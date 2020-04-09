Тайная жизнь клетки

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Вот вы шагаете по лесу и случайно раздавили муравья. Тем самым вы прекратили взаимодействие порядка одного миллиарда живых клеток!А что мы знаем о строении клетки и функционировании её частей? Не так и много, ибо такое крохотное живое образование (порядка одного микрона или одной тысячной миллиметра) по сложности своего строения и чёткости функционирования намного превышает организацию какого-нибудь мегаполиса.К слову, чтобы столь совершенный и наисложнейший организм возник сам по себе, случайным образом – надо, видимо, быть отчаянным фантазёром, чтобы в такое поверить.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4964863.html