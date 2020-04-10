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Американские СМИ: Трамп решился на национализацию доллара и давление на корпорации

Все началось с того, что в начале марта Трамп сказал СМИ, что будет рецессия, и начал готовиться к национализации ФРС и национализации ряда корпораций. Об этом пишет портал «Аврора» со ссылкой

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Само собой, данное СМИ является протрамповским и рассказывают о планах американского лидера в преддверии выборов, а потом сказанное стоит делить на три, но ситуация в США и правда подходит к точке невозврата.



В интервью Bloomberg президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард допустил сокращение ВВП на 50% и взлет безработицы до 30% — уровня, которого не было даже во времена Великой депрессии.



Тогда за четыре года экономика потеряла 25% ВВП, и каждый четвертый трудоспособный американец

О том же говорят и в самом Белом Доме. Если все просидят дома шесть месяцев, ситуация «будет похожа на Великую депрессию», заявил в интервью CNN бывший главный экономист Белого дома Кевин Хассетт, который возвращается в администрацию Дональда Трампа в качестве советника.

Более того, с приходом пандемии в свой выборный год Трамп столкнулся с таким знакомым нам саботажем от олигархов. Внезапно главной проблемой США стало отсутствие возможности производить собственное медицинское оборудование, в первую очередь — аппараты искусственной вентиляции легких.



Трамп потребовал от компаний General Motors и Ford возобновить работу «закрытых по глупости» заводов и начать производство аппаратов ИВЛ немедленно, а не в июне.

— написал американский

«Тупо заброшенными» стали «оптимизированные» заводы, в которых корпорации не видели нужды, отмывая деньги — и немалые — на закупке дешевых китайских комплектующих, о чем только что не отрыто в Конгрессе заявил Кевин Маккарти.

— заявил он.

Ранее Трамп написал, что General Motors обещала предоставить для больных коронавирусом 40 тыс. аппаратов ИВЛ «очень быстро» — в апреле. Однако после того, как выяснилось, что завод по их производству был закрыт, в компании заявили, что смогут сделать только 6 тыс. и в конце июня.



К тому же просят за это «самую высокую цену», что, само собой, подразумевало, что аппараты получат только избранные клиники с «приличными людьми». Совершенно не трудно догадаться, что последует дальше, если в разгар эпидемии в больницах не будет оборудования: можно посмотреть на Италию и Испанию.

При этом ФРС печатает рекордные 4 трлн долларов. Для понимания, государственный бюджет США составляет примерно 3,422 трлн долларов, и если Трамп просто даст разбазарить эти деньги, то прогноз ФРС станет резко оптимистичным и лопнет уже не пузырь, а вся экономика Штатов, потянув за собой в яму остальной мир. И нас в том числе.



А потому либо Трамп, как и пишут американские патриоты, устанавливает контроль над ФРС и выкупает дешевые акции и долги, по факту проводя национализацию, либо потом окажется, что там миллиард банки потеряли, там корпорации отмыли и «оптимизировали», а страна даже не в районе седалищного нерва, а близка к нашему 1991 году.



И вместо победы на выборах на него просто свалят все грехи. Правда, есть большая вероятность того, что «хозяева мира» просто не дадут Трампу осуществить намерения. За последние 100 лет лишь один президент США пытался прекратить быть марионеткой глобальных банкиров-сатанистов из ФРС (эта частная лавка получила право эмиссии доллара в 1914 году, по решению тогдашнего президента — агента банкиров Вудро Вильсона, и с тех пор полностью подмяла себя сначала экономику США, а затем и мира) — Джон Кеннеди. Кеннеди тут же убили, а напечатанные по его приказу казначейством двухдолларовые банкноты остались лишь в коллекциях бонистов и филателистов.

Нам же стоит продолжать смотреть и учиться на ошибках других, дабы потом не пришлось все это делать в авральном режиме, пока еще есть время. Потом его уже может и не быть.

РИА Катюша



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В общем, фиксируем, что в этом месяце Россия вытаскивает главный банк страны, Сбербанк, из-под почти прямого управления ФРС в лице ЦБ РФ. А Трамп теперь стал в открытую озвучивать будущую операцию: национализацию ФРС. Вместе с некоторыми важнейшими для США корпорациями. Налицо, кстати, определённая синхронизация действий между Трампом и Путиным в этом вопросе, вы не находите?Коронавирус может стать могильщиком всей системы западной либеральной экономики, основанной на Бреттон-Вудских соглашениях. Как сообщают протрамповские ресурсы, Трамп чуть ли не вознамерился повторить подвиг Джона Кеннеди (единственный американский президент, пытавшийся вернуть государству США право эмиссии доллара, которое с 1914 года и до сих пор отдано глобальным сатанистам из частной лавочки ФРС; как закончилась эта попытка для Кеннеди, всем известно).А также начать национализацию экономики и заставить корпорации работать на людей.В частности, Трамп уже поставил ультиматум General Motors и Ford возобновить работу «закрытых по глупости» заводов и начать производство аппаратов ИВЛ немедленно, а не в июне.Впрочем, все это может оказаться просто предвыборными танцами, но уже сам факт того, что американские СМИ заговорили о возможности национализации ФРС, весьма показателен.