Bloomberg (США): на фоне растущего давления Путин планирует потратить на стимулирование экономики 14 миллиардов долларов.
Издание Bloomberg сообщает со ссылкой на анонимные источники, что российское правительство собирается потратить на стимулирование экономики в связи с коронавирусным кризисом еще триллион рублей. Средства эти предполагается не изымать из резервного фонда, а получить за счет внутренних заимствований.
Часть средств = пойдет на субсидирование заработной платы. Эти расходы будут финансироваться за счет увеличения заимствований на местном рынке.
Правительство российского президента Владимира Путина планирует значительно увеличить меры стимулирования для поддержки экономики, которая стала крениться в сторону рецессии.
Российское правительство намерено потратить дополнительно 1 триллион рублей (13,5 миллиарда долларов). Эти данные были получены от двух знакомых с ситуацией людей, которые попросили не называть их имена, поскольку дискуссия еще продолжается. По имеющимся данным, часть этих денег пойдет на субсидирование заработной платы тем людям, которые в настоящее время не выходят на работу из-за введенных мер самоизоляции для борьбы с коронавирусом.
По мнению одного из источников, средства для стимулирования будут получены за счет увеличения заимствований, а не будут взяты из специального российского фонда, в котором на черный день накоплено 165 миллиардов долларов. Возвращение правительства на рынок рублевых бондов после продолжавшейся пять недель паузы, столкнулось со слабым спросом.
Официальный представитель российского правительства не ответил на просьбу о комментарии.
Этот план является пока наиболее явным свидетельством того, что Путин хочет присоединиться к другим мировым лидерам и увеличить расходы для того, чтобы экономика не скатилась в глубокую рецессию. Озабоченность по поводу того, что цены на нефть могут оставаться на низком уровне после почти 50-процентного падения в этом году, заставляют Кремль проявлять осторожность относительно расходования накопленных в фондах средств, несмотря на растущее давление со стороны бизнеса и экономистов.
Российские компании уже в течение нескольких недель оказывают лоббистское давление на правительство, пытаясь добиться увеличения мер поддержки, среди которых пока нет прямой раздачи финансовых средств. Лоббистские группировки предупреждают о том, что недостаточный объем стимулов может привести к массовой безработице, банкротству и глубокому экономическому спаду.
Предыдущий план по расходам составлял всего 2% от внутреннего валового продукта, хотя официальные лица и экономисты призывали к тому, чтобы увеличить расходы до 10% ВВП.
Согласно оценке Центрального банка, решение правительства о том, чтобы большинство россиян работали из дома в течение всего апреля, может снизить показатели роста экономики до 1,5% — 2%, тогда как бюджет будет пересмотрен и подготовлен к цене на нефть в 20 долларов за баррель.
В работе над этой статьей принял участие Андрей Бирюков (Andrey Biryukov).
Ого.
Аж 14 миллардов на ВСЮ эконономику за ВСЁ время.
Столько Америка потратит В ДЕНЬ на один город Ною-Йорк
Езжайте в Нью-Йорк.
И наслаждайтесь 14 миллиардами в день.
Ух ты.
Ты планируешь насладиться миллирдами потраченными Путиным?
Это уже деменция помноженная на делирий ))
Я планирую сделать все, чтобы мои внуки видели Москву такой:
https://img5.goodfon.ru/original/2000×1125/8/a4/evgeny-kazantsev-by-evgeny-kazantsev-moscow-city-legacy-mode.jpg
Видя парады на Красной Площади подобными:
https://cdn.fishki.net/upload/post/2017/06/03/2306193/efc98da83282d242052299d51e544d19.png
Задача далеко идущая, но все начинается с основ.
Основа №1 – изменить осознание людей в России.
ЯП – отличный “полигон” для отработки как негативных проявлений социума, эмоционально-мотивированных элементов, так и позитивных проявлений социально-ориентированных проявлений.
Отличный контраст и натурное воспроизведение потенциала возможностей того, что я доношу людям.
И подобные Вам – это рудимент прошлого, естественным образом ставшего оным.
“Вначале был логос”.
Сегодня пятница и у тебя по плану ПОДВИГ.
Не смею мешать ))
Он “в планах” был с самого начала.
Информация логичная – что “вирус”, как бы Я не сопротивлялось – чем чаще человек отвергает логический смысл в ней – тем активнее Подсознание давит на Сознание, заставляя возвращаться к вопросу вновь и вновь.
Этот внутренний диалог не остановить, как не “закрашивай” его своими “додумками”.
Как невозможно забыть то, что “не удобно”, но было когда то как факт.
Я отслеживаю реакцию, и вижу в натужном вычурном противопоставлении смыслу написанного мной факт достижения цели.
Любой, кто отвечает мне – воспринимает информацию от меня.
И совсем неважно, соглашается ли он с ней, или же опровергает её.
Реакция есть, и именно она толкает писать ответ.
“…российское правительство собирается потратить на стимулирование экономики в связи с коронавирусным кризисом еще триллион рублей. Средства эти предполагается не изымать из резервного фонда, а получить за счет внутренних заимствований.” – это значит, что ЦБ РФ, который РФ не принадлежит, но подчиняется жыдосаксам, сказал: “Х..й вам, а не резервный фонд, всё равно он давно уже в пиндосии и тамошние жыды его уже прожрали! Пиндосы с вами в состоянии войны, а мы пиндусявые холуи и денег вам не дадим, патамушта вы захотели в 1991 году, чтобы пиндосы вами командовали, вот и получайте, дебилы вы этакие, пока не сдохнете”!