Серый, что ему заказали ,что хотел ,то и исполнил-полный проигрыш России .Ничего нового.Но вот в чем нюансы этого соглашения мы не угадаем,потому, как все СМИ в руках Лондона.Единственное, везде звучало ,что нефтехранилищ ни у кого в достаточном обьеме нет,экономика уменьшила потребление нефти,вирус усугубил и без того плачевные дела там.Послушаем экспертов, а не злопыхателей,может кто и угадает.
Ну давай , Джакомбушка . Ссылка на оригинал у тебя есть . Приведи пропущенное в статье , что меняло бы заключительный вывод
— В условиях изменяющегося у нас на глазах мира, становится ясно, что не трубопроводом единым сыта бывает страна, и пусть балансы и платежи будут в относительном порядке, сырьевой державе во время глобального экономического кризиса, вызванного эпидемией, так и придется “терпеть” экономический буллинг от США, затягивать пояса и вспоминать лучшие времена, когда мы были грозой половцев и печенегов.—
Попал ты Печенег будешь скоро половцем ))
Это, в смысле, с печки, на которой нежится, на пол упадёт?
Печень прихватит….
Не железная.
Нега печени заканчивается коликами на полу.
Не все выйдут из карантина.
Вирус зол.
Если лечить его ведром воТки в день.
А что ещё унылому делать, как печень мучить, а по пьяне с печки падать?
…так и придется “терпеть” экономический буллинг от США, затягивать пояса и вспоминать лучшие времена, когда мы были грозой половцев и печенегов….
И это при том, что Россия сама отказалась от сделки для того, чтобы нанести удар по сланцевой промышленности США.
Автор – глуп.
Серый – просто серый)
Штаты замуровали больше 1000 (ТЫСЯЧИ) СКВАЖИН , эта цифра великолепный показатель ,”-это за этот месяц ,что продержалась Россия ,а теперь согласилась.Тем не менее, США нигде не звучат,например ,что они пьют ,как клопы кровопийцы не учтенную и бесплатную нефть Ливии ,Сирии .И с Венесуэлой все темно.
Мари, Россия согласилась, как Вы верно сказали.
Но соглашаются обычно с предложением или условиями.
Про условия тут едва ли можно говорить – мы были готовы к войне в 6 месяцев.
Остается предложение.
Читайте новости.
Замурованные скважины такой-же фейк как ПОБЕДА России.
Или Америки или СА
Есть падение спроса и некие договорённости.
КАКИЕ никто не знает.
Перезагрузка идет с 2007(мюнхен),отстройка США и перегруппировка элит всегда болезненная ,появление новых центров влияния-народ их приложение.И все обьективно-каждые 50-70 лет война списывала сытую жизнь элиты за счет России,СССР и вот тут -облом ,Россия отказалась (мир в котором нет России ее не интересует и не нужен),за счет Игила и опять войнушки -не сработало и осталась последняя заготовка -ВИРУС +десятки биолабораторий вокруг России .Но элиты же всегда группируется и перегруппировываются :
“Однако, все равно сохранялась главная заранее заготовленная дедушками Маккейном и Лугаром биологическая угроза в виде сети биолабораторий по всему миру (в той же Грузии, на Украине и много еще где). Силу этой угрозы достаточно успешно демонстрировали на свиньях (вирус АЧС). Наверное, еще и поэтому «клинтониты» и стоящие за ними банкстеры из рокфеллеровской коалиции чувствовали себя уверенно и вели себя нагло вплоть до избрания Трампа, да и после тоже. Эта неприкрытая, хотя и не озвученная вслух вирусная угроза, нависавшая над конкурентами, не могла не стимулировать постоянные поиски мер противодействия ей. А какая еще может быть мера противодействия реальной вирусной угрозе, кроме виртуальной прививки? Ну и карантина на всякий случай.
Так что самая большая политическая угроза во внутриполитической борьбе в США за рычаги финансового управления выходом из кризиса была именно с этой био-военной стороны. Как и спецоперация с появлением зловещего вируса, вероятнее всего, планировалась «пиратами» – но чуть позже, ближе к выборам в Израиле. Однако, похоже, менялы успели упредить и сорвали сценарий пиратов самым простым и эффективным методом фальстарта, когда медийная истерия по поводу явно не самого опасного вируса практически свела на нет возможность пиратов провести собственную информационную кампанию по поводу любой другой, даже смертельной инфекции.
На фоне нарочито дутых цифр статистики коронавируса любая даже реально смертельная вспышка другого вируса утонула бы в общем алармистском фоне. Плюс всеобщие достаточно жесткие меры карантина, предупреждающие распространение возможных «пиратских» вирусов. Так что и смысла для проведений такой акции у пиратов практически не осталось. Однако до тех пор, пока последние политические клиенты «пиратов» на Ближнем Востоке не сдались на милость победителей, всеобщий карантин и массированная все заглушающая информационная кампания коронавируса должны продолжаться.
Эта вероятная реконструкция мотивов и механизмов политической игры объясняет некоторые довольно странные факты. Например, якобы покупка в Италии и вывоз военными бортами в США партии медицинских масок. Скорее всего, под видом этих упаковок срочно вывозилось оборудование и образцы штаммов с одной из военных баз НАТО. Соответственно, разведывательный рейд российских военных туда же – связан с проверкой и зачисткой эвакуированной базы. Иначе зачем приземляться возле Рима, а не сразу в аэропорту Бергамо? Наверное, чтобы куда-то еще по пути заглянуть?
Более понятным становится и «госпитализация» британского премьера. Борис Джонсон точно является одним из немногих посвященных в игру, и был на связи между Трампом и британскими элитами. Причем даже высшие британские элиты далеко не все и не всё знали. Первоначальное решение не вводить жесткий карантин связано, скорее, именно с не посвященностью остальных министров, не говоря уже о прочих элитах, в степени рисков. Там наверняка в курсе реальной опасности коронавируса, поэтому останавливать экономику и поток доходов точно не хотели. Вот и приходится Джонсону с ближайшим помощником – министром кабинета Гоувом – самим изображать жертв вируса и нагнетать обстановку. Кроме того, кому как не им знать, что под шум виртуального коронавируса легче всего убирать политических конкурентов, как в том же Иране. Так что лучше всего предохраниться в период самых сложных переговоров в полностью изолированной палате.”
П.С. а Бате приходится угадывать кого выбрать.
Интересно.