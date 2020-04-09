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Восстановление советской военной техники для парада 9 мая

15:21. 9 апреля 2020 96 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


К военному параду на 9 мая (который пока что не факт что состоится), ремонтники Черноморского флота отремонтировали/восстановили 4 единицы военной техники, которая стояла у диорамы на Сапун-Горе.
Восстановили – Т-34-85, ИС-2, Су-152 и ИСУ-152.



В прошлом году для парада уже использовали "Катюшу", Су-76 и ИС-2.



Сам музей военной техники на Сапун-Горе приведут в порядок и доработают.
Это самая масштабная реконструкция аж с 1962 года.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5778515.html

Метки: бронетехника, великая отечественная война, Видео, севастополь

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