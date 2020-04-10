Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Д/ф «Кёнигсберг. Падение крепости»

20:54. 10 апреля 2020 65 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Калининград еще сравнительно недавно называли Кёнигсбергом. За 765 лет его жизнь менялась многократно. Но главной переломной точкой стал 1945-й. А точнее – 9 апреля. День, когда город королей, ни разу не сдававшийся никому за всю свою историю, пал.

Как советские войска заставили сдаться самую мощную крепость Третьего Рейха? Зачем немцы уничтожали своих раненых? Чем поплатился за капитуляцию комендант города Отто Ляш? Для чего британская авиация бомбила жилые кварталы Кёнигсберга? Была ли на острове Канта тайная лаборатория нацистов? И почему форты до сих пор забирают жизни людей?

Уникальные документы, съемки подземелий древнего города, интервью с историками и главными героями тех событий – ветеранами, которые штурмовали Кёнигсберг

Подробности на https://tvzvezda.ru

#История #Калининград #Кёнигсберг

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=q9MD_w0HisE

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Калининград ретро 2
... умрёт.Кафедральный собор. Кафедральный собор Кёнигсберга (нем. Kеnigsberger Dom — «... 1970-х годах разобрали окончательно.Кёнигсберг. Академия искусства. Сейчас - ...выборов в Верховный Совет СССР.«Падение Берлина» — советский двухсерийный художественный...
Его любил и уважал Сталин
..."Синусоида маршала Голованова Взлет и падение сталинского любимца Текст: Семен Экштут... военные объекты врага в Будапеште, Кёнигсберге, Штеттине, Данциге, Бухаресте, Плоешти… ...воздушный корабль на бомбардировку Берлина, Кёнигсберга, Данцига и Плоешти, с ...
Кому достались последние секреты Третьего Рейха?
... фабриках-подземельях близ Маутхаузена. В Кёнигсберге пытались строить зенитные лазеры и...-то Гитлер за месяц до падения Берлина и не переставал надеяться...
Новости Украины и Новороссии 23 июля 2016
... принято ещё 24 апреля.После падения Славянска казавшееся надуманным (невозможным) мнение... (отца моей бывшей жены), бравшего Кёнигсберг, очень серьёзный аванс, который тяготил...
Вторая мировая война и хозяева Запада.
... земли, брали Варшаву, Будапешт, Вену, Кёнигсберг, Берлин и Прагу. Стоит отметить... мировую войну (Третья мировая завершилась падением СССР). Снова десятки стран и...
Разделы Польши в XVIII веке — была ли Россия их инициатором?
... архивов Польши) отмечал:«Разделы и падение Польши явились трагическим опровержением одного... причинам.Часть прусских земель с Кёнигсбергом, сформировавшаяся на основе владений Тевтонского...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)