Горение паров воды.
16:26. 10 апреля 2020 258 просмотров 24 коммент. Опубликовал: BlackCat
Источник: https://youtu.be/r9WZ9Psep6U
Источник: https://youtu.be/r9WZ9Psep6U
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Март
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
Не справедливо ли вообще, что лишь то, что само по себе прозрачно, позволяет увидеть нечто большее, чем оно само? Лишь в той степени, в какой я сам отступаю на задний план, предаю забвению моё собственное существование, я приобретаю возможность увидеть нечто большее, чем я сам.
А лисички
Взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли.
…
Автор: К. И. Чуковский
Корнейчук его фамилиё.)
Ну и для чего этот лохотрон?
ХЯС дома.
Дело в частоте.
Волшебная палочка лучше.
Или скатерть самобранка.
Ну или Хотабыч
Да, почти халява.
АИЭ дома.
Теплообменник повестить осталось.
Согласен.
Вы не перестаёте удивлять.
Деме́нция лат. dementia
Упаси меня господи от такого
Сайт ЯП повлиял.)
У Вас забавная пародия на мышление некоторых темных евреев.
Но разница между Вами и ними в том, что Вы верите в то, что они выставляют за свою суть.
И Вы всегда в “хвосте” у них.
Примерно как суть фразы “полезный идиот”.
Без обид.
Чтобы заставить гореть воду ее нужно просто разделить на кислород и водород, это элементарно катализатор там по памяти вроде платиновая сетка. Только один нюанс уж очень много энергии для этого требуется, гораздо больше чем выходит из этого. Тому кто научится разлагать воду на кислород и водород с минимальными затратами энергии, Нобелевская премия обеспечена.
Чем бы дитя не тешилось.. Кипятильник не видело.
А мне кажется, там лампочка горела.
). Айва , это подсветка.)
Всё равно, не увидела горения воды. Хоть и подсвечивали. Экая жалость!
А вообще-то, ужасно вредная установка – возьмёт огонь, да и перекинется на реки и моря – вся вода и сгорит. А вода – основа жизни. Как жить будем, граждане? Автора установки срочно запретить! Во избежание!
Там, выше, коммент про лисичек.)
А лисам надо давно уже запретить пользоваться спичками! На законодательном уровне.
Жора, поменяйте аву, предыдущая мне гораздо больше нравилась.
Между электродами происходит разряд, создающий плазму, и катализирующий распад паров H2О.
Оттуда и свечение.
Нагрева нет, так как немалая часть энергии уходит на дестабилизацию молекулы воды.
Свет исходит от самой реакции распада, а не от термического нагрева электродов.
Это установка холодного ядерного синтеза.
Вода не сгорит)
И на какие составные части распадается, по-Вашему, молекула воды?
А что синтезирует “установка холодного ядерного синтеза”?
Ну синтез чего?
Холодные ядра – по названию понятно.
“Грех с орех, ядро с ведро” – глас народа.
Не лампочка а светодиод. Подобное устройство стояло а старых советских кинопроекторах, два угольных электрода все устройство. Может помните когда при показе экран шел разводами, это киномеханик немного проворонивал и пленка сгорала.
Кричали тогда, кажется, “Сапожник!”
Точно такое было “сапожник напортачил”, а виною такой оплошности была просто старая пленка, вроде третья категория была самой последней, там склеек было умотаться, а перерывы в демонстрации были связаны с работой по склеиванию пленки. Я в то время часто смотрел фильмы из будки киномеханика.