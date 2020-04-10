Братская могила на острове Харт
02:10. 10 апреля 2020 226 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Братская могила для жертв коронавируса в Нью-Йорке.
Хоронят на острове Харт.
Кадры из игры Division, где трупы также хоронили в подобных рвах в пакетах.
И тоже в Нью-Йорке.
И тоже от вируса вызывавшего поражение дыхательной системы и передававшегося через касания.
Эпидемия там началась в декабре.
Такое вот совпадение.
Общее число заболевших уже почти 500 000. Около 16 000 умерли.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5779870.html