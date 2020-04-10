Англичанка снова гадит. На этот раз в Италии

Перед этим газета напечатала статью, где со ссылкой на анонимных информаторов утверждалось, что помощь российских военных медиков, прибывших в Италию по согласованию с её правительством, считают в этой стране… «на 80% бесполезной».

Глава Ломбардии Аттилио Фонтана



Между тем российских медиков итальянцы встречали аплодисментами; в городах Ломбардии некоторые жители на улицах, по которым проезжала колонна с российской помощью, включали гимн России.



Аттилио Фонтана, президент Ломбардии, выразил позицию властей этой административной области на севере Италии: «Я говорю «спасибо» России за направленных врачей и другой персонал. Всегда есть кто-то – шакалы, которые спекулируют на эти темы».



А городские власти Бергамо, где работали российские специалисты, подтвердили, что именно у них нашлись знания, опыт и оборудование для дезинфекции инфраструктуры в очаге эпидемии.

Генерал Игорь Конашенков



Так что сказал генерал Конашенков и на что обиделась La Stampa?



«Прикрываясь идеалами свободы слова и плюрализма мнений, – заявил российский генерал, – в своих статьях «Стампа» манипулирует русофобскими фейками худшего образца времен холодной войны, цитируя так называемые мнения анонимных «высокопоставленных источников».



При этом «Стампа» не гнушается ссылаться на выдумки собственных авторов, следуя руководствам учебников по антисоветской пропаганде, которые, по всей видимости, еще окончательно не сгнили…



Что же касается настоящих заказчиков русофобской медиакампании «Стампы», которые нам известны, мы рекомендуем запомнить древнюю мудрость: Qui fodit foveam, incidet in eam (Не рой другому яму, сам в нее попадешь). Или, если говорить еще точнее, фальшивая монетка всегда вернется».

Подпитывалась La Stampa сведениями из британского издания The Telegraph, которое отыскало отставного полковника-англичанина, заявившего: «Было бы наивно думать, что они [русские] не собирают разведданные. Для них это – открытая цель». «Российская военная миссия, которая находится в Италии предположительно для помощи в борьбе с кризисом коронавируса, будет тайно собирать жизненно важные разведданные», – прокомментировала британского отставника The Telegraph.

Домыслы британского отставника, распространённые La Stampa, немедленно подхватили на Украине. Агентство УНИАН пересказало британские выдумки, а украинское издание «Обозреватель» сообщило, будто в Италии взбунтовались против российской помощи: «Граждане создали петицию с вопросами для президента и правительства страны с требованием рассказать о реальных целях российских военных медиков, которые якобы прилетели бороться с коронавирусом».

Немедленно выяснилось, что пресловутые «граждане Италии» на самом деле – украинские заробитчане, приехавшие мести итальянские улицы и чистить итальянские туалеты. И петиция, которую их попросили составить, состоит из домыслов и сплетен.

А ответ на вопрос, почему распространением нечистоплотных вымыслов о российских медиках в Италии занялась La Stampa, довольно прост. Исторический владелец этого издания – ФИАТ, но сейчас 100% акций La Stampa принадлежит американскому автомобильному концерну Chrysler.



Председатель совета директоров ФИАТ Джон Элканн родом из Нью-Йорка, а исполнительный директор Майкл Мэнли – уроженец графства Кент в Англии.



Ещё в 2014 году англо-американский капитал отстранил итальянцев от управления их самой известной автомобильной компанией, взяв под контроль и La Stampa.



За провокационным выпадом итальянской газеты против российских врачей стоят её владельцы англосаксы.

Всемирно известный итальянский музыкант Фабио Мастранджело, работающий сейчас в Петербурге, прислал в редакцию La Stampa письмо протеста: «Это, честно говоря, не соответствует принципам корректной журналистики».

А члены культурной ассоциации имени Льва Толстого из городка Мулаццано в Ломбардии предложили установить в знак благодарности памятник российским военным специалистам.



«В условиях нынешней чрезвычайной ситуации, – заявил координатор этой организации Марко Баратто, – мы хотим поблагодарить военных России, которые ведут борьбу с невидимым и опасным врагом, мы хотим сказать им спасибо.



Когда же победа над коронавирусом будет одержана, важно будет помнить о тех, кто ее обеспечил, в том числе и о российских военных и медиках, которые пришли к нам на помощь.



Мы считаем, что именно здесь, в области Ломбардия, где ваши специалисты помогают пожилым людям… должен быть установлен монумент в честь этих мужественных людей».

Как считает Марко Баратто, «нужен самый настоящий памятник российским военным, который надо установить в городе Бергамо».