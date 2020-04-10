Д/ф «Кёнигсберг. Падение крепости»

Калининград еще сравнительно недавно называли Кёнигсбергом. За 765 лет его жизнь менялась многократно. Но главной переломной точкой стал 1945-й. А точнее – 9 апреля. День, когда город королей, ни разу не сдававшийся никому за всю свою историю, пал.



Как советские войска заставили сдаться самую мощную крепость Третьего Рейха? Зачем немцы уничтожали своих раненых? Чем поплатился за капитуляцию комендант города Отто Ляш? Для чего британская авиация бомбила жилые кварталы Кёнигсберга? Была ли на острове Канта тайная лаборатория нацистов? И почему форты до сих пор забирают жизни людей?



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=q9MD_w0HisE