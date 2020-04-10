Американские СМИ: Трамп решился на национализацию доллара и давление на корпорации
08:24. 10 апреля 2020 424 просмотра 5 коммент. Опубликовал: feedmatic
Еще перед первой встречей Путина с Трампом почти три года назад мы выдвинули предположение, что основной темой переговоров будет… судьба ФРС.
Для такой эпохальной операции, как национализация ФРС требуется подсобрать значительные ресурсы самого разного характера. А в первую очередь – сильно ослабить американскую наднациональную паразитическую элиту, иконой которой сегодня является миссис Клинтон.
Какие только возражения ни встретились в комментариях под тем предположением! Кто-то даже лыжи упомянул…
Понятно, что вопрос этот стратегический, и не следовало на следующей же неделе после встречи ожидать каких-либо резких движений со стороны американского президента.
Для такой эпохальной операции, как национализация ФРС требуется подсобрать значительные ресурсы самого разного характера. А в первую очередь – сильно ослабить американскую наднациональную паразитическую элиту, иконой которой сегодня является миссис Клинтон.
Какие только возражения ни встретились в комментариях под тем предположением! Кто-то даже лыжи упомянул…
В общем, фиксируем, что в этом месяце Россия вытаскивает главный банк страны, Сбербанк, из-под почти прямого управления ФРС в лице ЦБ РФ. А Трамп теперь стал в открытую озвучивать будущую операцию: национализацию ФРС. Вместе с некоторыми важнейшими для США корпорациями. Налицо, кстати, определённая синхронизация действий между Трампом и Путиным в этом вопросе, вы не находите?
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Американские СМИ: Трамп решился на национализацию доллара и давление на корпорации
Коронавирус может стать могильщиком всей системы западной либеральной экономики, основанной на Бреттон-Вудских соглашениях. Как сообщают протрамповские ресурсы, Трамп чуть ли не вознамерился повторить подвиг Джона Кеннеди (единственный американский президент, пытавшийся вернуть государству США право эмиссии доллара, которое с 1914 года и до сих пор отдано глобальным сатанистам из частной лавочки ФРС; как закончилась эта попытка для Кеннеди, всем известно).
А также начать национализацию экономики и заставить корпорации работать на людей.
В частности, Трамп уже поставил ультиматум General Motors и Ford возобновить работу «закрытых по глупости» заводов и начать производство аппаратов ИВЛ немедленно, а не в июне.
Впрочем, все это может оказаться просто предвыборными танцами, но уже сам факт того, что американские СМИ заговорили о возможности национализации ФРС, весьма показателен.
Все началось с того, что в начале марта Трамп сказал СМИ, что будет рецессия, и начал готовиться к национализации ФРС и национализации ряда корпораций. Об этом пишет портал «Аврора» со ссылкой на американские СМИ.
«Он знал, что нужно ликвидировать пузыри. Он знал, что пузыри создаются Центробанками. Он решил начать контролировать всю систему. Трамп решил, что сейчас самое время это делать. Коронавирусная инфекция ускорила все события. Трамп понимает, что печатание денег имеет свои временные рамки, за пределами которых стимуляция экономики новыми деньгами перестает работать.
Федрезерв будет финансировать специально созданные компании (SPV — special purpose vehicles). Казначейство внесет деньги в акционерный капитал этих компаний. Федрезерв нанял компанию BlackRock для скупки ценных бумаг. Федрезерв будет давать деньги Казначейству. Казначейство будет скупать бумаги через BlackRock.
Это означает, что Федрезерв и Казначейство будут объединяться. По результату этих операций можно сказать, что большая часть рынка будет национализирована. И Трамп еще и захватит центральный банк. И никто не может его остановить. Сейчас идет первая фаза объединения Федрезерва и Казначейства. (Как только это произойдет) Остальные страны начнут атаковать свои центральные банки.
Следующим шагом будет возобновление контроля над национальной валютой. Вся система будет реструктуризирована. Поменяется всё! И это все происходит на наших глазах.
Деньги не будут девальвироваться. Инфляции не будет. Мы не будем жить в кредит. Все поменяется. Мы забираем власть у людей, контролирующих Федрезерв. Мнучин только что обанкротил Федрезерв. Ликвидность на рынке контролируется Мнучиным и Казначейством. Заявки на кредиты от всех 186 стран теперь контролируются нами. Отныне кредитные свопы контролируются Мнучиным, а не Ротшильдами»,
— сообщает американский патриотический портал.
Само собой, данное СМИ является протрамповским и рассказывают о планах американского лидера в преддверии выборов, а потом сказанное стоит делить на три, но ситуация в США и правда подходит к точке невозврата.
В интервью Bloomberg президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард допустил сокращение ВВП на 50% и взлет безработицы до 30% — уровня, которого не было даже во времена Великой депрессии.
Тогда за четыре года экономика потеряла 25% ВВП, и каждый четвертый трудоспособный американец остался без заработка. О том же говорят и в самом Белом Доме. Если все просидят дома шесть месяцев, ситуация «будет похожа на Великую депрессию», заявил в интервью CNN бывший главный экономист Белого дома Кевин Хассетт, который возвращается в администрацию Дональда Трампа в качестве советника.
Более того, с приходом пандемии в свой выборный год Трамп столкнулся с таким знакомым нам саботажем от олигархов. Внезапно главной проблемой США стало отсутствие возможности производить собственное медицинское оборудование, в первую очередь — аппараты искусственной вентиляции легких.
Трамп потребовал от компаний General Motors и Ford возобновить работу «закрытых по глупости» заводов и начать производство аппаратов ИВЛ немедленно, а не в июне.
«General Motors должна немедленно открыть свой тупо заброшенный завод Lordstown в Огайо или какой-то другой завод и начать делать вентиляторы (лёгких), сейчас же! Ford, делай вентиляторы, немедленно!» — написал американский лидер у себя в Twitter.
«Тупо заброшенными» стали «оптимизированные» заводы, в которых корпорации не видели нужды, отмывая деньги — и немалые — на закупке дешевых китайских комплектующих, о чем только что не отрыто в Конгрессе заявил Кевин Маккарти.
«Надо посмотреть на цепочку поставок. Китай контролирует наши поставки медоборудования и критически важных полезных ископаемых», — заявил он.
Ранее Трамп написал, что General Motors обещала предоставить для больных коронавирусом 40 тыс. аппаратов ИВЛ «очень быстро» — в апреле. Однако после того, как выяснилось, что завод по их производству был закрыт, в компании заявили, что смогут сделать только 6 тыс. и в конце июня.
К тому же просят за это «самую высокую цену», что, само собой, подразумевало, что аппараты получат только избранные клиники с «приличными людьми». Совершенно не трудно догадаться, что последует дальше, если в разгар эпидемии в больницах не будет оборудования: можно посмотреть на Италию и Испанию.
При этом ФРС печатает рекордные 4 трлн долларов. Для понимания, государственный бюджет США составляет примерно 3,422 трлн долларов, и если Трамп просто даст разбазарить эти деньги, то прогноз ФРС станет резко оптимистичным и лопнет уже не пузырь, а вся экономика Штатов, потянув за собой в яму остальной мир. И нас в том числе.
А потому либо Трамп, как и пишут американские патриоты, устанавливает контроль над ФРС и выкупает дешевые акции и долги, по факту проводя национализацию, либо потом окажется, что там миллиард банки потеряли, там корпорации отмыли и «оптимизировали», а страна даже не в районе седалищного нерва, а близка к нашему 1991 году.
И вместо победы на выборах на него просто свалят все грехи. Правда, есть большая вероятность того, что «хозяева мира» просто не дадут Трампу осуществить намерения. За последние 100 лет лишь один президент США пытался прекратить быть марионеткой глобальных банкиров-сатанистов из ФРС (эта частная лавка получила право эмиссии доллара в 1914 году, по решению тогдашнего президента — агента банкиров Вудро Вильсона, и с тех пор полностью подмяла себя сначала экономику США, а затем и мира) — Джон Кеннеди. Кеннеди тут же убили, а напечатанные по его приказу казначейством двухдолларовые банкноты остались лишь в коллекциях бонистов и филателистов.
Нам же стоит продолжать смотреть и учиться на ошибках других, дабы потом не пришлось все это делать в авральном режиме, пока еще есть время. Потом его уже может и не быть.
РИА Катюша
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Источник.
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ФРС должна принадлежать США, а не кучке банкиров из трансатлантического конгломерата.
Вопрос национализации ФРС, да и МВФ – вопрос времени.
Любой вопрос во времени. Система доллара уже не имеет смысла.
Поэтому доллар может теперь принадлежать кому угодно.
По моему гораздо разумнее для США создать свою национальную валюту,
а не брать на себя это все никому ненужное.
США спасают доллар лишь потому, что он нужен как фактическая валюта в противовес криптовалюте, которую так рьяно на рынок проталкивают.
Приятно иметь дело с тем, кто берет на себя ответственность.
https://news.tut.by/economics/680108.html
Они переезжают в Беларусь.
Батька не понимает, что он творит…