Итоги ОПЕК+

9 апреля страны-экспортеры нефти вернулись к обсуждению прорвалившегося диалога в рамках ОПЕК+, в итоге Россия и Саудовская Аравия снизят-таки добычу на 23% до одинакового уровня — 8,5 млн баррелей в сутки (б/с), ограничения будут действовать до 2022 года. Штаты, сланцевых производителей которых хотела "покарать" РФ мартовским демаршем, в сделке не участвуют, Дональд Трамп ограничится "естественным" уменьшением добычи, что показывает порядок вещей и кто в доме хозяин. Почему же Россия не шла на сокращение в начале марта, требуя и от США аналогичных мер, а теперь резко изменила свое мнение и согласилась на все?

Страны ОПЕК+ сократят добычу примерно на 22%. Затем предлагается уменьшить объем сокращения добычи до 8 млн б/с до конца 2020 года и до 6 млн б/с до апреля 2021 года. Стоит упомянуть, что изначально камнем преткновения было сокращение на 1,5 млн б/с дополнительно к действующей квоте в 1,7 млн. Из которых на Россию приходилось бы 300 тыс. дополнительно к уже имеющимся 300 тыс.

Новые условия не нравятся не только России, например, смиренно принять их внезапно отказалась Мексика (ей предложили снизить добычу от уровня 1,75 млн баррелей в сутки по новому соглашению). Представитель южного соседа США министр энергетики Росио Нале, как описали журналисты, "с гневом покинула конференцию". В мужском клубе, где властвует – а последние события на это указывают со всей красноречивостью – женоненавистник, мечтающий построить стену с Мексикой, Дональд Трамп, помехой этот всплеск негодования не станет. Уже к утру Мексика одумалась, тем более основная нагрузка по снижению добычи все равно ложится на Саудовскую Аравию и Россию. Хотя и здесь все не слишком справедливо – "Коммерсант" пишет, что цифры одинаковы только формально, однако для Москвы это реальное падение добычи, тогда как для Эр-Рияда объемы лишь немногим снизятся к уровню марта.

Между тем, пока рынок отреагировал сдержанно – Brent от 36,3 доллара за баррель опустились только к 32 долларам, рубль подает слабые признаки жизни, эксперты прогнозируют вероятный диапазон 73,7-76,4 рублей за доллар.

Обещать не значит жениться

Что же мешало пойти на сделку раньше? Калачев считает, что политические заявления, что Россия не пойдет на уменьшение объемов нефти, если США тоже не начнут сокращать свою добычу, было изначально бессмысленно, ведь для Штатов нефть не основная статья доходов, и отрасль не является государственной, как у саудитов или полугосударственной, как в России. Если американским нефтяникам навязать сокращение, то придется компенсировать убытки, а правительство США на это никогда бы не пошло (особенно в нынешних условиях). Якобы особенности "другого" рынка понимала и российская сторона, но тогда зачем все это было?

Эксперт Финансового университета Игорь Юшков, напротив, считает, что выполнение соглашения о сокращении объемов добычи нефти возможно только при условии, что все страны, в том числе и США, возьмут на себя обязательства, иначе нереально сократить добычу до 20 млн баррелей в сутки, ведь это практически вся добыча России и Саудовской Аравии.

"Поэтому ничего не останется от нашей добычи в этом случае, так что сокращение возможно при соглашении остальных стран участвовать в договоре, но это еще никто не подтвердил. Сегодняшний результат можно трактовать как предварительные позиции, последнее слово остается за Соединенными Штатами", – сказал Юшков в беседе с Накануне.RU.

Хотя Белый дом не может диктовать условия своим нефтяникам, сколько добывать и насколько сокращать добычу, все же есть некоторые регуляторы, которые могли бы воздействовать на отрасль, так как и самим производителям нефти цена за баррель нужна высокая.

"И техасский регулятор, и Трамп продвигают идею, что США будет косвенно участвовать в соглашении о сокращении добычи, потому что добыча внутри Соединенных Штатов при таких ценах и так сокращается, – говорит Юшков. – То есть они обязательства на себя брать не будут, но вносят вклад тем, что по экономическим причинам у американских компаний добыча падает".

Но обещать не значит жениться, Россия все же так самоотверженно требовала от Дональда Трампа "ответственности", как будто на руках оказались хорошие карты. В итоге же, что казалось завидной смелостью, обернулось непродуманной глупостью? Мы хотели, чтобы США участвовали в сделке, но согласились, чтобы не участвовали, санкции снять с нас в связи с соглашением ОПЕК+ никто не собирается, так как по мнению Трампа "это же разные вещи". При этом саудиты находятся под полным влиянием США при принятии решений по соглашению (как всегда, впрочем). Трамп собирается организовать отдельную встречу США, Канады и Бразилии. Теперь еще и назначает европейских "псов", которые создадут на базе Брюсселя комитет по соблюдению соглашения. Вишенка на торте – Трамп забирает у России и Венесуэлу с самыми большими запасами нефти в мире.

"Он предлагает Саудовской Аравии инвестиции в европейские и американские нефтяные компании (возможно, и на территории Венесуэлы) и выходит на саммит G20 хозяином положения. В принципе он держит Россию за одно место и демонстрирует, кто на самом деле энергетическая сверхдержава (хорошо помнит речь Путина в Мюнхене в 2007 году). Трамп, избирающийся на второй срок, это страшный сон для путинской России…"

Неравный бой на арене ОПЕК России и США и последующее падение цен на нашу нефть стали приквелом к коронавирусной катастрофе, разгоревшейся в мире, и итоги срыва нефтяной сделки, которые и так ничем хорошим не могли обернуться, усугубили глубину кризиса, наступающего в России из-за "президентских каникул".

Но что нам мешает, то нам и поможет, решил Путин, и послал самолет с гуманитарной помощью – Трамп красивый жест оценил и ответил с великодушием короля и хозяина положения, согласился возобновить переговоры. В итоге гора родила мышь – российский демарш закончился полной капитуляцией, печенеги и половцы ликуют.

"Соглашение подписано на условиях саудитов, не сделавших даже символических уступок. Мудрость кремлевских стратегов зашкаливает: отказавшись подписать соглашение по-хорошему, ввязались в противоборство, в результате которого не только признали все требования саудовцев, но еще и понесли колоссальные убытки и практически потеряли западноевропейские рынки", – пишет в своем телеграм-канале российский публицист и социолог Борис Кагарлицкий.

В условиях изменяющегося у нас на глазах мира, становится ясно, что не трубопроводом единым сыта бывает страна, и пусть балансы и платежи будут в относительном порядке, сырьевой державе во время глобального экономического кризиса, вызванного эпидемией, так и придется "терпеть" экономический буллинг от США, затягивать пояса и вспоминать лучшие времена, когда мы были грозой половцев и печенегов.

Источник: https://www.nakanune.ru/articles/115993/